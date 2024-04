Framleis i tvil? Ti kjende personar deler sine beste tips

Har du ikkje bestemt deg for kva studium du vil søke på?

TV 2 har spurt ti kjende personar med ulik yrkes- og studiebakgrunn om kva dei studerte, og kva tips dei har til folk som ikkje har bestemt seg enno.

Fristen for å søke er måndag 15. april.

Desse datoane må du hugse Det er fire månadar til studiestart, men allereie no må du sette opp ei liste over kva studium du vil søke på. Her er dei viktigaste datoane du må hugse på dei neste månadane: 15. april. Fristen for å søke går ut klokka 23.59. Du må sende inn ei prioritert liste med inntil ti val. 1. juli. Fristen for å prioritere rekkefølgja går ut. Lista som du sende inn i april kan endrast på fram til denne datoen. Dette er viktig å gjere, fordi du vil få tilbod på det første valet på lista som du er kvalifisert til. 19. juli. Ei oversikt over ledige studieplassar blir publisert. Dersom du har takka ja til ein studieplass i hovudopptaket, mistar du ikkje denne ved å søke restplass. 20. juli. Denne datoen får du svar på søknaden din. Fristen for å svare er 24. juli. Kjelde: Samordna opptak

LEGE: Foreldra vekka Wasim Zahids interesse for legeyrket. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Wasim Zahid



Yrke: Lege ved Drammen sjukehus.

Studerte: Medisin, Universitetet i Oslo.

– Kvifor valde du studiet du gjorde?

– Eg hadde alltid hatt veldig lyst til å bli lege. Eg trur det er ei interesse som blei skapt av foreldra mine frå eg var liten. Vi fekk ofte bøker i biologi, kropp og vitskap då vi var små, så interessa oppstod vel der.



– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?

– Du bør tenke gjennom kva du vil jobbe med, kva du trur du kjem til å trivast med, fordi jobben er noko ein brukar veldig mykje av livet sitt på. Og så kan det vere lurt å snakke med folk som allereie er i forskjellige typar jobbar og høyre litt om korleis arbeidskvardagen deira er.

POLITIDIREKTØR: Jussen vart et tilfeldig valg for Benedicte Bjørnland. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Benedicte Bjørnland

Yrke: Politidirektør.

Studerte: Cand.jur., Universitetet i Oslo (svarar til master i rettsvitskap).

– Kvifor valde du studiet du gjorde?



– Jussen blei eigentleg vald tilfeldig og ikkje på grunn av ein langsiktig plan. Karakterkravet var lågt i 1986, så sjølv om eg hadde vore lat på vidaregåande, kom eg greitt inn. Studiet var sjokkerande krevjande til å begynne med, men blei interessant og morosamt etter nokre år.

– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?



– Til dei som ikkje veit kva dei skal bli, eller kva dei har lyst til å studere vil eg seie at eg trur mange studium er interessante. Det viktigaste er kanskje å kome i gang, så kan ein eventuelt endre kurs undervegs? Kunnskap er uansett aldri bortkasta. Personar med litt uortodokse studieretningar og samansetningar kan vere nettopp det som gjer at ein arbeidsgivar vel nettopp deg.

SJUKEPLEIAR: Partileiar Olaug Bollestad er utdanna intensivsjukepleiar. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Olaug Bollestad

Yrke: Partileiar i KrF og sjukepleiar.

Studerte: Sjukepleie, Røde Kors sykepleierskole i Stavanger, administrativ leiing, NKI og vidareutdanning som intensivsjukepleiar ved Universitetet i Stavanger

– Kvifor valde du studiet du gjorde?

– For å vere ærleg så var eg så usikker på kva eg skulle velje at eg trakk lodd. Eg trakk sjukepleiar og har aldri angra. Det er eit fantastisk og allsidig yrke kor ein får hjelpe menneske, både yngre og eldre. Det er ekstremt givande å vere sjukepleiar og eit yrke eg anbefaler!

– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?

– Gi ting ein sjanse. I starten av et studie er det mykje meir enn skolebøker som skal på plass. Ver raus med deg sjølv og gi deg sjølv tid. Husk at det er fullt lov å bytte veg viss det ikkje følast riktig, og heldigvis er moglegheitene i Norge mange!

ERNÆRINGSRÅDGJEVAR: Emilie Nereng gjekk fra bloggar til ernæringsrådgjevar. Foto: Erik Edland / TV 2

Emilie Nereng

Yrke: Ernæringsrådgjevar.

Studerte: Bachelor i ernæring, Høyskolen Kristiania.

– Kvifor valde du studiet du gjorde?

– Eg ville utfordre meg sjølv, og lære noko eg ikkje kunne så mykje om. Eg valde først digital marknadsføring, men syntest det var meir spennande å lære noko eg ikkje kunne noko om, rett og slett. Og menneskekroppen er veldig spennande.

– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?

– Eg vil sei at dei må våge å velje noko dei har lidenskap for. For det er mange som utdannar seg til sjukepleiar for eksempel, fordi det er mange jobbmoglegheiter. Det er eit kjempebra yrke, men eg meiner dei bør velje det fordi dei faktisk vil bli sjukepleiar.

– Eg trur du må studere noko du faktisk synest er spennande. Då blir du meir attraktiv etterpå, og studia blir morosamare.

LÆRAR: Håvard Tjora valde interesse framfor økonomi. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Håvard Tjora

Yrke: Lærar og forfattar.

Studerte: Allmennlærarutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Kvifor valde du studiet du gjorde?

– I løpet av vidaregåande fann eg ut at eg ville jobbe med menneske. Så var eg innom fleire yrkesalternativ, men eg kom fram til at det var som lærar at eg kom nærast menneske over tid. Det var utslagsgivande. Eg var interessert i arbeid med ungdom.

– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?

– For min del tenkte eg på interesser og evner framfor økonomi. Frå min ståstad var det viktigare at det var spennande og utviklande, der eg kunne få bruke mange sider av meg sjølv, enn at det skulle vere eit yrke der pengar var viktigast.

NYSGJERRIGPER: Benjamin Silseth blei psykolog fordi han er glad i menneske. Foto: Frode Sunde / TV 2

Benjamin Silseth

Yrke: Psykolog.

Studerte: Profesjonsstudiet i psykologi, NTNU.

– Kvifor valde du studiet du gjorde?

– Eg valde å bli psykolog fordi eg er veldig glad i og nysgjerrig på menneske. Eg er veldig glad i å prate med folk og finne ut av kvifor vi er som vi er, og kvifor vi gjer som vi gjer. Og då kjendest psykologi ut som eit riktig val.

– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?

– Mitt beste tips er å tenke at det ikkje nødvendigvis er sånn at ein er 100 % sikker på noko. Viss du har ein liten dragning mot eit område eller eit fagfelt, så må ein også tørre å prøve seg fram. Det må ikkje sitte på første forsøk.

SAMFUNNSENGASJERT: Kulturministerenvalgte noko meiningsfylt. Foto: Torstein Wold / TV 2

Lubna Jaffery

Yrke: Kultur- og likestillingsminister (Ap).

Studerte: Mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen.

– Kvifor valde du studiet du gjorde?



– Eg har vakse opp med eit sterkt samfunnsengasjement, og vore oppteken av kva som formar samfunnet vi lever i. Heime i Bergen har dei eit framifrå fagmiljø på universitetet som gav meg høve til å fordjupe meg i nettopp dette.



– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?



– Det er lurt å tenke på kva som gjev deg ein jobb, men du må velje noko som er meiningsfylt for deg. Og ikkje gløym at du alltids kan ta meir utdanning eller justere retninga seinare, dersom du er usikker.



EIGEDOMSMEKLAR: Karianne Amlie studerte noko heilt anna. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Karianne Amlie

Yrke: Eigedomsmeklar og programleiar for Boligjakten og Boligkjøp i blinde på TV3/Viaplay.

Studerte: Bachelor i kommunikasjon og journalistikk på Griffith University i Australia.

– Kvifor valde du studiet du gjorde?

– Det var fordi eg hadde innmari lyst å jobbe med TV. Det var litt tilfeldig, og litt spesielt at eg plutseleg blei spurt om å jobbe med TV etter først å ha jobba 15 år som meklar.

– Eg kom tilbake til Norge og begynte som meklar. Dette var ein periode der ein ikkje måtte ha utdanning som eigedomsmeklar for å jobbe som det. På sikt tok eg nokre eksamenar på BI for å kunne fortsette som meklar.

– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?

– Eit godt tips som eg sjølv brukte, er å komme seg til utlandet. Då får du livserfaring, samtidig som du kan utdanne deg til noko du har interesse for.

– Eg studerte film, tv og journalistikk. Då eg kom tilbake brukte eg eigentleg ikkje utdanninga, men eg har brukt mykje av livserfaringa. Og så må ein ikkje vere redd for å prøve noko nytt. Utdanning er ein ting, men livserfaring og «street smartness» rangerer høgt det òg.

MOGLEGHEITER: Økonomi ga Magne Gundersen valgmoglegheieter. Foto: Knut Erik Skistad / God Morgen Norge

Magne Gundersen

Yrke: Forbrukarøkonom, Sparebank 1.

Studerte: Økonomi, Handelsakademiet (i dag ein del av BI).

– Kvifor valde du studiet du gjorde?

– Eg ønskte å studere økonomi, og eg ville studere i Oslo. Eg tenkte at økonomi var noko eg ville fikse bra, og så var det masse moglegheiter.

– Kva tips har du til dei som er usikre på kva dei skal studere?

– Eit tips er å ikkje studere noko du ikkje har interesse for. Du må velje noko du ser fram til å studere. Det er då du blir verkeleg god, viss du har ei ekte interesse for det.

– Og viss du ikkje klarar å bestemme deg, kan du jo berre vente. Det er ingen krise om du ikkje begynner å studere rett etter vidaregåande. Ta eit år der du tenker om, for eksempel folkehøgskule. Eller få deg noko arbeidspraksis.

SKODESPELL OG LITTERATUR: Skam-skodespelaren fulgte magekjensla. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Carl Martin Eggesbø

Yrke: Skodespelar ved Det Norske Teatret.

Studerte: Bachelor i skodespelarfag, Teaterhøgskolen i Oslo og litteraturvitskap ved Universitetet i Oslo.

– Kvifor valde du å studere det du gjorde?

– Eg hadde lyst og drive med teater og film. Og så ville eg jobbe som skodespelar.

– Det som er bra med å gå på skule, er at du får ei trygg plattform til å utvikle deg vidare, og rettleiing.

– Kva tips har du til dei som ikkje har bestemt seg, eller er usikre på kva dei skal søke?

– Mitt beste tips er å følgje magekjensla. Og kanskje tenke litt på kva ein vil bidra med i denne verda. Det er mange vegar å gå, og mi erfaring er at det er betre å ta eit val enn å ikkje ta eit val. Så kan ein alltid gjere noko anna seinare.