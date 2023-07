Fra råner-serie til Ibsen

PEER GYNT: Maja Christiansen har sin første sesong som «Ingrid» og «Anitra» på Peer Gynt-spelet på Gålå. Her øver hun på replikkene uten «kost og mask» sammen med Aksel Hennie i rollen som Peer Gynt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det er bare to veldig forskjellige ting og jeg liker å gjøre forskjellige ting, sier Rådebank-skuespiller Maia Christiansen. Nå er hun aktuell i to av de kvinnelige rollene i Peer Gynt-oppsetningen på Gålå.

– Djevelen står i alle kvinner, unntatt én.

– Hvem er det, da?



– Ikke deg!



De kjente replikkene fra Ibsens Peer Gynt finpusses lavmælt av Aksel Hennie i rollen som Peer Gynt og hans nye medspiller, Maja Christiansen, i rollen som odelsjenta Ingrid på frilufts-scenen på Gålå i Gudbrandsdalen. I stykket er Ingrid nettopp blitt bortført fra sitt eget bryllup, men blir likevel dagen etter dumpet av Peer som vil ha noe bedre.

– Det føles veldig trygt og behagelig å komme inn og jobbe med noen som virkelig kan sakene sine, sier Maja Christiansen om å jobbe med Aksel Hennie, Dennis Storhøi og regissør Per Olav Sørensen.

Maja Christiansen, som er mest kjent fra NRK-serien Rådebank, kommer rett fra hektiske dager med humormusikalen «Olav den Heldige - Frøyas kjærlighet» i Sarpsborg.

På Gålå spiller Christiansen både storgård-jenta Ingrid og den forføreriske magedanseren Anitra.

– På hvilken måte skiller dette mest fra rådebank?

– Tekst! Teksten er noe helt annet, og det skal rime og være litt rytme. Men i bunn og grunn så er det jo mye likt også, sier Maja.

– Det handler om relasjoner og selvet. Så så gærent er det ikke.

Hun forteller at vennene har reagert positivt på at hun skal spille i det klassiske stykket.

– Nå er mine venner veldig vant til at jeg gjør mye forskjellig og mye teater. De synes det var veldig kult. Jeg tror de også synes det var stas. De kommer alle mann og tropper opp på tribunen.

Aksel Hennie, som har hovedrollen som Peer Gynt, ønsker Maja velkommen som motspiller.

ØVER REPLIKKER: Aksel Hennie og Maja Christiansen finpusser replikkene

– Maja er en helt utrolig skuespiller. Jeg så henne først i Rådebank. Det hun gjør der er helt nydelig, så jeg gleder meg masse til å jobbe med henne, sier Hennie.

– Nå har jeg hatt et par dager med prøver med henne, og hun er en helt strålende skuespiller.

GLEDER SEG: – Maja er en helt utrolig skuespiller, så jeg gleder meg masse til å jobbe med henne, sier Aksel Hennie.

Dette er den siste av to sesonger med Aksel Hennie i rollen som Peer Gynt på Gålå. Her spiller han mot en annen svært erfaren Peer Gynt-skuespiller, Nemlig Dennis Storhøi, som har spilt Peer Gynt i seks sesonger på Gålå. Nå har Storhøi rollen som Knappestøperen.

– Delvis er han en veldig god venn av meg og han er en av de beste skuespillere jeg vet om, sier Hennie.

– Fin fyr, nydelig skuespiller og han er en kjempestøtte i det prosjektet her. Er det noe jeg lurer på, kan jeg spørre ham. Det føles veldig trygt.

Trøbbel med replikkene

– Det er veldig interessant å se hvordan Aksel tolker tolker Peer, sier Dennis Storhøi.

– Jeg skal jo innrømme at det første året, så lå jeg jo foran i replikkene. Fordi jeg husker dem nå, og det var litt slitsomt for meg, for å si det sånn. Men nå i år, så føler jeg meg avslappet.

Fra kronprins til statist

Sønnen til Dennis Storhøi, Mathias Storhøi, har vært med bak scenen på Peer Gynt-spelet siden han var sju år.

FAR OG SØNN: I år står for første gang far Dennis og sønn Mathias Storhøi sammen på scenen i Peer Gynt-spelet på Gålå.

De siste årene har han gitt seg ut på sin egen skuespillerkarriere. I Netflix-filmene Royalteen, regissert av Per Olav Sørensen, har han blitt kjent i rollen som kronprins. Nå står han for første gang på Peer Gynt-scenen som frivillig statist i en rekke biroller.

– Det har vært veldig fint. Det er jo samme regissør her på Peer Gynt som på Royal Teen-filmene, sier Mathias Storhøi.

– Jeg synes det er gøy å jobbe med Per Olav, og gøy å jobbe her også.

No-brainer

Premieredatoen for årets oppsetning av Peer Gynt-forestillingen på Gålå, 4. august, nærmer seg raskt. Både på og bak scenen ved det idylliske Gålavannet er det en slags kontrollert hektisk aktivitet. Regissør Per Olav Sørensen jobber for å få replikker, koreografi og alt det tekniske til å sitte før premieren.



REGISSØR: Per Olav Sørensen er opptatt av å gjøre Ibsens teaterstykke Peer Gynt mer tilgjengelig for folk.

– Hvordan er det å ha med Mathias Storhøi som statist og Maja Christiansen som en av hovedrolleinnehaverne?

– Jeg har vært så heldig at jeg jobbet med begge to før. Maja har jo ganske lang erfaring, ikke sant, med flere sesonger av Rådebank og flere teaterstykker, så hun var sånn sett en no-brainer, sier regissøren.

NO-BRAINER: Regissør Per Olav Sørensen har tidligere jobbet med Maja Christiansen i NRK-serien Rådebank

– Mathias, han er nyere i faget. Men nå har jeg jobbet med ham på en film som heter Royalteen for Netflix og det gikk veldig fint. Men teaterfaget eller skuespilleryrket handler om så mye. Det handler også om å stå ute i regnværet på Gålå og gjøre den jobben. Så jeg spurte han om han ville være med for å få den erfaringen, da.

– Men du har satt ham inn i statistroller?

– Det er det jeg prøver å si, at teateryrket er tøft. Du må ta alle rollene, sier Per Olav Sørensen.

TAR EN OFTEBRO?: Far og sønn Dennis og Mathias Storhøi utelukker ikke at de en gang vil gjøre som far og sønn Nils Ole og Jakob Oftebro i 2017 og dele på å spille den yngre og eldre Peer Gynt.

– Du må lære deg å være nederst på rangstigen. Og så kan du få hovedrollen neste gang. Og så er du plutselig bare en assistent, og så er det hovedrolle. Så det er en del av den treningen, føler jeg. Har ikke noen dårlig samvittighet for det, sier regissøren og ler.