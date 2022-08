Fra politifolk til hagearbeid

I over 30 år jobbet de med å bekjempe vold og narkotika. Nå slåss politiveteranene mot løvetann og ugress.

TV 2s team står i en hage i Asker sammen med Kari Talgøe. Kvinnen i 70-årene har ringt et firma som skal fikse hagen. En etter en kommer de, sju menn klare for innsats. Den ene begynner å stelle rosebuskene. En annen klipper gress. De andre røsker opp busker og fjerner ugress. Vi gjenkjenner flere av arbeiderne. De er ikke hvem som helst. I mange år pleide de nemlig å være ansiktet utad til norsk politi.

Fysisk aktivitet

Mannen som beskjærer rosene heter Finn Abrahamsen. Han var sjef for vold- og drapsavsnittet i Oslo politidistrikt.

– Aktivitet er veldig viktig for kroppen. At kroppen får være med istedenfor å sette seg ned. Det tror jeg er første steg til å bli syk rett og slett, sier den garvede eks-politimannen.

ROSEKLIPPER: Finn Abrahamsen har erstattet drapsetterforskninger med elektrisk roseklipper. Foto: Sverre Saabye

En annen profil som jobber i hagen er Anders Snortheimsmoen. Han er tidligere sjef for beredskapstroppen til politiet, også kjent som delta. Det er de som tar de skarpeste og farligste oppdragene i Norge. Nå er oppdraget å rake løv og fjerne hageavfall.

DELTA: Anders Snortheimsmoen er tidligere leder av Beredskapstroppen. Foto: Sverre Saabye

– Praktisk og fysisk arbeid er herlig, sier Snortheimsmoen.

Han får svært gode skussmål for hagearbeidet av kollega Leif Tore Andersen. Han jobbet i en mannsalder med å bekjempe organisert kriminalitet. Nå slår han av gresstrimmeren for å ta en prat med oss.

– Vi fleiper litt med Anders Snortheimsmoen om at hvis det er noen vanskelige partier så kan han rappellere for det har han jo gjort i hele sitt arbeidsliv, humrer Andersen. Han må tilbake på jobb. Det er mange bringebærbusker som skal vekk.

Kari går rundt i hagen og inspirer arbeidet. Hun er storfornøyd med politiveteranenes innsats.

STORFORNØYD: Kari Talgøe fra Asker har ringt firmaet med politiveteranene. Foto: Sverre Saabye

– De tar alt med seg når de rydder. Det er ikke en skrue igjen når de er ferdig med jobben, sier Kari

– Det er ordentlige folk?

– Ja, jeg føler meg veldig trygg når hele etterforskningsavdelingen og Oslo-politiet dukker opp her, sier hun smilende.

En gammel annonse i lokalavisa gjorde at hun fant firmaet Steg 2. Mannen som startet det hele heter Jan-Arnt Skjolde. Han jobbet som politimann i 32 år, i hovedsak med økonomisk kriminalitet. Nå har han samlet pensjonerte kolleger og laget eget firma.

– Vi har mye hagearbeid. En del faste eldre kunder som vil bo hjemme i husene sine. Men vi utfører også alt fra snekring til maling. Dette er bra for helsa vår. I tillegg til at det er gøy og sosialt, sier Skjolde. Han bor i nærheten og forteller at de fleste kundene deres er fra Asker og Bærum.

EKS-POLITIMANN: Jan-Arnt Skjolde fikk ideen om å starte firma med tidligere kolleger fra politiet. Foto: Sverre Saabye

Knut Skjelvan er også eks-politimann. Han jobbet i mange år med mistenkelige dødsfall og drap i Oslo og har sett utallige lik. Nå røsker han opp gress fordi Kari vil legge en ny plen.

– Du er ikke redd for å finne noe under der?

– Hva skulle det være?

– Gamle hemmeligheter…

– Nei, det tror jeg ikke. Tror ikke Kari har det, sier han og ler.