Fpu-lederen er tiktok-kongen

– Hvis du ønsker en lavere skatt. Hvis du ønsker å beholde mer av dine egne penger, ja, da stemmer du på oss, sier FpU-lederen i en Tiktok-video fra i sommer som har over 255.000 visninger og 21.000 likerklikk.

NTB har kartlagt ungdomspartienes og partiledernes aktivitet på Tiktok i de siste ukene inn mot valget.

Både Velles egen konto og FpUs konto troner øverst på listen over de mest populære. De står også bak de mest sette videoene.

– Det folk vet om Frps politikk, er hva andre partier sier om oss. Da vi ble aktive på Tiktok, fikk vi mulighet til å snakke selv. Vi kan avkrefte myter, bygge opp politikk og snakke til ungdommer. Det er veldig nyttig, sier FpU-lederen til NTB.

Ikke alle ungdomspartilederne og -partiene er på Tiktok, men de fleste. Her fra ungdomspartilederdebatten i Arendal i august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Økonomiske spørsmål

FpU-kontoens mest sette video fra valgkampen viser et klipp fra partilederdebatten i Arendal, der Frp-leder Sylvi Listhaug refser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum for høye bensinpriser og matpriser.

Videoen har 364.000 visninger.

– Denne valgkampen handler om lommeboken og økonomien til folk. Ungdommer har dårligere råd enn på lenge, og det har en effekt på hvordan de tenker. De er åpne og ser etter andre løsninger, sier Velle.

Han håper at Tiktok-suksessen kan gi en boost i skolevalget.

– Det er umulig å si. Men vi har fått svar fra noen skoler, og det ser veldig bra ut, sier Velle, som har 23.400 følgere på Tiktok.

Skolepolitikk

På andreplass over mest engasjement på Tiktok kommer Unge Høyre og leder Ola Svenneby, med rundt 130.000 visninger på sine mest populære videoer.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby opplever at verdidebatter slår spesielt godt an på Tiktok. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De har hatt stor suksess med klipp som omhandler skolepolitikk og gutter som sliter på skolen.

– Norsk skole har et gutteproblem, sier Svenneby i en video Unge Høyre har delt, og som har 131.000 visninger.

I klippet, som er fra ungdomspartilederdebatten i Arendal i august, refser Svenneby venstresiden for å ikke ta tak i problemet.

Verdidebatter slår an

Unge Høyre-lederen opplever at verdidebatter slår godt an på Tiktok.

– Vi ser det på videoer som handler om ytringsfrihet, antirasisme, rasisme og woke-debatten. Og om hvordan det står til for guttene i samfunnet. Jeg opplever at det engasjerer veldig, sier Svenneby, som har i overkant av 7000 følgere på Tiktok.

Han opplever at innhold som har en konservativ slagside går godt på videotjenesten.

– Faren er at videoer klippes ut av kontekst. Men vår vurdering er at det er bedre at partiene er der, enn ikke er der, sier han.

Svenneby tror at borgerlig side kommer til å styrke seg i årets skolevalg. Han spår at Fpu kommer til å gjøre det særlig godt, noe han delvis forklarer med at de har vært synlige på Tiktok lenge.

– De har to års forsprang i sin tilstedeværelse, sier han.

AUF: – Tiktok booster høyresiden

AUF er ungdomspartiet med klart flest medlemmer. Men leder Astrid Hoem er ikke i nærheten av Tiktok-toppen med sine 733 følgere.

– Det har nok noe med den grunnleggende måten algoritmene fungerer på. Vi vet at de booster høyresiden mer enn venstresiden. Det har forskning vist, sier Hoem.

– Tror du det påvirker skolevalget?

– Jeg er spent. Men jeg har en god følelse og tror AUF kan vinne for femte gang på rad, sier hun.

AUF-leder Astrid Hoem sier at hun har en god følelse på AUFs vegne før skolevalget, selv om de ikke troner øverst på Tiktok-listene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Har kost seg på debatter

Hoem påpeker at ikke all valgkamp foregår på Tiktok, og sier det har vært veldig gøy å være ute på skoledebatter.

– Det er faktisk en skikkelig stor demokratisatsing at 200.000 elever på videregående har debatter på skolene sine. Og det er så kjekt å snakke med elever over hele Norge på valgtorg, sier hun.

Hoems mest sette video i valgkampen er fra Utøya og viser da bandet Undergrunn holdt konsert for AUFs sommerleir. AUFs mest sette video i valgkampen er et klipp med Hoem som snakker om woke-debatten og gutter i skolen.