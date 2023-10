Fostermor: – Eg veit eg har tråkka i salaten

– Vi snakka mykje om å dele tankane sine med andre. Slik at ein slepp å sitje med dei aleine, sa kvinna i 30-åra i vitneboksen i retten.

Ho var beredskapsheim og fostermor for jenta som gjennom fleire avhøyr har fortald om grove overgrep frå både faren, mora, storebroren og ein nabomann.

Dei fire er dei tiltalte i den omfattande valdtekts- og incestsaka som går for Hordaland tingrett i heile haust.

I tillegg til jenta er broren hennar og sonen til nabomannen også offer i sakene.

NABOAR: Ein heil familie, samt nabomannen og sonen hans, er dei involverte i saka. Naboen er tiltalt for overgrep mot eigen son, samt nabojenta. Dei fornærma barna er i dag tekne hand om av barneverne Foto: May Husby / TV 2

Har barnevernet påverka barna?

Dei tiltalte nektar straffskuld.

Eitt av dei heilt sentrale spørsmåla i rettssaka handlar om dei svært detaljerte overgrepshistoriene til barna.

Har barnevernet klart å få barna til å opne seg om det dei har opplevd, eller har dei påverka barna til å gi forklaringar om overgrep som aldri har skjedd?

Statsadvokaten meiner det første og at fleire tekniske bevis, og andre forklaringar, underbygger det barna fortel.

Eit samla forsvar meiner derimot det siste. Dei tiltalte er svært kritiske til samtalar som barna har hatt med beredskaps- og fosterforeldre, før dei har gått i tilrettelagde avhøyr med politiet.

Fleire tilsette i barnevernet har allereie slått tilbake på påstandane om påverknad.

Kvinna som vitna i retten tysdag vedgår derimot at ikkje alt blei «gjort etter boka».

– Eg har vore ganske stressa for dette. For eg veit jo at dette kjem i retten her no, sa kvinna til retten.

KRITISK: Advokat Kai-Inge Gavle forsvarar den tiltalte nabomannen i saka. Han og resten av forsvaret er sterkt kritiske til barnevernets arbeid i saka. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Jenta fortalde først ingenting

Ho kom inn i saka i november 2020, før foreldra og storebroren til jenta var mistenkte eller sikta for overgrep.

Etterforskinga begynte nemleg med nabomannen. I tilrettelagd avhøyr 4. november 2020 sa naboguten at faren hadde dusja saman med jenta. Han fortalde også at ho hadde overnatta inne i senga til faren hans.

Men i sitt første avhøyr same dag fortalde jenta at ingenting hadde skjedd.

Likevel blei ho flytta i fosterheim, fordi faren hennar tidlegare er dømt for nedlasting og deling av svært grove overgrepsbilete- og videoar av barn.

Den intense kontakten mellom nabomannen i 30-åra og den då åtte år gamle jenta har tidlegare vore tema i retten. Kvinna oppdaga dei omfattande samtaleloggane på nettbrettet hennar og vart uroleg.

Stilte ja/nei-spørsmål og gav dagbok

I januar 2021 nærma det seg nytt tilrettelagd avhøyr med politiet.

Nokre dagar før sette fostermora seg ned med jenta og prata om kor viktig det var å fortelje om korleis ein hadde det.

– Ho visste ikkje kva ho skulle snakke med politiet om. Då foreslo eg at vi skreiv ned ja/nei-spørsmål, sa kvinna.

Ho ramsa opp spørsmål som «syns du det var rart», «var det ekkelt», «såg du noko du ikkje ville sjå» og «har han tatt deg andre plassar på kroppen».

Jenta svara ja på alle desse spørsmåla og noterte ned i dagboka ho fekk av fostermora.

Kvinna opplevde at jenta no var byrja å opne seg. Det blei fleire samtalar dei neste dagane.

– Det var ho som var ivrig på å skrive i dagboka og hadde lyst til å fortelje, det må eg presisere. Eg ville ikkje at ho skulle lukke seg.

– Eg har tråkka i salaten

Sjølv skreiv vitnet grundige oppsummeringar om alle samtalane ho hadde med jenta. Dei hadde ho med seg i vitneboksen.



12. januar 2021 fortel jenta i eit nytt tilrettelagd avhøyr om grove overgrep nabomannen skal ha utsett henne for.

– Grunnen til at eg les så grundig gjennom notata mine no, er fordi eg veit eg har tråkka i salaten. For å vise at dette har eg gjort, same om det er feil eller ikkje. Eg har ikkje noko å skjule, sa kvinna.

Ho var likevel klar til retten på at det var ja/nei-spørsmåla som var det problematiske.

– Det var då eg var på tynn is.

FLEIRE BEVIS: Statsadvokat Ellen Cathrine Greve meiner fleire forklaringar og bevis underbygger det barna fortel. Her saman med politioverbetjent Frode Malt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Gav skryt til jenta

Advokat Kai-Inge Gavle forsvarar den tiltalte nabomannen.

Han las opp frå notata til kvinna der det kjem fram at ho har «high-fiva» med jenta og gitt «enormt med skryt» etter at ho har fortald om overgrep.

– Kan det påverke iveren hennar til å fortelje?, spurde Gavle.



– Det gjer i alle fall at ho ikkje lukkar seg, svara kvinna, som er utdanna førskulelærar og tidlegare jobba som avdelingsleiar i ein barnehage.

– Det er pedagogen i meg som slår inn. Eg skryt av henne fordi ho greier å setje ord på ting og uttrykke seg.



Dette er tiltalane mot foreldreparet, sonen og naboen Mannen i 50-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot dottera (11 år) og sonen (16 år).

§ 312: Incest

Dyrevelferdsloven § 37: Grov seksuell omgang med hund.

§ 311: Skal ha gjort internettsøk etter overgrepsmateriale med søkeord som «incest-teen», «Pdophiles», «schoolgirl+filmed» og «illegal+sex». Skal også ha filma sonen sin naken. Kvinna i 40-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot dottera (11 år) og sonen (16 år). Også tiltalt for å ha vore til stades under overgrepa til barnefaren utan å gripa inn. § 312: Incest

Sonen i 20-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot søstera (11 år) og broren (16 år). § 313: Søskenincest

Nabomannen i 30-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, mot sin eigen son (10 år) og dottera til dei medtiltalte (11 år). Høvevis frå hausten 2019 og sommaren 2020 og fram til han vart arrestert i november 2020. § 312: Incest

§ 311: Skal ha tatt bilete av sonen og nabojenta som viser seksuelle overgrep eller seksualiserer dei.

§ 305: Seksuelt krenkande atferd. Skal ha sagt «jeg er forelsket i deg» til nabojenta og tatt henne med på leiting etter sexleiketøy på soverommet til det medtiltalte foreldreparet.



– Vi må tru på barna

Etter kvart fekk ho rettleiing til å stille opnare spørsmål i samtalane med jenta.

Kvinna meiner jenta sjølv greier å fortelje fritt og detaljert om overgrepssituasjonar, utan å ha fått for leiande spørsmål.

– Vi som er vaksne skuldar barna å tru på at det dei seier er sant. Det er kanskje banalt, men eg meiner ein må ha opplevd dette for å kunne fortelje om det slik ho har gjort.

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve har i retten vist fram det ho meiner er tekniske bevis på at det er skjedd overgrep mot jenta og sonen til naboen.

Bilete funne på telefonen hans viser mellom anna jenta sittande på fanget til mannen inne på toalettet. Han har berre boksershorts på seg, medan jenta kun har truse.

På eitt av bileta er trusa til jenta trekt til sides. Ein anna sekvens viser tette nærbilete av kjønnsorganet til jenta.

– Det er sonen min som har tatt dei bileta med min telefon, var forklaringa til mannen i retten.

Rettssaka er inne i si sjuande veke i retten og er venta å vare til godt ut i november.