Fosen-protester: Løvebakken ble «Reinsdyrbakken»

Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene. I den forbindelse er det varslet en demonstrasjon foran Stortinget, samt et demonstrasjonstog.

Fredag kveld forberedte aksjonistene seg. Det gjorde de blant annet ved å «endre» navnet på Karl Johans gate.

ELSA LAULA RENBERGS GATE: Fosen-aksjonistene har blant annet «endret» navnet på Karl Johans gate til den samiske aktivisten Elsa Laula Renberg over gateskiltet. Hun regnes som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter. Foto: Stian Drake / NTB

Byttet gatenavn

Aksjonistene hengte blant annet opp et navn som kan henvise til den samiske aktivisten Elsa Laula Renberg over det ene gateskiltet. Hun regnes som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter.

Nedover mot Jernbanetorget var paradegaten preget av plakater som henviste til aksjonen.

De kjente løveskulpturene på Løvebakken har også blitt utstyrt med reinsdyrgevir. Det samme har bysten av Christian Michelsen.

TAKKETE: Bysten av tidligere statsminister Christian Michelsen har blitt utstyrt med et litt skakt gevir. Foto: Stian Drake / NTB

Demonstrasjon klokka 14

Demonstrantene stilte seg fredag opp foran Slottet, før de valgte å blokkere inngangen til Statsministerens kontor. Her vil de befinne seg fram til klokka 14, når demonstrasjonen foran Stortinget skal starte.

– Vi ble lovet endring, vi ble lovet at menneskerettighetene våre skulle respekteres. Likevel har ingenting skjedd. Nå er vi her for å vise at så lenge menneskerettighetsbruddet pågår, blir det aldri stille! uttalte leder Elle Nystad, ungdomsutvalget til Norske Samers Riksforbund, som er det største partiet på Sametinget.