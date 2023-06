Fosen-aksjonistene vil blokkere Statsministerens kontor

– I morgen blir det hundre dager uten at noe har skjedd, sier Elle Rávdná Näkkäläjärvi.

PÅ PLASS: Fosen-aksjonister setter opp lavvo utenfor inngangen til Statsministerens kontor fredag formiddag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det samlet seg store folkemengder foran Slottet fredag formiddag, når organisasjonene Natur og Ungdom sammen med Norske samers riksforbunds ungdomslag (NSR Nuorat) demonstrerer i forbindelse med at regjeringens medlemmer skal i statsråd.

SOLID OPPMØTE: Aksjonsgruppen møtte fulltallig opp utenfor slottet. Foto: Jonas Been Henriksen

Dette er Fosen-saken Fosen-saken handler om to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag, hvor turbiner står på områder som er viktige for reinsdyrene til seks sørsamiske familier. Familiene vant i Høyesterett, men dommen sa ingenting om hva Staten må gjøre med dette. Regjeringen vil ikke kreve at turbinene fjernes. For hundre dager siden hadde Natur og Ungdom og andre klimaaktivister store demonstrasjoner utenfor flere departementer i Oslo.

– I dag er det 599 dager med menneskerettsbrudd her i Norge, på Fosen, sier Elle Rávdná Näkkäläjärvi til TV 2.

– I morgen er det 600 dager, og da har det gått hundre dager siden sist, uten at noe har skjedd. Det er svært alvorlig. Derfor er vi her for å påminne ministerne om hva som skjer, sier Näkkäläjärvi, som er styremedlem NSR Nuorat.

FRITT FREM: Aksjonistene blokkerer ikke for biltrafikk til og fra slottet. Foto: Jonas Been Henriksen

Har gitt opp Aasland

Rett over klokken 11.00 avslører Fosen-aksjonistene at de har flere triks opp i ermet, og at de vil blokkere Statsministeren kontor med lavvoer, lenker, soveposer og flere demonstranter.

Natur og Ungdom sier i en pressemelding at aksjonistene vil nekte å flytte på seg, uavhengig av politiets ønsker.

– Vi har gitt opp Terje Aasland og Olje- og energidepartementet, som insisterer på omkamp gjennom nye utredninger i stedet for å rette seg etter Høyesterettsdommen, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.



Følger situasjonen

Politiet sier til at de følger situasjonen nøye.

– Sånn som situasjonen er nå, gjør vi ingenting. Dette er innenfor ytringsfriheten, sier innsatssteder Svein Arild Jørundland til TV 2.



Han sier det godt kan tenkes at demonstrantene vil kunne holde ut mange dager utenfor SMK – uten at det trenger å bety at politiet må gripe inn.

– Hvis det blir et annet scenario her enn det som er nå, kan politiet være nødt til å gjøre noe annet. Vi setter ikke noe tidsestimat på dette, sier Jørundland.

Vil bli på SMK over natten

Planen til Fosen-aksjonistene er å bli på Statsministerens kontor over natten.

– Det setter hele demokratiet og rettsstaten i stor fare. Nå ber vi statsministeren ta ansvar, slik han lovet oss personlig under de forrige aksjonene. Derfor camper vi utenfor kontoret hans og vokter over inngangen de siste timene før 600-dagen. Vi krever at turbinene rives og landet tilbakeføres reindrifta, legger Nystad til.