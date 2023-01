Forventer stor-innrykk: Denne Sverige-fellen må du unngå nå

Ekspertene tror flere nordmenn vil ta turen over grensen når matvareprisene stiger nok en gang neste uke. Men vil det lønne seg?

Matvareprisene har økt betydelig det siste året. 1. februar er det duket for nok et prissjokk i norske dagligvarebutikker.

I alle år har nordmenn reist over grensen på jakt etter billigere mat. Selv om prisene har økt i Sverige også, vil vi se enda mer grensehandel nå, tror forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen.

– Jeg skjønner godt at mange gjør det, fordi det er helt klart penger å spare, sier Gundersen.

Planlegger flere turer

Solveig Ingersdatter Eriksen fra Halden har handlet ved grensa før. Men nå er hun tydelig på at det blir enda hyppigere turer.

SPARER: Solveig Ingersdatter Eriksen fra Halden, tror hun kan spare en god del på svenskehandelen. Foto: Privat

– Selv om Sverige har økt prisene sine, så ligger de fortsatt et stykke under de norske, særlig nå med prisøkningen som er i vente, sier hun.

Som østfolding har hun god kontroll på hva man sparer når det kommer til matvarer i Sverige kontra Norge.

– Produkter for de med intoleranser eller allergier er billigere. Kjøtt er billigere, og egg, tørrvarer, vaskemidler, etc. Man må bare vite hvilke butikker man skal handle i og ikke minst følge med på tilbud, sier Ingersdatter Eriksen.

– Ser ikke fram mot tiden vi går inn i

1. februar er ett av to såkalte prisvinduer i året, hvor prisene fra leverandørene til dagligvarekjedene justeres.

Flere eksperter har spådd at prisen forbrukerne må betale for enkelte matvarer kan øke med ti prosent.

– Jeg skjønner at alle ledd trenger å øke prisene for å dekke utgifter, men jeg tror lavinntektsfamilier som ikke har så mye å rutte med, blir veldig skadelidende av denne økningen, sier Ingersdatter Eriksen og legger til:

BILLIGERE: Kjøtt er blant det som er populært for nordmennå handle i Sverige. Foto: Thomas Winje Øijord

– Jeg ser ikke frem mot tiden vi går inn i nå.

Men i Sverige skal ikke prisene opp på samme tidspunkt.

Ingersdatter Eriksen antar at hun kan få med seg to-tre ekstra poser med mat i Sverige, kontra å handle i Norge.

Spår storinnrykk

Butikksjefen ved Maximat på Nordbysenteret tror det er flere som tenker det samme, og spår stor-innrykk etter prisstigningen.

POPULÆRT: Butikksjef Ole Lind, tror nordmenn vil strømme til Maximat på Nordby, når norske matbutikker skrur opp prisene. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi så at omsetningen vår økte etter forrige prishopp 1. juli, og venter at det samme skjer nå også, sier butikksjef Ole Lind.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen er ikke overrasket.

– Når det kniper nå, benytter man alle grep man kan for å få mer ut av husholdningsbudsjettet.

Men Gundersen har en klar advarsel.

– Alt i Sverige er ikke billigere.

Dette må du gjøre først

Økonomen har fem tydelig råd til dem som skal handle ved grensen:

TIPS: Forbrukerøkonom i Sparebank 1 mener man må gjøre en grundig jobb før avreise. Foto: Kristin Grønning/TV 2.

Alltid betal i svenske kroner, ikke norske. Sammenlign alltid kilo- og literprisen, for å vurdere om det er et godt kjøp. Ta med egne poser. Ta med panten fra forrige gang du handlet brus og øl i Sverige. Ikke kjøp mer enn du trenger fordi det er et godt tilbud.

Gundersen mener at en viktig forutsetning for at turen skal lønne seg, er å gjøre en grundig jobb på forhånd.

– Nå er det viktigere enn noen gang å gjøre hjemmeleksa før du drar til Sverige. Ikke dra dit fordi du tror du sparer. For når du trekker fra bensin og kjøreutgifter, er det ikke sikkert det lønner seg.

– Sjekk hvilke varer du skal kjøpe, så du ikke kjøper varer der prisforskjellen er minimal.