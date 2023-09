Fortvilet og sjokkert etter medisinavslag

– Med dette vedtaket sendes Jan Petter utfor den bratteste bakken uten bremser!

Tante og medhjelper Aud Blankholm er nådeløs i sin karakteristikk etter at nevøen Jan Petter Blankholm har fått et endelig nei til å få behandling med medikamentet Myozyme som kan bremse utviklingen av hans uhelbredelige sykdom.

Kan dø

Den tidligere ferjematrosen lider av den svært sjeldne diagnosen Pompes sykdom. Dette er en nevromuskulær og dødelige lidelse som svekker sentrale muskler, blant annet puste- og hjertemuskulatur.

– Jeg føler meg helt maktesløs, fortvilet og veldig sliten. Jeg kan i verste fall dø av dette, forteller Jan Petter Blankholm til TV 2.



Det er fylkeslegen hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal som har stadfestet helseforetaket sitt nei til at Blankholm skal få medisinen, før den eventelt blir godkjent av Nye Metoder.

Nye Metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten.



SINT: Aud Blankholm er tante til Jan Petter Blankholm. Hun er opprørt over fylkeslegens endelige nei til å gi nevøen livsviktig medisin. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Jeg synes det er forskrekkelig og et lavmål i bruk av argument når en vet at denne medisinen – som fylkeslegen nå har sagt nei til – vil kunne stoppe eller forsinke lammelser og angrep på Jan Petters pustefunksjon. Resultatet er at hans mulighet til å overleve er betydelig redusert, sier en opprørt Aud Blankholm.



TV 2 har gjennom en serie reportasjer fulgt Blankholms kamp for å få medikamentet Myozyme. Allerede da Blankholm fikk diagnosen, anbefalte ekspertene på Rikshospitalet at han skulle få medisinen, som andre Pompe-pasienter rundt om i landet allerede bruker.

Men Helse Møre og Romsdal sa nei.

SIER NEI: Fagdirektør Erik Solligård i Helse Møre og Romsdal. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det har blitt vist til at det er noen få andre pasienter i Norge som har fått godkjent preparatet. Vi kan ikke se at dette tilsier at helseforetaket har plikt til å godkjenne preparatet, skriver fagdirektør Erik Solligård i Helse Møre og Romsdal i den første avgjørelsen.



Dyr medisin

Helseforetaket viste også til at Myozyme er til vurdering hos Nye Metoder.

– Helse Møre og Romsdal har vurdert om vi kan gjøre unntak for denne pasienten, men vår vurdering er at kriteriene for å gjøre unntak dessverre ikke er oppfylt, var konklusjonen fra fagdirektøren.



Blankholm klaget på vedtaket. Dette førte til at Fylkeslegen Karin Müller Mikaelsen opphevet vedtaket til helseforetaket.

– Beslutningsgrunnlaget til Helse Møre og Romsdal er ufullstendig, og vi finner at man ikke har foretatt en tilstrekkelig vurdering av nødvendig og forsvarlig helsehjelp til deg, skriver fylkeslege Karin Müller Mikaelsen i sin konklusjon.



Jan Petter Blankholm øynet nytt håp. Men i mars oppretthold helseforetaket sitt avslag. Det er denne anken fylkeslegen hos Statsforvalteren har behandlet.

MÅ HA STAVER: Sykdommen til Jan Petter Blankholm går ut over balansen og han må bruke staver. Kona Eli Merete Hoel frykter nå for hva som skjer med helsa til ektemannen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Hovedårsaken til avslaget er at medisinen er for dyr. Den eksakte prisen er hemmelig, men estimatet er rundt fem millioner kroner i året.

– Ressursbruk hører med i prioriteringskriteriene. Når samfunnet og helseforetaket prioriterer må man se på ressursbruken, og i dette tilfellet var det ingen grunn til å gjøre om det siste vedtaket, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen til TV 2.

Fylkeslegen mener at tverrfaglig behandling og tilgang på tekniske hjelpemidler skal være tilstrekkelig.

Kritisk

I avslaget går det frem at fylkeslegen har tvilt seg frem til avgjørelsen.

ENDELIG AVSLAG: Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen har avvist klagen fra Jan Petter Blankholm. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

«I lys av ovennevnte har vi under tvil kommet fram til at behandlingstilbudet slik det er beskrevet ikke er uforsvarlig i din aktuelle situasjon og ikke bryter med prioriteringsforskriften.»

Ifølge fylkeslegen ligger beslutningen til helseforetaket innenfor det frie skjønnet til spesialisthelsetjenesten, det vil si skjønnsrommet mellom forsvarlig behandling og best tilgjengelige medisin.

– Hvorfor kommer ikke tvilen Blankholm til gode?



– Det er fastsatt noen regler for hvordan prioriteringene skal gjøres innenfor helsevesenet. Statsforvalteren har ingen myndighet til å endre på disse og vi kan ikke undergrave et prioriteringssystem, svarer Müller Mikaelsen.

Anne Kjersti Befring er førsteamanuensis ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) med fagansvar for helserett. Hun er kritisk til avgjørelsen.

– Jeg kan ikke se at statsforvalteren har foretatt en tilstrekkelig forsvarlighetsvurdering slik loven forutsetter i denne saken, mener Befring.



RAMMES HARDT: Jan Petter Blankholm og kona Eli Merete Hoel er oppgitt over behandlingen i helsevesenet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Jan Petter Blankholm er tydelig på at hans helsesituasjon er forverret.

– Jeg merker jo hva som skjer med kroppen min. Jeg blir svakere og svakere. Klart jeg er fortvilet over at jeg ikke kan få en medisin som er tilgjengelig og vært i bruk i mange år. Og den tverrfaglige behandlingen de mener skal være til hjelp, har jeg ikke sett snurten av, sier Blankholm til TV 2.

Kona Eli Merete Hoel beskriver situasjonen som svært krevende.

– Jeg er jeg redd for at utviklingen skal skje fort slik at Jan Petter havner i rullestol. Jeg er også bekymret for at det skal gå ut over lunge og hjerte, sier ektefellen.

Siste halmstrå

Aud Blankholm er rystet over tvilen som er lagt til grunn.



– I mitt hode er det svært alvorlig at tilbud om tekniske hjelpemidler som rullestol og pustestøtte når lungene slutter å fungere blir karakterisert som forsvarlig helsehjelp.

Blankholm eneste håp nå er at Nye Metoder skal behandle bruken av Myozyme.

– Akkurat nå er en positiv avgjørelse der det eneste som kan redde livet mitt, sier Jan Petter Blankholm.