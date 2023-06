Fortvilet mor: – Vær så snill, stopp spredningen

– De siste dagene har vært forferdelige.

TV 2 møter moren til en 14-år gammel gutt. Han er blant flere barn som er hengt ut på TikTok.

Moren ønsker å være anonym av hensyn til sønnen.

Mandag fortalte TV 2 om en TikTok-konto som deler videoer der barn forteller om deres personlige preferanser på vekt på jenter og gutter.

I en av disse videoene var 14-åringen intervjuet.

Mobbet etter skjult kamera

Den nå slettede videoen ble sett av over 700.000.



Bare på kort tid flommet det over av reaksjoner på den aktuelle videoen. Flere av guttene ble filmet uten at de visste om det, og ble mobbet for svarene.

TV 2 har vært kjent med videoene i to uker, men først for fire dager siden fikk moren vite om spredningen.



– Jeg ble veldig sjokkert. Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje med sønnen vår.

REAGERER: Moren synes de som lager innhold bør passe seg for å være nøye med å ikke intervjue barn uten samtykke. Foto: Bjørner Verpeide / TV 2

– Tortur

Flere videoer av sønnen hennes ble spredt. Ifølge moren blir gutten hennes gjenkjent på gaten på grunn av videoene.



– Det er tortur. Jeg er også frustrert, for vi ikke vet hva vi skal gjøre. Jeg føler meg maktesløs fordi jeg ikke kan hjelpe han ut av situasjonen, sier moren til TV 2.

14-åringen har det ikke så bra om dagen, forteller hun.

– Han ønsker ikke å snakke om det, og noen dager vil han ikke gå ut. Det begynner virkelig å gå inn på han, og vennene. De er veldig lei seg.

SPRES: TikTok-videoene har gått viralt de siste ukene. Ingen av disse svarene tilhører 14-år gamle gutten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ingen kontroll

Moren sier det som foregår på TikTok er utenfor deres kontroll.

– Når det skjer noe på skolen, kan man snakke med lærere og rektor. Man finner alltid en løsning. Men når alt foregår på TikTok, er det vanskelig for oss foreldre å gjøre noe med det, sier hun.

Ifølge Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) kan man rapportere innlegg på sosiale medier for å få det fjernet. Men når innlegget blir lagret lokalt på private enheter, blir det en utfordring.

– Det er vanskelig, hvis ikke umulig, å spore alle kopier av et innlegg, bilde, eller video, og er derfor ikke mulig å garantere at alt blir slettet, sier rådgiver Michael Cortes Birkeland i NorSIS.

Han legger til:

– Dette betyr også at noen som eier en kopi kan laste denne opp til enhver tid og må deretter rapporteres på nytt, sier Birkeland.

Se hvilke rapporteringsmuligheter du har på de ulike plattformene lenger nede i saken.

Viser til ytringsfrihet

Ifølge rådgiveren er det er alltids en fare for at slike videoer vil ligge ute for alltid.

– Men det er viktig å huske at dette er bare en av mange millioner videoer som ligger ute på nett, og det er godt mulig at den vil bli glemt over tid, sier han til TV 2.

PROFIL: TikTok-eren lager utelukkende innhold basert på intervjuer på gaten. Han har i dag over 17.000 følgere. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med personen bak TikTok-kontoen som intervjuer barna i denne videoen. Personen ønsker å være anonym og svarer kun skriftlig.



Moren er sterkt kritisk til at barnet hennes ble intervjuet uten samtykke fra foreldre – og sier sønnen ikke hadde legitimasjon.

TikTok-profilen har nå fjernet den omstridte videoen.

– Vi synes det er synd at folk reagerer såpass sterkt på personlige meninger i et land der ytringsfrihet står såpass sterkt. Utover dette beklages det at vedkommende har vært under 16 år, noe som vil få oss til å fokusere mer på alderskontroll fremover, sier han til TV 2.

– Tenkte seg ikke om

Folk har reagert kraftig på flere av svarene til barna og ungdommene i videoen – der de blir spurt om sine personlige preferanser på vekt på jenter og gutter.



Noen av svarene barna kommer med er blant annet:

«Personlig, jeg liker ikke jævlig feite damer, det er litt ekkelt»



«60 pluss, fåkke nuss»

«Jeg hater feite jenter»

«Du må være under 60 kilo. Hvis ikke er det no go»

«Kanskje sånn 40 kilo»

Moren er enig i at noen av svarene er uakseptable. Hun påpeker at sønnen hennes ikke tenkte seg godt om før han svarte.

Morens bønn

14-åringens mor mener sosiale medier skal bli brukt for å lage innhold som betyr noe for samfunnet.

– Det skal ikke brukes for å håne og snakke ned andre, spesielt ikke barn. De skal også få respekt og bli beskyttet, og de skal få lov til å være barn.

Moren kommer med en oppfordring til alle som deler videoer av sønnen hennes.

– Jeg har ingen rett til å si hva folk skal gjøre, men jeg ønsker gjerne videoene slettet. Dette er et barn på 14 år. Når du er så ung, tenker du ikke på konsekvenser av hva du sier i en video som tydeligvis er laget for å sette guttene i dårlig lys.

– Vær så snill, stopp spredning! Det er urettferdig.

SJOKK: Moren ble sjokkert da hun fant flere videoer av sønnen hennes på TikTok. Nå vil hun at folk skal slette videoene. Her blir hun intervjuet av TV 2s reporter Renold T. Christopher. Foto: Bjørner Verpeide / TV 2

Vil be folk slette

14-åringens mor er også kritisk til at TikTok-profilen ikke tar ansvar for det vedkommende har utsatt barna for.



– Det er fint at den originale videoen er slettet. Men problemet er der fortsatt.

TikTok-profilen sier til TV 2 han vil ta kontakt med de som har «stichet» videoene.

– Jeg skal fortelle hva som har blitt avdekket i forbindelse med saken, og formidle at foresatte ønsker videoene slettet. Vi har nå lagt til en mailadresse der det er mulig å ta kontakt angående henvendelser rundt videoer.

Når TV 2 spør om hvor sikker vedkommende er på at TikTok-kontoen ikke har flere videoer av barn under 16, vil han ikke kommentere dette.

Moren til 14-åringen sier de som lager innhold bør tenke seg godt om.

– Jeg tenker ikke noe vondt om de som lager innhold. Jeg er sikker på at det er gode mennesker. Men det er feil å legge ut videoer og bilder av barn uten samtykke fra foreldre. Man tenker ikke over mulige konsekvenser når de er på jag etter klikk og «likes». Det kan forårsake mye vondt for de involverte.