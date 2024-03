Fortviler etter nei: – Vondt

HÅP: Helle Marie Walin Olsen og Jon Are Nordkvelle ventet spent på beslutningen om sønnen Johannes skal få tilgang på en ny, banebrytende medisin. Skuffelsen var stor da beslutningen kom i dag. Foto: Lage Ask / TV2

– Dette er så trist. Det er utrolig frustrerende. Jeg kjenner på utrolig mye frustrasjon og sinne nå.

Helle Marie Walin Olsen er blant dem som hadde ventet spent på om hennes to år gamle kortvokste sønn skal få tilgang på en medisin som ville hatt stor innvirkning på livskvaliteten hans.

– Jeg hadde et så stort håp. Magefølelsen sa dette skulle gå.

SKUFFET: Helle Marie mener det haster for sønnen å få tilgang på medisinen. Foto: Martin Leigland / TV2

Skuffelsen var dermed ekstra stor da beskjeden kom om at Beslutningsforum for nye metoder mandag sa nei til å innføre medisinen.

– Leverandøren har valgt en pris som er altfor høy i forhold til dokumentert klinisk nytte, sier leder for Beslutningsforum, Terje Rootwelt, i en pressemelding.

Begrunnelsen var tung å høre for de som ventet.

– Det handler om livet hans. Det er så trist at det skal måles i penger når Norge er et så rikt land, sier Walin Olsen om beslutningen.

VENTER: Familien må vente enda lenger før Johannes får tilgang på medisin. De synest det er vanskelig å se på at barn i andre land får tilgang på medisinen. Foto: Martin Leigland / TV2

– Handler om liv

TV 2 fortalte i helgen historien om Helle Marie Walin Olsen og sønnen Johannes, som begge er kortvokste. For Walin Olsen er det for sent, men hennes to år gamle sønn vil kunne ha stor nytte av medisinen.

– Det handler om livet hans. Det ville betydd alt om han fikk tilgang til denne medisinen.

Walin Olsen forteller at livet hennes har vært preget av mange sykehusopphold, mange operasjoner og mye smerter. Smertene har hun den dag i dag.

TØFT: Walin Olsen forteller om en oppvekst hvor hverdagen besto av hyppige sykehusbesøk og omfattende operasjoner. Hun håper sønnen ikke skal gå gjennom det samme. Foto: Lage Ask / TV2

Hun hadde håpet at sønnen ville få slippe å gå gjennom det samme ved å få tilgang på behandling.

– Det er frustrerende når vi vet at det fins en medisin som kan hjelpe, sier hun.

God effekt

Sønnen Johannes har diagnosen akondroplasi, som er den vanligste formen for kortvoksthet. Hvert år fødes det rundt tre til fire barn i Norge med denne diagnosen.

Medisinen Vosoritid ble godkjent i Europa i 2021, og er allerede tatt i bruk i 40 land.

Svein Otto Fredwall er overlege ved TRS Kompetansesenter ved Sunnaas sykehus og Oslo universitetssykehus. Han reagerer med skuffelse på nyheten som kom mandag.

STOR BETYDNING: Svein Fredwall mener medisinen vil bety mye for hans pasienter. Foto: Per Haugen/TV2

– Jeg synes det er trist for pasientene. Vi hadde håpet at vi skulle få et positivt vedtak, sier Fredwall.

Han sier medisinen har vist seg å ha god effekt hos de som har tatt den i bruk.

Det blir registrert en økning i vekst på 50 prosent per år hos kortvokste som har brukt medisinen. I tillegg mener legene at medisinen vil ha gunstig effekt på lengre sikt.

Medisinen har kun effekt på barn i vekstalder, som er grunnen til at det haster for mange barn å ta i bruk medisinen.

– Vi ser mange andre land har valgt å ta medisinen i bruk på grunn av de positive effektene den ser ut til å ha, mens man i Norden velger å avslå. Det er synd for norske pasienter, sier Fredwall.

Vil følge opp

Lise Klaveness er blant dem som har kjempet for å få medisinen i Norge siden nevøen hennes fikk diagnosen for tre år siden.

Søndag kveld la fotballpresidenten ut et innlegg på Instagram-kontoen sin, med en bønn til myndighetene om å la barna slippe flere runder i systemet.

ENGASJERT: Lise Klaveness representerer Norsk interesseforening for Kortvokste, et verv hun tok på seg etter at nevøen fikk diagnosen akondroplasi. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun uttaler seg nå som representant for Norsk interesseforening for Kortvokste, hvor hun er frivillig.

– Vi er skuffet og veldig overrasket over at norske myndigheter ikke ivaretar disse barna bedre. For meg fremstår det som det er reine økonomiske hensyn som gjøres, og ikke individuelle vurderinger av barnas behov og rettigheter, sier Klaveness.

– Det er vondt og ikke helt greit å akseptere.

Hun sier de generelt er overrasket over hvor lite hensyn det tas til pasienter, og særlig barn, med sjeldne diagnoser. De vil følge saken videre, og vurdere om det er grunnlag for å forfølge saken rettslig.

– Vi må vurdere om det er et gyldig og forsvarlig vedtak, og om det rettslig ivaretar barnas interesse på en god nok måte.

NY RUNDE: Terje Rootwelt er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av Beslutningsforum for nye metoder. De ber Sykehusinnkjøp om å gjennoppta forhandlingene om pris. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Gjenopptar forhandlinger

I dagens møte i beslutningsforum ble det vurdert totalt 17 nye metoder. Ti metoder ble godkjent, og sju fikk avslag.

Vosoritid fikk altså avslag i denne omgang, på grunn av pris. Det samme har også Sverige og Danmark besluttet.

– Vi skulle veldig gjerne tilbudt denne medisinen, men dessverre er prisen alt for høy i forhold til den dokumenterte effekten, sier Terje Rootwelt til TV 2.



– Hva vil du si til familiene som ønsker denne medisinen?



– Jeg skjønner godt at de er fortvilet. Vi skal gjøre det vi kan for å få dette på plass så raskt som mulig, sier Rootwelt.

Beslutningsforum har bedt sykehusinnkjøp gjenoppta forhandlingene med produsenten.

– Det er åpenbart veldig vanskelig å si nei, men vi må gi likeverdig behandling til alle pasientgrupper og da må vi følge vurderingskriteriene, sier Rootwelt.