UROLIG. Erik Richter Strand og moren Randi i et lykkeligere øyeblikk. Nå er de bekymret for framtiden. Foto: Privat

Hver uke deltar Randi (75) på korøving, kunstverksted og lesesirkel i Bergen. Alle arrangementene er rettet mot personer med tidlig demens.

Nå er sønnen Erik Richter Strand (49) redd for at tilbudene til hans demente mor vil forsvinne.

Grunnen er regjeringens forslag om å kutte tilskuddsordningen «Mobilisering mot ensomhet» i neste års statsbudsjett.

– Forslaget gjør vondt både for de som deltar og de pårørende. Dette er korttenkt, sier Richter Strand.

Den tre år gamle ordningen gjelder for folk i alle aldre, og styres av Helsedirektoratet. Så langt i år er søkerne bevilget 17,4 millioner kroner.

Støtteerklæringene renner inn

Richter Strand frykter at særlig eldre med demens blir mer isolert hvis flere av tilbudene legges ned.

– Tilskuddsordningen ble startet i pandemien, og man har sett et enormt behov. At pandemien er over, betyr ikke at ensomheten har forsvunnet. Det føles hjerterått å ta vekk pengene igjen.

Han påpeker at moren Randi og andre med demens er avhengig av faste rutiner og rammer.

Forrige uke skrev Richter Strand et innlegg i Bergens Tidende med overskriften «Gir vi opp kampen mot ensomhet?».

I innlegget skriver han: «Å ha faste, sosiale aktiviteter gir mitt forholdsvis traurige liv et innhold, sier Randi til meg.»

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Jeg har fått meldinger fra venner, kjente og ukjente. De setter stor pris på at jeg sier fra, og mener forslaget er urimelig, forteller han.

AKTIV. Randi (75) ute i naturen. Hun er avhengig av faste rutiner gjennom uken for å takle demensdiagnosen. Foto: Privat

– Veldig uklokt!

Det er Bergen sanitetsforening i samarbeid med kunstmuseene Kode som står bak både kor, kunstverksted og lesesirkel.

Foreningen har de to siste årene fått 2,5 millioner kroner via «Mobilisering mot ensomhet». Pengene er brukt til å starte de ulike tiltakene for personer med tidlig demens.

Prosjektleder Hanne Jones i Bergen sanitetsforening forstår ikke hvorfor regjeringen vil stryke tilskuddsordningen.

– Det er veldig uklokt! Hva er 20 millioner kroner på et statsbudsjett? De frivillige organisasjonene kan mobilisere så enormt mye arbeid med disse pengene, sier Jones.

Også hun trekker fram viktigheten av faste rutiner for personer med demens, og at det ikke skjer bare i medisinske helseinstitusjoner.

– På våre aktiviteter deltar personer både med og uten demens. Noen er frivillige, andre er venner eller pårørende. Det er viktig i tidlig fase av sykdommen at man får være sammen med ulike mennesker, ikke bare andre som er syke.

Jones sier de vil være mer enn bare et møtested, og at innholdet i aktivitetene er utviklet av fagfolk innen kunst og kultur.

Viser til andre alternativer

– Når tilskudd legges om, har jeg stor forståelse for at det er vanskelig, svarer Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Ifølge Rønning-Arnesen finnes det mange gode ordninger som er mulig å søke på, og hun oppfordrer kommuner og frivilligheten til å samarbeide.

SVARER. Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Foto: Torstein Wold / TV 2

Statssekretæren trekker fram flere tiltak i sitt svar, både en ny folkehelsemelding fra regjeringen og en demensplan.

– I demensplan 2025 ligger det også midler, som er viktig for at vi skal bli et mer demensvennlig samfunn, og for at vi skal ha en god og trygg demensomsorg.

Helsedirektoratet og FHI skal nå vurdere «Mobilisering mot ensomhet».

– Evalueringene vil bli viktige i budsjettprioriteringene fremover, sier Rønning-Arnesen.

Har ikke mistet troen

Både Richter Strand og Sanitetsforeningen reagerer på at regjeringen ikke lager en ny ordning når de vil stryke den gamle.



Alternativet er Helsedirektoratets «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet», men det er ikke aktuelt for Sanitetsforeningen.

– Kun kommuner og fylkeskommuner kan søke på den, sier prosjektleder Jones.

Statsbudsjettet skal etter planen vedtas i Stortinget 4. desember. Det betyr få uker til å endre politikernes meninger.



– Jeg har troen på at vi skal klare å snu dette. Isolasjon, ensomhet og mangel på aktivitet fører til økt lidelse. Noen ender kanskje tidligere på sykehjem. Det kan koste samfunnet mer enn disse 20 millionene, sier Richter Strand.