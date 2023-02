Fortviler etter Flyr-konkursen – måtte betale 39.000 for nye billetter

Karina Andreassen (25) er på ferie med søstrene og barna deres i Las Palmas i Spania.

De skulle fly med Flyr til Norge 15. februar, men så gikk selskapet konkurs tirsdag og hjemturen forsvant.

Onsdag morgen måtte de prøve å finne seg flybilletter hjem.

SKUFFET: Karina Andreassen er skuffet over tilbudet fra Norwegian. Foto: Privat

Heldigvis hadde de lest i media at strandede Flyr-passasjerer ville få billigere billetter hjem med Norwegian og SAS.

– De får et eget avslag. Dette gjelder de som er strandet ute og som skal hjem de nærmeste ukene, sa kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til NTB tirsdag kveld.

Tuman opplyser til TV 2 at avslaget ligger på 20 prosent.

Verken SAS eller Norwegian vil svare på hvor mange de har hjulpet.

– Føler de snylter

I Las Palmas står familien Andreassen nå med en langt dyrere flybillett.

– Det er har vært et herk. Vi fikk forskjellige priser for hver gang vi pratet med Norwegian. Det startet med nesten 45.000 kroner, forteller hun.

Ifølge Andreassen pratet de med Norwegians kundeservice i to timer, og til slutt fikk de billetter hjem til Norge.

Hjemreisen som en gang kostet 8100 kroner med Flyr, ble til slutt 38.930 kroner, inkludert avslaget på 20 prosent. Summen er flybilletter for seks voksne og tre barn.

– Vi reagerte på at det så ut som de satt opp prisene da Flyr gikk konkurs. Vi ble lovet hjelp, men med slike priser føler vi at det er snylting, sier Andreassen.

De er skuffet av forhåpningene de fikk av selskapene.

– Selvfølgelig hjelper det med noe billigere billetter, men vi trodde de skulle være mer behjelpelig enn slike priser. Det ødelegger forhåpningene, sier hun til TV 2.

– Dere har jo et ansvar selv?

– Vi tenkte over det da vi bestilte. Flyr sa de klarte seg til 3. kvartal, men det gikk ikke. Det var ingen informasjon om en mulig krise da vi bestilte, forklarer hun.

– Ingen mor-Theresa

– Jeg tror ikke dette er et PR-stunt. Det er ikke gratis billetter hjem, og da er det spilleregler deretter. Selskapene har stilt opp litt, det er ingen som er mor-Theresa her, sier flyanalytiker i WinAir, Hans-Jørgen Elnæs.

Analytikeren mener kunden må ta sin del av ansvaret når man har bestilt flybilletter med et kommersielt selskap.

ANSVAR: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier kundene selv har et ansvar når de bestiller billetter gjennom kommersielle aktører. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Dette er et kommersielt marked. Flyselskapene har ikke et ansvar her. Prisene blir regnet ut av et system, og da blir rutene med de billigste billettene tatt først, forteller han.

– Velment gest

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Esben Tuman, sier han forstår at noen kan synes det er surt å måtte kjøpe nye flybilletter nå.

– Når Flyrs passasjerer får kjøpe billetter hos oss til lavere pris enn andre kunder, håper jeg at dette blir mottatt som en velment og god gest fra vår side, sier han.

FÅ PLASSER: Esben Tuman, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, bekgrunner økte flypriser med få ledige plasser. Foto: Frode Hoff /TV 2

Norwegian har svært få ledige plasser hjem fra destinasjoner som Malaga, Alicante og Gran Canaria. Dette er noe av grunnen til at prisene presses opp, ifølge kommunikasjonsdirektøren.

Han opplyser til TV 2 at en flybillett fra Gran Canaria kostet fra 4964 kroner, før avslaget Norwegian gir til strandede Flyr-passasjerer.

– Selv om vi har solgt mange billetter allerede, både håper og tror jeg at vi skal kunne hjelpe mange Flyr-passasjerer hjem, særlig hvis de kan være litt fleksible på tidspunkt for hjemreisen, sier Tuman.

– Et ansvar

Flere faktorer spiller inn når det gjelder flyselskapenes mulighet til å hjelpe strandede Flyr-passasjerer hjem, ifølge pressesjef i SAS, Tonje Sund.

– For å tilby hjelp til de som nå må finne alternative flybilletter hjem, tilbyr vi en billettpris godt under markedspris. Reisetidspunkt, sted for avreise og ledig kapasitet spiller også inn. sier Sund.

TILBYR HJELP: Tonje Sund, pressesjef i SAS, sier de tilbyr Fly-passasjerer billetter under markedspris. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun opplyser om at passasjerer kan ta kontakt direkte med SAS kundeservice og vise til sin booking-informasjon med Flyr.

– Som skandinavisk flyselskap med 76 år lang historie, har vi et ansvar for å hjelpe når ulike kriser oppstår. Det er vi glade for å kunne gjøre også denne gangen, sier hun.