Fortviler etter brannbølge: – Tragisk

TOTALT ØDELAGT: Politiet utelukker ikke at brannen i Karlstua barnehage ble påsatt. Barnehagebarna har mistet mange av sine eiendeler i brannen. Foto: Erik Edland / TV 2

Alba står utenfor Karlstua barnehage på Haugerud i Oslo.

– Dette er trist. Jeg blir sint.

Hun er leder for barnehagen som er totalskadd i brannen.

Lørdag kveld 22. april rykket nødetatene til barnehagen etter meldinger om brann.

– Det var ikke en fin beskjed å få. Det var et sjokk.

TILBAKE PÅ ÅSTEDET: Barnehageleder Marina Alba inspiserer ruinene etter barnehagebrannen på Haugerud. Foto: Erik Edland / TV 2

Brannen var av et større omfang, men ingen personer ble skadd.

Flere branner den siste tiden

Siden har det vært en rekke branner i barnehager og på skoler i Oslo.

– 24. april begynte det å brenne kraftig på Lambertseter videregående skole – gymsalen ble totalskadd.

– 04. mai var det tre mindre branntilløpet på en barnehage på Vålerenga.

– 09. mai ble Veslefrikk barnehage ved Ullevål sykehus nedbrent.

– 22. mai begynte det å brenne på taket på Manglerud skole.

– 24. mai rykket nødetatene til Etterstadgata etter melding om brann i en barnehage. Brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen.

I samtlige tilfeller mistenker politiet at brannene er påtent, ifølge Oslo brann- og redningsetat.



– Jeg synes det er tragisk at man bruker brann som et virkemiddel. Det virker utrolig unødvendig, sier Oslos brannsjef Jon Myroldhaug til TV 2.

TOTALSKADD: Karlstua barnehage på Haugerud er borte. Foto: Erik Edland / TV 2

Gått gjennom en sørgeperiode

Karlstua barnehage drives av Oslo kommune og har plass til 45 barn. Nå har de fått nye lokaler.



– Barna er glade for den nye barnehagen. De har fått en ny lekeplass og nye leker, sier Marina Alba.

Hun forteller at barna har gått gjennom en sørgeperiode.

– Det var kort periode. De er utrolig tilpasningsdyktige. Men ja, noen synes det er trist å ha mistet barnehagen sin.

Alba reagerer på politiets hypotese om at brannene den siste tiden er påsatt.

– Det er så dumt. De som kanskje gjør slik tenker ikke på konsekvensene, og at det kan påvirke andres liv. Nå kan vi takke og bukke for at det skjedde når ingen var i barnehagen.

GOD HJELP: Barnehageleder Marina Alba sier bydelens kriseteam og prest i nærmiljøet har vært tilstede for de voksne og barna som er berørt av brannen. Foto: Erik Edland / TV 2

Oslo-ordfører er urolig

Selv om ingen har blitt skadet i brannene, sier ordføreren i Oslo Marianne Borgen (SV), at dette svært alvorlig.

– Barn og unge har mistet viktige fellesskapsarenaer, og nærmiljøet blir naturligvis preget. Det uroer meg at politiet mistenker at brannene er påsatt.

Hun sier at hun forstår godt at mange barn og unge er preget av dette, og at oppleves ubehagelig.

– Barnehagen og skolen er en viktig del av livet og hverdagen deres. Vi må gjøre alt vi kan for at barna skal kjenne seg trygge, sier Borgen til TV 2.

OPPFORDRER: Ordfører Marianne Borgen vil at folk skal være årvåkne, og melde fra til politiet dersom de har informasjon. Foto: Alf Simensen / TV 2

Oppfordrer til prat om brannstiftelse

Brannsjef Jon Myroldhaug er frustrert.

– Det gjøres utrolig mye godt forebyggende arbeid. Det er lavere antall branner enn på lenge. Derfor håpet man på at vi er ferdige med påsatte branner. Det er vi tydeligvis ikke.

Han forteller at hendelsene kan oppleves skremmende for barn og unge.

– Hverdagen til mange er snudd på hodet. Flere barn og unge har mistet sine daglige møteplasser, sier han.

EKSTRA OPPMERKSOM: Oslos brannsjef Jon Myroldhaug ber alle i Oslo om å være ekstra på vakt i sitt nærmiljø. Foto: Erik Edland / TV 2

Barna som har mistet sine barnehager har flyttet over til andre egnede lokaler. Brannvesenet har vært på besøk hos dem i ettertid av hendelsene.

– Vi er ute for å gi konkret informasjon om hva vi har gjort. Det er en trygghet når vi kommer dit med uniform og brannbil. Vi er tilgjengelig for å svare på spørsmål, og vise at vi bryr oss, sier han til TV 2.

Nå vil at man skal snakke om konsekvensene ved brannstiftelse.

– Jeg vil at det blir et samtaleemne rundt middagsbordet, i klasserommet, på fritidsklubben og i vennegjengen.

NEDBRENT: Store deler av en barnehage ved Ullevål sykehus i Oslo er nedbrent. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Brannetaten ber nå alle om å være på vakt i sine nabolag.

– Vi ber folk om å være ekstra oppmerksomme. Ta en ekstra titt, og lås det som er mulig å låse.

Ifølge politiet i Oslo har de ikke noe nytt å formidle om hypotese eller eventuell sammenheng mellom andre branner ved barnehager den siste tiden.