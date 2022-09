Fortviler etter at orkan tok huset for andre gang på fem år

UTEN TAK: Søstrene Evelyn og Delia Cardin mistet taket på hjemmet sitt under orkanen. Foto: Carlos Giusti / GFR Media

Huset hvor Delia Cardin bor, i Aibonito i Puerto Rico, ble ødelagt da orkanen Maria herjet landet i 2017. Uten hjelp fra myndighetene bygde hun og familien huset opp igjen.

Nå vet hun ikke hva hun skal gjøre. Huset er nemlig ødelagt av orkan igjen – denne gang av orkanen Fiona.

– Taket på hele andre etasje er borte. Det fløy av gårde. Vi merket orkanen svært godt da den herjet. Det var masse bråk og vann overalt, forteller Delia Cardin over telefon.

LUFTIG: Mange av rommene er nå uten tak. Foto: Carlos Giusti / GFR Media

Bor i første etasje

Delia er tydelig preget og gråtkvalt når hun snakker med TV 2.

Hun ble innlagt på sykehus lørdag og først utskrevet tirsdag, har høyt blodtrykk og føler seg ikke frisk, forteller hun.

Nå har søsteren Evelyn kommet for å bo hos henne. Totalt er de nå fem personer som bor i det takløse huset, inkludert hennes fem år gamle nevø. De holder seg i første etasje, slik at gulvet i andre etasje fungerer som tak.

Problemet i første etasje, er at den ble overfylt med vann under orkanen. «Det var som om vi var i en elv der i rommet. Vi trekker fortsatt vann, fikser og tørker», forteller søsteren Evelyn til avisen Primera Hora.

Delia Cardin er likevel klar på at hun ikke kommer til å flytte.

– Jeg er redd, men dette er det eneste stedet jeg kan bo, sier hun til TV 2.

Flere hus er skylt vekk av jordras og flom som ble utløst av orkanen Fiona. Foto: Alejandro Granadillo / AP / NTB

Bedre rustet til å hjelpe

Denne gang vil familien kanskje få hjelp. Den amerikanske katastrofehjelp-etaten FEMA sier ifølge The Washington Post at man er langt bedre forberedt på å hjelpe Puerto Rico nå enn for fem år siden.

– Vi er i en mye bedre posisjon i dag enn vi var før Maria, sier viseadministrator Keith Turi til avisen.

Fiona har reist videre, og økt i styrke, mens puertoricanerne igjen forsøker å bygge opp hjemmene sine. Puerto Ricos guvernør Pedro Pierluisi beskriver skadene som «katastrofale», spesielt i sørlige og sentrale regioner.

– Ødeleggelsene som orkanen Fiona har forårsaket, er knusende for mange mennesker, sier Pierluisi.

Medlemmer av nasjonalgarden leverer vann til innbyggere i Punta Diamante i Ponce på Puerto Rico. Foto: Alejandro Granadillo / AP / NTB

Redningsarbeidere sliter ifølge NTB med å ta seg fram til flere lokalsamfunn etter det som omtales som en historisk flom.

Frivillige organisasjoner må levere mat og annen nødhjelp til fots, fordi veiene er uframkommelige.

Onsdag ble det meldt at omkring en halv million mennesker mangler vannforsyninger. Mange er også fortsatt uten strøm.

Kan bli tidenes verste i Canada

Orkanen Fiona har økt i styrke etter at hun forlot Puerto Rico på sin ferd nordover. Den antas å passere Bermuda som en kategori 3-orkan og viser ingen tegn til å roe seg på veien opp mot Canada, der den kan komme til å treffe som kategori 4-orkan (nest høyeste kategori, red.anm.).

– Dette kan være Canadas versjon av Sandy, sier meteorolog Chris Fogarty ved Canadas orkansenter til CNN.

Sandy traff 24 delstater på østkysten av USA og forårsaket skader for nesten 80 milliarder dollar.

– Jeg håper folk tar dette seriøst, for vi ser meteorologiske tall i værkartene våre som vi svært sjelden har sett her, forteller Fogarty.

Katastrofehjelp-departementet i Canada ber alle innbyggerne i Nova Scotia forberede seg godt.

– Denne stormen ventes å komme med voldsomme, ødeleggende vindstyrke, svært høye bølger og intenst, farlig regnvær, samt langvarige strømbrudd, sier minister John Lohr.