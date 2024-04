Fortsetter å øke: – Trenger politisk handlekraft

Leieprisene i de største byene steg med 2,3 prosent i første kvartal. – Et resultat av villet politikk, mener Eiendom Norge.

De siste to åra har leieprisene i Norges fire største byer økt med 15,6 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

I årets første kvartal steg prisene med 2,3 prosent.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge tror økninga vil fortsette i tida framover.

– Når eierkostnader stort sett er høyere enn leiekostnader, så innebærer det at leieprisen mest sannsynlig skal videre opp, sier han i en pressemelding.

– Bekymringsfullt

Blant årsakene til prisøkninga er at det er langt færre leieboliger i markedet nå enn før koronapandemien.

– Dette er bekymringsfullt, og bekrefter de mange historiene i mediene om utleiere som kvitter seg med utleieboliger til fordel for andre investeringer.

Nylig leverte regjeringa sin boligmelding til Stortinget. Lauridsen mener meldinga er omfattende i å peke på utfordringer i markedet, men «svak på medisin».

ETTERLYSER TILTAK: Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener tida for utredninger er forbi. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Det er et paradoks at utfordringene med stor prisvekst og knapt tilbud i utleiemarkedet er et resultat av villet politikk, sier Lauridsen.

– Økning i formuesskatten generelt og satsene for sekundærbolig spesielt fører til færre investeringer i utleieboliger og øker utleieprisene.

Etterlyser tiltak

Lauridsen mener økninga i formuesskatten de siste åra rammer de svakeste i samfunnet gjennom økte leiepriser.

– Vi trenger ikke flere utredninger nå. Vi trenger politisk handlekraft.

Eiendom Norge-sjefen peker blant annet på en økning i bevilgninga til Husbankens grunnlån og en satsing på studentboliger som tiltak regjeringa kan innføre gjennom revidert statsbudsjett i mai.

– De kan også avskaffe utlånsforskriften i Kongen i statsråd på enhver fredag, sier han.