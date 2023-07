Fortsatt tillit til Moxnes etter tyverivideo: – Nå må det være nok

Tirsdag friga politiet den mye omtalte overvåkingsvideoen av Rødt-lederen Bjørnar Moxnes.

Etter det TV 2 forstår, fikk ikke Øst politidistrikt tilgang til selve videoen før mandag.

– Når vi mottar anmeldelse for naskeri og tyveri fra butikk, hvor det også mottas stillbilder og/eller film, er det ikke nødvendigvis rutine å legge inn film når anmeldelsen registreres hos oss, sier politiinspektør Anne Utaker Langseth ved Felles straffesaksinntak (FSI) til TV 2.

– Ved etterforskning av slike saker, er det vår vurdering at stillbilder er godt nok bevisgrunnlag for at en sak som naskeri/simpelt tyveri skal påtaleavgjøres, fortsetter hun.

På spørsmål om videoen på noe vis endrer bevisgrunnlaget i saken, svarer politiinspektøren:

– Innholdet i videoen i denne konkrete saken, kan vi ikke kommentere da den ikke har vært en del av saken da saken ble påtaleavgjort.

Endrer ikke synet

Videoen som viser da Moxnes tar Hugo Boss-solbrillene på Oslo lufthavn, har ikke endret på sentrale Rødt-politikeres syn på om de har tillit til Moxnes.



Det viser en gjennomgang TV 2 har foretatt tirsdag blant sentralstyremedlemmene i partiet.

– Jeg har ikke noe å tilføye utover tidligere kommentarer og det flere fra partiledelsen og stortingsgruppa har kommentert, sier Seher Aydar til TV 2.

Det var VG som først publiserte overvåkingsvideoen.



Mener Moxnes bør gå av

Moxnes selv har samtykket til at TV 2 publiserer bildene fra Gardermoen.

– Ja, jeg vil bidra til åpenhet. Selv om overvåkingsbilder sikkert kan se litt mer suspekte ut, er min oppfatning at de vil bekrefte forløpet som jeg har forklart det, uttalte Moxnes til TV 2 mandag ettermiddag.

Blant lokallagslederne har flere fortsatt tillit til Moxnes – men det finnes også kritiske stemmer.

Leder for Kristiansund Rødt, Stein Kristiansen, vil ikke kommentere selve videoen, men mener at Moxnes bør vurdere sin stilling som partileder.

– Jeg mener han bør trekke seg. Jeg vurderer det ut ifra at Rødt skal ut i en lokalvalgkamp og vi skal ikke bruke energi på kommentarer på at vi har på oss solbriller. Dette kan bli brukt mot oss i valgkampen, sier Kristiansen til TV 2.

Heller ikke Tore Fjæreide, som er leder for Rødt Kongsberg, ønsker at Moxnes skal fortsette etter episoden.

– Videoen viser at det er tyveri, og det virker som han gjør noe for å skjule det også. Så jeg synes han egentlig burde tre tilbake som leder, sier Fjæreide til TV 2.

– Hvorfor synes du han bør gå av?

– Det er fordi han ikke har fortalt sannheten fra starten av. Det synes jeg er skadelig for Rødt, og da synes jeg det er naturlig at han trekker seg som leder, og det synes jeg er viktig for å ikke skade Rødt i valgkampen. Nå trekker denne saken oppmerksomheten vekk fra Rødt sin politikk, sier Fjæreide.



Dette har skjedd i Moxnes-saken * 16. juni: Bjørnar Moxnes er på Oslo lufthavn Gardermoen i forbindelse med en privat reise. * Klokken 17.36 blir han tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner. Han blir med en vekter inn på et rom før han betaler for brillene med bankkort i butikken. Kvitteringen viser at han betaler klokken 18.22. * 30. juni, klokken 14.27: Saken blir offentlig kjent i form av en artikkel fra Romerikes Blad. «Jeg venter på å få tilsendt kravet, så størrelsen på det vet jeg ikke ennå», sier han til avisen. * 30. juni, klokken 15.06: Moxnes mottar forelegget fra Øst politidistrikt: «Du er tilbudt en lavere bot i forelegget enn den påstanden som vil bli nedlagt om saken sendes til retten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 4000 kroner, eller 4 dager i fengsel hvis det ikke er mulig å kreve inn boten.» * 30. juni: Moxnes erkjenner forholdene og forteller at han glemte at han hadde med seg brillene ut av butikken. Moxnes bekrefter samtidig at han har vedtatt et forelegg på 3000 kroner. Politiet mener på sin side han stjal med vilje. * 30. juni: Senere på kvelden endrer Moxnes forklaring. Han innrømmer at han rev av lappen og la brillene i bagasjen før en vakt kom og spurte om dem. * 1. juli: Rødt-lederen holder pressekonferanse i Oslo sentrum om tyveriet. Han beskriver situasjonen som pinlig og beklager hendelsen. * 1. juli: Rødt-profilene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug stiller seg bak Moxnes. Det samme gjør en rekke fylkesledere i partiet. * 2. juli: Fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane tar initiativ til et hastemøte og mener landsstyret i partiet snarest mulig må ta stilling til om de har tillit til Moxnes. Partisekretær Reidar Strisland avviser at dette er nødvendig, og sier alle han har vært i kontakt med i landsstyret har uttrykt tillit til partilederen. * 3. juli: Lokallagsleder i i Rødt Nordland, Viktor Stein, tar til orde for at Moxnes må gå av. Tidligere RV-leder Sigurd Allern mener saken vil overskygge politikken ved høstens valg. * 3. juli: Rødt melder at Moxnes er sykmeldt frem til 18. juli. Marie Sneve Martinussen tar over som partileder i mellomtiden. * 3. juli: Rødt kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte i forbindelse med Moxnes' sykemelding. Martiniussen møter pressen etter møtet og understreker at Moxnes har partiets fulle tillit. * 3. juli: VG publiserer en overvåkingsvideo fra butikken som viser tyveriet. Martiniussen forteller til flere medier at hun har sett videoen, men at den ikke endrer situasjonen. (NTB/TV 2)

– Nå må det være nok

Vivian Jacobsen, som leder Rødt i Kristiansand, har fortsatt tillit til Moxnes. Hun synes at mediene heller bør fokusere på viktigere saker enn solbrilletyveriet.

– Nå har dere vel snart melket denne saken nok. Dette er et menneske og nå bør det være nok. Det finnes flere viktige saker der ute som situasjonen i Frankrike eller krigen i Ukraina. Nå må det være nok, sier Jacobsen til TV 2.

Kristian Engenes Pedersen, som leder Rødt i Åmli, sier at han personlig stoler på Moxnes sin forklaring.

Overvåkingsbilder viser hendelsesforløpet da Bjørnar Moxnes tok solbrillene på Gardermoen. Foto: Øst politidistrikt

– Jeg har sett noen sekunder på videoen. Jeg har sett at han står og prøver solbrillene og at han først legger de på bagasjetralla før han da etter hvert legger dem i lomma. Jeg kan jo si at ut ifra bildene så ser det ut som at det er merkelig, sier Pedersen.

– Må brette opp ermene

Samtidig som han fortsatt har tillit til partilederen, sier han at det er «helt åpenbart» at Moxnes burde gjort opp for seg da han oppdaget at han hadde tatt med seg brillene.

– Dette er en av de vanskeligste situasjonene vi har hatt som parti. Det viktige for oss nå i partiet er å snu trenden. Vi må nå brette opp ermene og bevise at vi er et parti som folk kan stole på. Og så må vi ta vare på Bjørnar både som parti og politiker. Han har jo vært en politiker i Rødt som har tatt partiet dit det er i dag, fremholder Rødt-politikeren fra Åmli.

Siden historien kom ut i mediene, har Moxnes endret sin forklaring flere ganger om hva som skjedde på lufthavnen. Han har også lagt seg flat, betalt for brillene og forelegget på 3000 kroner.



TV 2 har fått innsyn i politidokumentene som ligger til grunn for straffesaken mot den profilerte Rødt-politikeren.



– Puttet i venstre jakkelomme

Av politidokumentene kommer det frem at et vitne har avgitt en forklaring til politiet om hva vedkommende mener å ha sett, den 16. juni, inne på butikken Travel Value Fashion Utland.



Vedkommende forklarer at Moxnes tok brillene før han «la den sammen og plasserte den i sin medbrakte OSL tralle».

Videre forklarer vitnet:

«Anmeldte tok deretter og puttet brillen i sin venstre jakkelomme. Anmeldte forlot butikken uten å betale for brillen. Anmeldte ble stoppet utenfor butikken ved Havsalt, ca 30 min etter tyveriet. Varen lå nedpakket i anmeldte sin medbrakte bagasje, taggen var fjernet».

Vitnets forklaring stemmer overens med stillbilder og video fra overvåkingskameraene inne på butikken.

Bildene er ikke tidfestet. TV 2 er dermed ikke kjent med tidsintervallene mellom hvert enkelt bilde.

TAR BRILLENE: Med venstre hånd tar Moxnes solbrillene fra tralla og legger dem i jakkelomma. Foto: Øst politidistrikt

– Ser stygt ut

Mandag kveld sa 1. nestleder og fungerende partileder Marie Sneve Martinussen i Rødt at den offentliggjorte overvåkingsvideoen ikke endret på noe.

– Jeg har sett videoen nå, og kan ikke se at det er noe her som strider med det Bjørnar har forklart, eller at det kommer frem ny informasjon som vi ikke hadde fra før av, skrev Martinussen i en tekstmelding til TV 2.



Politisk kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, mener videoen støtter opp om Rødt-lederens siste versjon av hendelsesforløpet.

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud omtaler håndteringen som «en renspikket katastrofe». Selv om saken vil prege valgkampen, tror Eriksrud den til slutt vil blåse over.

– Politikere har gjort dumme ting før, brutt loven, fått bøter. De har kommet seg videre de også.