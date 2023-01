Fortsatt krise for Ap

Ved inngangen til det nye året er det lite som tyder på at Arbeiderpartiet klarer å snu dårlige meningsmålinger. På TV 2s januarmåling går partiet tilbake fra 19,8 til 19,5 prosent.

Partileder Jonas Gahr Støre er ikke fornøyd.

– Historisk har vi lav oppslutning. Men jeg sier som jeg har sagt før, de viktigste tallene er de som angår folk flest og det er strøm- og matprisene. Og jeg er optimistisk med tanke på 2023, sier Støre til TV 2.

Ser fram mot kommunevalget

Nå håper partilederen og statsministeren på at Ap klarer å gjøre et godt kommunevalg til høsten.

Da må de klare minst like høy oppslutning som ved valget i 2019, da Ap fikk 24,8 prosents oppslutning.

– Vi har kommunevalget til høsten der tusenvis av kandidater skal velges. Det er der det viktigste skjer. Da må vi ha et resultat som gir mest mulig gjennomslag, både i oppslutning, men også i samarbeid med andre. Jeg håper vi klarer å oppnå samme resultat som i 2019, og gjerne litt høyere, sier Støre.

– Vi har stor motivasjon, vi har medlemsvekst inn i dette året. Men det er tøft å sitte med ansvaret i disse tider, men dette er Ap vant med. Så vi har stort pågangsmot nå til å ta tak i de spørsmålene som berører folks liv, sier han.

Borgerlig flertall

I likhet med Arbeiderpartiet går også Høyre litt tilbake på januarmålingen.

HØYREHÅP. Erna Solberg håper å beholde velgerne fra til høstens valg. Foto: Per Haugen / TV 2

Men Høyres oppslutning er historisk høy og partiets leder, Erna Solberg, sier at det nå handler om å beholde de velgerne som sier at de vil stemme på Høyre, også når valgdagen kommer.

Et valgresultat på linje med målingen hadde gitt borgerlig flertall i Stortinget, ifølge TV 2s beregninger.

– Oppslutningen om Høyre er hyggelig, men det er lenge til kommunevalget og anda lengre til neste stortingsvalg så vi kommer til å slåss for å beholde velgerne helt fram til valgdagen, sier Solberg.

– Hva er suksessoppskriften?

– Det er veldig mange grunner til at velgerne gjør som de gjør, men jeg tar tallene til etterretning. Vi jobber med vår egen politikk, vi har lagt fram ny integreringspolitikk med forsterkede tiltak og vi kommer med en ungdomskolereform. Så vi jobber videre med vår politikk og vil utfordre regjeringen på innholdet i de politiske sakene.

Fakta om partibarometeret Målingen er gjennomført av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 990 personer mellom 03.01 og 06.01.2023. Feilmarginen er +/- 1,4–2,8 prosentpoeng. Kantars partibarometer for TV 2 gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2021. Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er justert for det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg.

Oppsving for Vedum

Senterpartiert får en liten oppsving, de går fra 5,1 prosent i desember 2022 til 6,2 prosent oppslutning på TV 2s januarmåling.

Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener den lille oppturen skyldes regjeringens politikk.

– Jeg er selvfølgelig glad når det går oppover. Og det handler om at flere ser at vi har nasjonal kontroll. Trygghet er en hovedprioritet for regjeringen. Og så går prisene ned. For den høye prisveksten rammer lommeboka til folk og den rammer tryggheten for bedriftene. Og så har vi tatt noen tøffe valg. Det er selvfølgelig kjedelig å ta ned oljepengebruken, men det handler nettopp om det, prøve å få kontroll på prisene, for det er viktig for din og min lommebok, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Størst framgang er det likevel Fremskrittspartiet som får. Frp øker fra 10,6 prosent til 13,9 og ligger dermed godt over resultatene fra kommunevalget i 2019 (8,2 prosent) og stortingsvalget i 2021 (11,6 prosent).