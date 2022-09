Fortsatt isolasjon for Matapour

Terrorsiktede Zaniar Matapour er underlagt to nye uker med full isolasjon. Han er siktet for Oslo-skytingen 25. juni der to personer ble drept og 21 skadd.

Zaniar Matapour er underlagt full isolasjon i ytterligere to uker etter skytingen ved to utesteder. Foto: Javad Parsa / NTB

Isolasjonen varer dermed ut fengslingsperioden til 16. september.

Matapour ble varetektsfengslet i nye fire uker 22. august, men isolasjon og medieforbud varer i kun to uker. Dermed måtte spørsmålet om isolasjon og medieforbud tas opp på ny. Hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, mener ifølge kjennelsen at det ikke er behov for fortsatt isolasjon eller medieforbud.

43-åringen er siktet for å ha begått drap og drapsforsøk med terrorhensikt etter å ha skutt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.