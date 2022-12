– Fortellingen om kjempene som var villige til å ofre alt

GRAVFERD: Kisten til August Rathke (96) var omkranset av blomster under kirke-seremonien. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

25. november sovnet August Rathke (96) inn på Engen sykehjem i Bergen.

Tirsdag var det gravferd med fullsatt Bergen domkirke.

Svært mange hadde møtt opp for å hedre minnet om Linge-soldaten, som delte kompani med Joachim Rønneberg, Gunnar Sønsteby og de andre heltene fra tungtvannsaksjonen på Rjukan.

DOMKIRKE: Mange hadde møtt opp for å ta farvel med August Rathke (96). Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

En av de som hyllet Rathke, var sjefen for de norske spesialstyrkene, generalmajor Joar Eidheim.

– Vi i spesialstyrkene vil minnes August som en ung motstandsmann, som sto opp mot okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Etter krigen var han også en sterk formidler av historien. August var en mann som kjempet for menneskeverd gjennom et langt liv, sa Eidheim.

BLE 96 ÅR: Den siste gjenlevende i kompani Linge, August Rathke, sang under regjeringens lunsj for krigsseilere, veteraner og tidsvitner fra 2.verdenskrig i Operaen i Oslo, 19. august 2021. Foto: Heiko Junge

Lovnad til «de gamle kjempene»

At Rathke var den siste gjenlevende soldaten i legendariske Kompani Linge, gjør det ifølge Eidheim spesielt viktig å hedre minnet til motstandsmannen.

Sjefen for spesialstyrkene sier deres kamp mot overmakten gir en ekstra gjenklang med dagens uro i Europa som bakteppe.

– Vi i spesialstyrkene har lovet disse gamle kjempene at vi skal bære denne historien videre. Jeg kan ikke la være å nevne at det er krig i Europa, og derfor er det viktig at fortellingen om kjempene som var villig til å ofre alt, også kan være viktig i dag, sier Eidheim.

HEDRER: Bergen-ordfører Linn Kristin Engø (Ap) og sjefen for de norske spesialstyrkene, generalmajor Joar Eidheim utenfor Bergen domkirke før seremonien. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Leder og redaktør

Rathke markerte seg betydelig i kampen mot okkupasjonsmakten under andre verdenskrig.

Først var han leder for den kommunistiske ungdomsbevegelsen i Bergen-området, og redaktør for NKPs illegale avis Fortroppen.

24. januar 1945 flyktet han til Storbritannia da han var ettersøkt av Gestapo. Der ble han innrullert i Kompani Linge som 19-åring.

– Vi har mottatt meldingen om hans bortgang med sorg. Nå er den siste soldaten fra Kompani Linge borte. Med det lukkes et kapittel i norsk krigshistorie, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram til NTB da nyheten om dødsfallet kom.

– Vi minnes Kompani Linge og deres innsats i takknemlighet. Jeg kondolerer, og mine tanker går til hans nærmeste.

HEDRER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) hyller August Rathke og Kompani Linge for innsatsen under andre verdenskrig. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Forsvarssjefen: – Takknemlig

Etter dødsfallet sa også forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Rathke gjennom et langt liv la ned en innsats i kamp mot totalitære krefter.

– Jeg møtte ham flere ganger, og vi hadde gode samtaler. Han hadde energi, godt humør og et engasjement som jeg alltid vil huske. August Rathke var like engasjert i dagens situasjon som han var opptatt av at vi aldri måtte glemme krigen og kampen mot totalitære krefter.

– Jeg er takknemlig for den innsatsen August Rathke la ned gjennom et langt liv og minnes han med anerkjennelse og respekt, sa Kristoffersen.

Markant skikkelse i politikken

Etter krigen hadde Rathke flere politiske verv, både på lokal- og fylkesnivå.

Bergen-ordfører Linn Kristin Engø (Ap) sier minnet om den engasjerte motstandsmannen lever videre i politikken.

TAKK: August Rathke (96) hadde flere politiske verv på ulike nivå. Ordføreren sier det politiske livet i fylket minnes den engasjerte motstandsmannen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Han var en veldig tydelig stemme for de verdiene som er under press på europeisk jord, nemlig frihet menneskeverd. Han var opptatt av å formidle dette i alle sammenhenger han kunne, sier Engø.

– Han fikk se hvor ødeleggende de ekstreme kreftene kan være, men han hadde alltid troen på en bedre fremtid. Det er viktig for oss, sier ordføreren.

– Hvor viktig er det å hedre disse bautaene i norsk forsvarshistorie?

– Det er helt avgjørende. Vi vet at mange av tidsvitnene fra andre verdenskrig er gamle eller har gått bort. Det å hedre dem og minnes historien handler både om å vite hva som har skjedd, men også vite at det kan skje igjen. Vi må være årvåkne og beskytte det vi har, sier Engø.