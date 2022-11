Forteller om «marerittet»: – Jeg har ikke noe med dette å gjøre

HAUGESUND (TV 2): For drapstiltalte Johny Vassbakk (52) har de siste 14 månedene vært et mareritt som han håper å våkne fra.

– Jeg har hatt et helvetes tankekjør og mange mareritt. Jeg har sittet uskyldig i Åna fengsel i 14 måneder, sier en dypt fortvilet Vassbakk fra vitneboksen i tingretten i Haugesund.

– Dette er et justismord. Jeg har ikke noe med dette å gjøre, sier han.

I fjor høst var 52-åringen på bobiltur på Lista i Agder da han tidlig om morgenen ble pågrepet av politiet.

– Det var et stort sjokk. Helt surrealistisk og uvirkelig. Jeg var i sjokk i ganske mange uker etterpå, sier Vassbakk.

TUNGE DAGER: Johny Vassbakk (52) har hatt det tydelig tøft når han har svart på aktoratets spørsmål i vitneboksen. Foto: Ane Hem / TV 2

Ikke bare var han siktet for drapet på Birgitte Tengs, men politiet fortalte også at de mistenkte ham for å ha drept Tina Jørgensen.

– Jeg reagerte med fortvilelse, forteller han.

Fikk vanskelige spørsmål

Vassbakk sier at han ikke klarte å tenke klart, og han opplevde det som veldig vanskelig å forklare seg i avhør.

Forsvarer Stian Kristensen spør hvordan det var å bli stilt detaljerte spørsmål om forhold som ligger 25 og 30 år tilbake i tid.

– Det er knalltøft. Jeg føler at jeg sitter der i en tåke.

– Hva svarte du?

– En prøver jo å resonnere og tenke, men det er et kaos i hodet.

SITTER HER: Johny Vassbakk (52) har sittet i Åna fengsel i Rogaland siden pågripelsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I mange måneder har Vassbakk sittet og lest dokumenter, for eksempel avhør av vitner, i et forsøk på å huske ting.

– Det har hjulpet. Jeg har kommet på ting som jeg sannsynligvis ikke hadde kommet på dersom jeg ikke hadde lest papirene.

Gråter når han snakker om hunden sin

Nå, et drøyt år senere, sitter han på den niende timen og forklarer seg om livet sitt. Han må svare for blotterepisoder, tyverier av truser og vold mot kvinner.

Han har også forklart seg om et ensomt liv med få venner, men der han etter hvert fant sin plass i hundemiljøet.

NYTT LIV: Hunder har vært Johny Vassbakks store lidenskap i mange år. Foto: Privat

Når Vassbakks forsvarer spør om hvordan første halvdel av 2021 var, begynner 52-åringen å gråte.

Årsaken er at en av hundene hans døde av akutt sykdom.

Få nære venner

I hverdagen kjørte han lastebil. Forsvareren spør om hvilke sosiale relasjoner han har hatt.

– Jeg har fått mye sosial omgang gjennom jobben. For eksempel kunne jeg bli stående og snakke med folk da vi lastet varer. Etter jobb har jeg dusjet, spist og slappet av.

– Har du noen nære vennskapsrelasjoner?

– Jeg har mange venner i hundemiljøet.

– Er det nære venner?

– Det er ikke helt nære venner, nei.

Omtrent klokken 13 torsdag ble retten hevet. Dermed er den første av totalt åtte uker i rettssaken unnagjort.