Forteller åpent foran folk: – Vilt fremmede gir meg klemmer

TRONDHEIM (TV 2): Da tvillingene Mina og Mille ble funnet døde i januar, mistet Kirsti Skogsholm sine to barn, samt troen på systemet som skal hjelpe. I dag skulle hun for første gang opp på scenen.

Blant de mange publikummerne på Vestfrontmøtet i Trondheim sitter Kirsti Skogholm. Snart skal hun opp på scenen.

– Akkurat nå er jeg litt spent og nervøs. Det er første gang, sier Skogsholm.

I januar opplevde hun noe av det verste et menneske kan oppleve. Hennes to tvillingdøtre, Mina og Mille, ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg.

Moren har senere delt sin historie om jentenes spiseforstyrrelser, og senere rusproblem. Det vanskelige møtet med hjelpeapparat og barnevern, som til syvende og sist sviktet.

Nå skal hun for første gang fortelle den vonde historien foran et fullsatt publikum.

– Jeg er veldig glad for at jeg skal få lov til å fortelle historien til Mina og Mille på en annen måte enn det jeg har gjort tidligere, sier Skogsholm.

RENNAFART: Kirsti Skogsholm og Håkon Haugsbø hadde på forhånd avtalt hvordan de skulle snakke om det vonde temaet, nemlig ved å holde følelsene i sjakk. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Vestfrontmøtet er en del av Olavsfestdagene i Trondheim. En musikk- og kulturfestival som finner sted i hjertet av byen rundt olsok hvert år.

– De hadde hele livet foran seg

Skogsholm blir ønsket velkommen opp på scenen av Håkon Haugsbø. De to har snakket sammen på forhånd, for å finne en måte å fortelle historien på uten at det gjør for vondt.

– Vi ble jo enige vi to, om at vi skulle ta litt rennefart. Med en energi som holder følelsene i sjakk, sier Haugsbø.

Kirsti nikker.

Han følger opp:

– Hvem var Mina og Mille?

– De var selvfølgelig mine vakreste, fineste. De var mine eneste barn, med hele livet foran seg, svarer moren.

Hun deler fra tiden jentene gikk i barnehagen og på skolen. Mina skulle bli ambulansearbeider. Mille skulle bli vernepleier.

– De var sprudlende. De hadde en latter som hørtes milevis, forteller Kirsti.

Ringte selv barnevernet

Håkon Haugsbø påpeker at i saker som omhandler barnevern kan man tenke at barna må ha hatt dårlige foreldre, og at det var godt barnevernet kom og reddet dem ut.

– Men i dette tilfellet var det du som tok kontakt med barnevernet, hvorfor gjorde du det?, spør han.

– Jeg så at problemene som Mina og Mille fikk var større enn det jeg som alenemamma kunne stå i alene. Jeg var helt alene om alt sammen, forteller Skogsholm.

ALENEMOR: Kirsti Skogsholm fortalte på scenen om hvor vanskelig det var å se jentene bli sendt av gårde med barnevernsansatte flere ganger. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Til slutt gikk det ikke lenger. En kveld plukket hun opp telefonen og slo nummeret til barnevernet.

– Da var jeg så nedbrutt at jeg klarte bare å si «Hei, det er Kirsti», sier hun og fortsetter:

– De spurte bare «Hva er adressen?». Da kom det to damer fra barnevernsvakta. Det er de to mest fantastiske damene som noensinne har kommet inn i stua mi.

– Det er ikke de som sviktet i denne saken. De så alt jeg så. De trykket på alle de røde alarmknappene.

Det er ikke de ansatte i barnevernet Skogsholm er sint på etter å ha mistet begge sine barn til overdose.

– De som kunne gjøre noe, de heiste på skuldrene og tenkte at sånne jenter hører hjemme på barnevernsinstitusjon.

MISTET TROEN: Kirsti Skogsholm har ikke lenger troen på systemet som skal hjelpe ungdommer i samme situasjon som hennes døtre. Hun håper at åpenhet kan resultere i endring. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Handler om et system som ikke fungerer

Selv synes Skogsholm det gikk bedre å stå på scenen enn hun hadde sett for seg.

– Men jeg er sliten nå. Det er krevende å gå gjennom hele saken, sier hun.



16 ÅR: TV 2 har avdekket at Mina og Mille ble kasteballer i systemet. Nå venter Kirsti Skogsholm på granskingsrapportene etter tragedien. Foto: Privat

Likevel er hun glad for å ha blitt invitert, og for å ha fått muligheten til å dele sin historie. Skogsholm følte hun sviktet mammarollen, og vil hjelpe dem som sliter med lignende tanker.

– Jeg ønsker jo at alle de som kjenner på det jeg har kjent på kan få en stemme, så vi slipper skammen vi går med, sier hun.

Til tross for alt det vonde hun har gått gjennom dette året, har hun også fått støtte.

– Vilt fremmede mennesker spør om å gi meg en klem. Det er kjærlighet, sier hun.



TV 2 har avslørt omfattende svikt i systemet som skulle hjelpe tvillingene. I stedet ble de kasteballer mellom ulike barnevernsinstitusjoner.

Moren til Mina og Mille har ikke fått større tro på helsevesenet enn hun hadde da tragedien fant sted.

– Det handler ikke om enkeltpersoner. Det handler om et system i Norge som ikke fungerer, med to streker under ikke.