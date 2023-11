Forsvarte rentegaloppen: Prisveksten rammer de som har minst

– Du nevnte raske og uforutsigbare rentehevinger. Er det noe som rammer de som har minst å gå på, så er det raske og uforutsigbare økninger i prisene. Vi setter opp renten for å få prisveksten ned, sa Wolden Bache på et av flere spørsmål om hvorfor rentene har økt så mye og så raskt.

Norges Banks styringsrente er på 4,25 prosent. Mange økonomer venter at banken vil heve renten med ytterligere 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i desember.

– Mislykket

LOs leder Peggy Følsvik mener Wolden Baches rentepolitikk så langt har vært mislykket.

INGEN RENTEFEST: LOs leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Sverre Saabye

– Norges Bank har tatt grådig hardt i når de har satt opp renten nå 13 ganger de siste to årene. Så var vi alle enige om at den skulle opp fra 0, men det tempoet og det nivået vi har kommet til nå, det er i dag en stor byrde for vanlige folk.

– Men sentralbanksjefen har jo ikke andre virkemidler enn å sette opp renten for å holde inflasjonen lav?

– Men det har hun ikke klart, den har økt i tråd med rentesettingen. Vi tror ikke dette har vært nødvendig og tror ikke det er det riktige virkemiddelet slik situasjonen er nå, sier Følsvik.



– Ikke overraskende

Sentralbanksjefen sier hun er glad for å få møte LO-toppene og forklare hvorfor hun mener de mange renteøkningene er riktige.

– Den kraftige kritikken mot deg fra Peggy i går, syns du det er nyttig?

– Jeg tenker at økonomien har vært utsatt for store forstyrrelser de siste årene, og vi har satt opp rentene raskt og mye. Det er ikke overraskende med kritiske røster. Derfor er det viktig med den type anledninger til å forklare hvorfor vi setter opp renten, og svare på spørsmål. Det beste bidraget vi kan gi er å sørge for en lav og stabil inflasjon over tid, sier Wolden Bache.