Forsvarssjefen: – Vi bør være bekymret

Det er ingen umiddelbar fare for krig mot Norge. Likevel mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen at utviklingen i verden bør bekymre alle.

Søndag samles tusenvis av norske og allierte soldater til militærøvelse for å trene på å forsvare Norden.

Den tradisjonsrike øvelsen «Cold Response» har nå blitt utvidet til «Nordic Response». Det skyldes Nato-utvidelsen med Finland og etter hvert også Sverige.

– Vi øver ikke bare i Norge lenger, vi øver også i Nord-Sverige og Nord-Finland. Målet er å få Sverige og Finland mest mulig integrert i Natos system for å forsvare vår del av verden.

Det forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.

– Vi går nå fra å være veldig gode venner til å bli veldig gode allierte. Det betyr at vi har en forpliktelse til å forsvare hverandre, utdyper han.

Militærøvelsen, med over 20.000 soldater fra 13 forskjellige land, vil pågå frem til midten av mars. Soldatene skal øve på land, på sjøen og i lufta.

KALDT: 20.000 soldater fra 13 land deltar i mars på militærøvelsen «Nordic Response» for å trene på å forsvare Norden. Bildet viser amerikanske soldater på vinterinstruktørkurs i Bardufoss i desember 2023. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

– Russland går i feil retning

Øvelsen arrangeres i en tid hvor verden oppleves mer usikker enn på lenge.

I januar gikk den svenske forsvarssjefen ut og ba innbyggerne i nabolandet vårt om å mentalt forberede seg på krig.

På spørsmål om også nordmenn bør være bekymret, vil ikke Kristoffersen gå like langt som sin svenske kollega. Likevel er han alvorlig.

– Vi bør være bekymret for den utviklingen som skjer i verden. Vi har et Russland som går i feil retning, som er i krig med sitt naboland.

– Samtidig er det ingen umiddelbar fare for krig mot noen Nato-land, slår Kristoffersen fast.



Han understreker viktigheten av å vise styrke og samhold for å hindre at noen vil utfordre oss. Han mener den pågående Nato-øvelsen i nord er et godt eksempel på nettopp det.

– Det viktigste signalet med denne øvelsen er å hindre at vi får krig på norsk jord igjen, sier Kristoffersen.

NATO-UTVIDELSE: Finland er et av de nye landene som er blitt medlem i Nato-alliansen. De er også med i årets øvelse. Dette bildet er fra vinterøvelsen i 2022. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB

– Går veldig, veldig langt

Tidligere denne uken holdt Russlands president Vladimir Putin sin årlige tale om «rikets tilstand». Fra talerstolen i Moskva serverte han kraftige advarsler mot Vesten.

Blant annet advarte han Nato mot å sende soldater til Ukraina, slik Frankrikes president, Emmanuel Macron, ikke ville utelukke tidligere i uken.

– Det vil få et svært tragisk utfall. Vi har våpen som da vil kunne bli tatt i bruk mot disse landenes territorium, advarte Putin.

Den norske forsvarssjefen er tydelig på at Russlands utvikling går feil vei.

– Jeg synes president Putin nå går veldig, veldig langt.

– Det han gjør nå, ved å snakke om historiske områder som har tilhørt Russland, at han truer med atomvåpen igjen, det viser en president som klamrer seg til makten, og som bruker ganske sterke virkemidler for å holde det autoritære grepet han har om Russland ved like, sier Kristoffersen.

Putin hevder på sin side at Russland nå fører en rettferdig kamp for deres uavhengighet og frihet, og at Vesten ønsker å ødelegge landet fra innsiden.

– De føler seg overlegne og er blendet av russofobi, sa Putin i talen sin.

Forsvarssjefen minner om at den russiske presidenten ikke ønsker seg en krig mot Vesten.

– Han har sagt er at han ikke er interessert i en krig med Nato. Han vet at det svaret vil være veldig voldsomt hvis han skal utfordre Nato-land, sier Kristoffersen.

SAMHOLD: Forsvarssjefen mener militærøvelsen i Nord bidrar til å gjøre Nato sterkere. Foto: Fredrik Varfjell

– Tøffe prioriteringer

Det er bred enighet blant partiene på Stortinget om at forsvarsbudsjettet må styrkes.

– Vi er første norske regjering som har forpliktet Norge til Natos to-prosent-mål, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) da han i oktober presenterte forsvarsbudsjettet for 2024.

Kristoffersen mener likevel det er behov for langt mer. Han synes Norge gikk altfor langt i nedbyggingen av Forsvaret på 2000-tallet.

– Det var en annen tid. Vi håpet alle på mer fred, frihet og demokrati i hele verden. Men det skjedde ikke.

I stedet har Russland ført oss inn i en mer alvorlig og usikker verden, påpeker han.

I fjor sommer, da Kristoffersen la frem sitt fagmilitære råd, innrømmet han «betydelige operative svakheter» i Forsvaret. Han mente da at Norge ikke ville klare å stå i en krig.

Samtidig ba han om nesten 80 milliarder kroner ekstra de neste fem årene.

– Hva ser du som det aller viktigste å få på plass for det norske Forsvaret?

– Det aller viktigste er at vi klarer å lukke gapene og få det Forsvaret som er vedtatt av Stortinget. Derfor er det ganske lett å styrke Forsvaret. Vi vet veldig godt hva vi trenger.

– Det som blir utfordringen politisk, det blir å prioritere Forsvaret nå, fordi det vil jo gå utover noe annet. Så det er tøffe prioriteringer som må tas.