Forsvarssjefen fikk spesiell gave av russisk flåtesjef: – Bruker den for å huske

– Vi kan sette 280 tusen soldater på bakken. Og vi har nesten 900 tusen trente reservesoldater, sa Finlands viseforsvarssjef under årets Kirkeneskonferanse. Nå er landet klare for NATO.

Sikkerhetsoppbudet er stort under årets Kirkeneskonferanse, som samler om lag 300 deltakere med interesse for utvikling og nordområdepolitikk i den lille grensebyen Kirkenes – bare et kvarters kjøring fra grensen til Russland.

Fjorårets konferanse startet 23. februar – dagen før Russland gikk til krig mot Ukraina.

Dag to av konferansen, hvor også mange russere deltok, beskrives av mange som en spesiell og emosjonell dag.

«(…) å være så nært grensa mens vi fikk nyhetene om at Putins tanks rullet over Ukrainas grenser», skrev Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen i en kronikk.

Nye allianser

Med en nabo som har gått til krig mot Ukraina, har konferansens tidligere fokus på nordområdepolitikk blitt endret til forsvarspolitikk.

Blitslampene gikk derfor ekstra varme på årets første konferansedag, da forsvarssjefene for Norge, Sverige og Finland entret scenen.

Tema var «Nye forsvarsallianser i Arktis», og forsvarssjefene møtes jevnlig for å planlegge et nytt og tettere samarbeid.

De ble utfordret til å dele sine tanker om et fremtidig samarbeid i nordområdene, sett i lys av Finlands og Sveriges NATO-søknader.

Et finsk NATO-medlemskap ligger antagelig nærmere fram i tid enn det svenske, etter at den finske Riksdagen godkjente Finlands Nato-avtale med 184 mot 7 stemmer onsdag.

TOPPTUNGT: F.v. forsvarssjef Eirik Kristoffersen, konferansier Siri Lill Mannes, forsvarssjefene Micael Bydén (Sverige) og Vesa Virtanen (Finland) Foto: Daniel Berg Fosseng

Utrygt Russland

Innleder Andreas Østhagen fra Fridtjof Nansens institutt beskrev en situasjon der de nordiske landene er fanget i den stormaktspolitiske spenningen mellom Vesten og Russland.

– Det har også påvirket vår følelse av trygghet i nordområdene, sa Østhagen.

Han beskrev også et Russland som føler seg mer og mer utrygge i nordområdene, med behovet for å beskytte sin atomkapasitet, og sine strategiske kapasiteter som ligger «bare et steinkast unna» Kirkenes.

Krig, sanksjoner og brutte bånd til tross: Norge har fortsatt dialogen og samarbeidet med russerne innen søk og redning i nordområdene, grensevakt og kystvakt.

Koordineringen er viktig for å hindre misforståelser og fremme stabilitet og sikkerhet i regionen, også i dagens situasjon, og Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen skildret møter som bærer preg av høflighet og korrekthet.

Lengre grense mot øst

– Hva kommer til å skje nå da vi får flere land i alliansen? spurte seniorforsker Østhagen de tre generalene.

– Hvis Finland og Sverige blir med i NATO, vil grensen mellom den skandinaviske halvøya og Russland bare øke i antall kilometer. Derfor vil også sikkerheten øke med de nye medlemmene, sa Eirik Kristoffersen.

Sveriges forsvarssjef, Mikael Bydén, ble spurt om hva Sverige kan bidra med for å gjøre alliansen enda sterkere?

Sveriges forsvarssjef Micael Bydén, flankert av Eirik Kristoffersen. Foto: Daniel Berg Fosseng

– Territorium, først og fremst. Men også en moderne, godt trent og godt utstyrt forsvarsstyrke som kjenner området og vet hvordan vi kan overleve under forhold som våre, sa Bydén.

Nyord: «Avskrekking»

– Vi bidrar til å øke NATOs evne til avskrekking, sa den svenske generalen, som forsøker å venne seg til ordet «avskrekking».

– Vi har aldri tidligere «avskrekket» noen i løpet av min karriere. Men med vår forsvarsevne vil vi definitivt bidra til dette. Og Sverige produserer kritisk forsvarsmateriell, sa Bydén.

Han tenkte blant annet på svenskproduserte jagerfly – som Jas Gripen-flyet, som lages av Saab i Sverige og brukes av Sverige og Nato-landene Ungarn og Tsjekkia.

– Hvor mange soldater kan Finland sette på bakken? spurte konferansieren.

Finlands viseforsvarssjef Vesa Virtanen. Foto: Daniel Berg Fosseng

– Vi kan sette 280 tusen soldater på bakken. Og vi har nesten 900 tusen trente reservesoldater, sa viseforsvarssjef Vesa Virtanen.

– Hvordan får det deg til å føle deg? spurte konferansieren – denne gangen henvendt til den norske forsvarssjefen.

– Det får meg til å føle meg tryggere. Så takk for det, sa Kristoffersen, som selv kan skilte med om lag 70.000 landsoldater, hvis man legger til Heimevernet.

Artikkel tre

Han minnet om at Norge og Finland er frontlinjestater på grensen mot Russland, og om NATO-paktens artikkel tre:

«For mer effektivt å nå formålene med denne traktat vil partene enkeltvis og i fellesskap ved stadig og virksom selvhjelp og gjensidig støtte opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep».

– For noen år tilbake var NATOs strategi såkalt «smart forsvar», hvor man så på hvordan de ulike allianselandene kunne kvitte seg med for eksempel ubåter eller til og med sitt eget luftforsvar, og heller stole på andre nasjoner med en annen type kapasitet.

– Virkeligheten nå er at alle må ha et balansert forsvar, med evne til å kunne bidra fra alle forsvarsgrener. På land, til sjøs, i luften og i det digitale rom, sa Kristoffersen.

Nordisk øvelse

Skulle ikke alliansens avskrekkingsstrategi lykkes, blir spørsmålet hvordan de nordiske landene sammen skal drive et effektivt forsvar, og med sine ulike ressurser.

På bakgrunn av dette ble viktigheten av en opptrapping av felles forsvarsøvelser i nordområdene understreket av forsvarssjefene.

Den store militærøvelsen Cold Response skal bli en nordisk øvelse, med både Norge, Sverige, Finland og Danmark som øvingsarenaer.

– Vi har endret navnet til «Nordic Response», og vil bruke øvelsen til å fremskynde integreringsprosessen, sa Kristoffersen.

Minne om Russland

Den norske forsvarssjefen ble minnet om en helt spesiell gave som han fikk i gave i 2019: En nål.

Nålen fikk han av admiral Aleksandr Moisejev, som er sjef for den russiske Nordflåten, under 75-årsjubileet for den Røde Armés frigjøring av Øst-Finnmark i 1944.

– Jeg bruker fortsatt den nåla, for å feste slipset til uniformen min. Og jeg bruker den for å minne meg selv om at Russland fortsatt er der. Så selv om det er krig i Ukraina, og vi ikke har hatt noe militært samarbeid med Russland siden 2014 – så har vi fortsatt en nabo øst for oss, sa forsvarssjefen.