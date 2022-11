Forsvarssjefen er bekymret for lagrene etter donasjoner til Ukraina

Norge har donert forsvarsmateriell til en anslått verdi av 1,6 milliarder kroner fra Forsvarets lagre. Samtidig er forsvarssjef Eirik Kristoffersen bekymret for beredskapen og lagrene til Norge.

– Alle nasjoner som ønsker å investere mer i forsvarsmateriell har nå utfordringer, sier Kristoffersen.

For selv om pengene kommer på bordet, er det mange om beina i våpenindustrien om dagen.

– Jeg skal være tydelig på merbehov til Forsvaret. Jeg trenger blant annet å reanskaffe ammunisjon som er donert til Ukraina, sier han.

AMMUNISJON: Det norske forsvaret har mangler på lager og bereskap. Selv om politikerne har lovet penger, er forsvarsminister Eirik Kristoffersen bekymret for reanskaffelsen av ammunisjon kan bli utfordrende. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Norge er blant flere land som har donert militærutstyr for å bistå Ukraina, og har sendt alt fra luftvern, panservern og ammunisjon.

Senest torsdag kom nyheten om at Forsvaret har sendt enda en donasjon til Ukraina. Flyet ble pakket og sendt i all hemmelighet, og inneholdt blant annet den utfasa artillerivognen M109.

Klarer ikke å produsere

Det norske forsvaret har fått kritikk for å ikke være rustet til å håndtere sikkerhetspolitiske situasjoner som krever mer enn ren fredsdrift.

Forsvarssjef Kristoffersen har også ytret bekymring rundt forsvarets lager og beredskap. Men å bygge og fylle lagrene kan bli utfordrende.

– For det første har prisene gått opp på grunn av inflasjon, sier Kristoffersen og fortsetter:

– For det andre er det lange ledetider, som betyr at det tar lang tid å bestille fordi industrien ikke klarer å produsere nok. Dette er også med å drive prisene opp.

PANSERVERN: I vår sendte Forsvaret fly med blant annet panserverngranater til det ukrainske forsvaret. Nå er bekymringen at Norges egne lagre kan bli vanskelige å fylle. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Regjeringen har for 2022 bevilget tre milliarder kroner ekstra til Forsvaret. Det er dette Kristoffersen - blant annet - skal bruke for å skaffe Norge mer forsvarsmateriell.

Dette har Norge gitt Ukraina 4000 panservernvåpen av typen M72

1500 skuddsikre vester, 5000 hjelmer, 15.000 feltrasjoner, 1000 vernemasker med filter, 2000 soveposer, 10.000 liggeunderlag og noe bekledning.

Luftvernsystem

23 artilleriskyts av typen M109 med utstyr og reservedeler, og artilleriammunsjon.

Langtrekkende rakettartilleri - i samarbeid med Storbritannia.

14 pansrede patrulekjøretøy

Om lag 160 Hellfire-missiler og tilhørende utskytnings- og ildledningsutstyr. Ukraina har også fått nattoptikk.

Kjøper artilleriskyts sammen med Danmark og Tyskland, og donerer til Ukraina. Kilde: regjeringen.no

Men i en tid der alt er blitt dyrere, spørs det hvor mye mer Forsvaret faktisk får for pengene.

– Vi kan risikere at vi egentlig ikke øker tilgjengeligheten eller volumet av verken materiell eller ammunisjon fordi prisene har gått opp, sier forsvarssjefen.

«Business as usual»

– Det virker ikke som at myndighetene har noe hastverk når det kommer til forsvarssektoren. Man følger de samme planene som ble lagt før invasjonen av Ukraina.

Det sier Magnus Håkenstad, forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Han sier det er lite som tyder på at det er satt i verk nevneverdige tiltak som vil øke produksjonen av forsvarsmateriell i Norge, og at den langsiktige forsvarsplanleggingen fremdeles er innrettet for fredstid.

– Det ser ut til at det i stor grad fortsatt er «business as usual».

MÅ FYLLE PÅ: Norge har et beredskap, og kan derfor donere til Ukraina. Men forsvarssjefen er tydelig på at han må reanskaffe ammunisjonen som er donert. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Håkenstad etterlyser mer penger til forsvaret, men påpeker at det likevel ikke er alt som kan løses med penger.

– Vi trenger også en sterkere kriseforståelse. Det er risikabelt å slå seg til ro med tingenes tilstand, sier Håkenstad.

Klarer ikke levere

Norge har to store aktører som utvikler og produserer våpen - Nammo og Kongsberggruppen.

Årsrapporten til Nammo - en av få fabrikker i Europa som produserer ammunisjon - viser at de til enhver tid har inne bestillinger for over 14 milliarder kroner. Varer som ennå ikke er levert.

"ENORMT KRAVENDE": Konsernsjefen i det norske våpenprodusenten Nammo, sier industrien ikke er dimensjonert for dagens etterspørsel og at situasjonen er krevende. Foto: Thorstein Korsvold / Nammo

– Etterspørselen på artilleriammunisjon er nå ti ganger så høy som ved et normalår, sa Morten Brandtzæg, Nammos konsernsjef, til TV 2 på en våpenmesse i USA i oktober.

– Forsvarsindustrien har vært bygd ned over flere år, men nå må den omstilles. Både for å kunne levere til Ukrainas behov, som er umiddelbart, men også til å forsterke lagrene til våre allierte.

For å kunne øke produksjonen ba Nammo regjeringen om et tilskudd på 650 millioner kroner.

De fikk ikke en krone.

Skraper i bunnen

– At Norge faktisk har bygget opp noen beredskapslager, gjør at vi kan donere ammunisjon til Ukraina uten at vi går tom. Men veldig mange land i verden har så små lagre at de nå skraper helt i bunnen, sier forsvarssjef Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Forsvaret må øke lagerbeholdningen og tilgjengeligheten sin på materiale. Foto: Aage Aune / TV 2

– Men denne beredskapen er på ingen måte god nok for meg, og må fortsettes å bygges.

Ikke beregnet på krig

For noen uker siden kom USA med en klar bønn til sine europeiske allierte.

– Vi oppfordrer alle våre allierte til å grave dypt og sende mer utstyr til Ukraina, sa Lloyd Austin, amerikansk forsvarsminister etter et NATO-møte i Brussel.

Men mange land i Europa har allerede gravd så dypt i våpenlagrene at det begynner å bli slunkent. Særlig kritisk er det for ammunisjon.

– Etterspørselen er stor, og antallet bedrifter som kan produsere ammunisjon er ganske redusert. Hvis alle kommer med bestillinger samtidig, er det grunn til bekymring, sier Eric Kalajzic, direktør for Royal Higher Institute for Defence i Brussel.

ADVARER: Med dagens våpenlagre er det vanskelig å forsvare seg mot et angrep over tid, advarer Eric Kalajzic, direktør for Royal Higher Institute for Defence. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Han forteller at de siste årene har europeiske land stort sett brukt våpen til militærøvelser hjemme og til operasjoner i utlandet.

– Våpenlagrene er slett ikke dimensjonert for høy-intensiv tradisjonell krig.

Tar en risiko

Mange land i Europa har bygd ned forsvaret sitt de siste ti-årene. Med store bidrag til Ukraina, kan det bety svekket forsvarsevne.

– Automatisk så tar vi en risiko nå. Vi kan klare å forsvare oss i åpningsfasen etter et angrep, men ikke over lengre tid, sier Kalajzic.

Foto: Nammo

Han har en lang karriere som yrkesmilitær bak seg, også som ansvarlig for utenlandsoperasjoner.

Mange europeiske våpenprodusenter er utkonkurrert av de amerikanske. Men mer samarbeid kan øke produksjonen igjen. Den europeiske militæreksperten tror dette er den beste løsningen for Norge.

Vil sikre påfyll

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier han er godt kjent med utfordringene knyttet til økt etterspørsel og leveringstider på forsvarsmateriell, våpen og ammunisjon.

– Vi har god dialog med industrien, og har blant annet fremskyndet en bestilling av artilleriammunisjon, tre år tidligere enn planlagt, sier han.

– Men det er stor etterspørsel på verdensbasis nå, fordi mange vil fylle opp sine lagre samtidig som man vil hjelpe Ukraina.

KLAR, FERDIG, BESTILL? Forsvarsindustrien i Norge og Europa har sprengt kapasitet, men forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier de har god dialog med industrien for å sikre norske ammunisjonslagre. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

På spørsmål om hvorfor Nammo - som en av få store leverandører av ammunisjon i Europa - ikke får tilskuddet de har bedt om for å øke kapasiteten, sier forsvarsministeren at de har dialog med selskapet.

– Vi planlegger ytterligere ordre for nettopp å sette dem i stand til å investere i ny kapasitet. Det vil sikre vår operative evne her og nå, og driften og påfyll av ulike type lagre, sier Gram.