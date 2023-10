Forsvarsministeren vil svare Økokrim

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sendte onsdag sitt svarbrev til Stortingets kontrollkomité om habilitetssaken til tidligere Sp-statsråd Ola Borten Moe.

Der skriver han at Forsvarsdepartementet har gjennomgått anskaffelser av ammunisjon fra Nammo og Kongsberg Gruppen mellom juli 2021 og juli 2023.

Forsvarsministeren har tidligere innrømmet at et sakskompleks knyttet til Nammo trolig burde vært behandlet som innsideinformasjon, men ikke oppgitt konkret hvilke anskaffelser det dreier seg om.

Det gjør han nå:

– Dette gjelder anskaffelsen av Joint Strike Missile (JSM) i regi av kampflyprogrammet hvor det etter en lengre prosess ble skrevet kontrakt i oktober 2021, skriver Gram i brevet.

Saken er den eneste departementet mener burde vært håndtert som innsideinformasjon.

– Vil selvfølgelig bidra

Gram vil ikke svare på spørsmål til kontrollkomiteen om pågående prosjekter fordi prosjektene ennå ikke er offentliggjort.

Han ber av hensyn til den pågående Økokrim-etterforskningen mot Moe om komiteens forståelse for at det ikke er naturlig å kommentere sakene nærmere.

– Jeg vil selvfølgelig bidra til at Økokrim får all informasjon de trenger, skriver Gram.

Arbeiderpartiets medlem i komiteen, Frode Jacobsen, kaller redegjørelsen ryddig.

– Det er selvsagt naturlig at departementet i sitt svar til komiteen ikke går inn på forhold som er til etterforskning hos Økokrim, sier han til TV 2.



– Ikke vært godt nok

Saksordfører i kontrollkomiteen, Grunde Almeland (V), reagerer på manglende innsiderutiner i departementet.

– Det er tydelig at det ikke har vært gode nok rutiner for å føre innsidelister i Forsvarsdepartementet. Det blir naturlig for kontrollkomiteen å kommentere på akkurat denne saken når vi konkluderer i vår sak, sier han til TV 2.

Grunde Almeland (V) er saksordfører for habilitetssakene i Stortingets kontrollkomité. Foto: Emilie Holtet / NTB

Han mener opplysningene trolig ikke har noen betydning for habilitssaken til Ola Borten Moe i kontrollkomiteen.

– Per nå ser jeg ikke at Forsvarsdepartementets rutiner nødvendigvis vil ha noe å si til eller fra for Borten Moes habilitetssak i kontrollkomiteen, sier Almeland.

– Så får Økokrim svare for hvilken interesse de har for dette i deres etterforskning.

I brevet skriver Gram at Forsvarsdepartementet tar lærdom av sakene og endret praksis 25. september.

– Formålet med rutinen er å sikre lovlig og forsvarlig behandling av innsideinformasjon i departementet. Rutinen redegjør for regelverket og legger til rette for standardisert føring av innsidelister og standardisert kommunikasjon til de som er ført på innsidelister, skriver Gram.

Kjøpte aksjer

E24 avslørte i juli at Borten Moe kjøpte aksjer for 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen, en uke før regjeringen inngikk kontrakten med Nammo.

Borten Moe har vedkjent at han også var inhabil da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars, da regjeringen økte rammen for kontrakten med Nammo.

Økokrim startet etterforskning av Borten Moe i august, for å se nærmere på om han kan ha begått innsidehandel da han kjøpte aksjer i Kongsberg-gruppen.

Borten Moe har benektet innsidehandel, men beklaget brudd på habilitetsreglene og regjeringens regler for aksjehandel.

Han gikk av både som statsråd og nestleder i Senterpartiet da dette ble kjent.

Gram har tidligere avvist at han kjent til at Ola Borten Moe hadde investert i Kongsberg Gruppen. Departementet har også avvist også kontakt i forkant av aksjekjøpet.