Forsvarsministeren tydelig på hvor helikopterbasen skal ligge

I juni opphevet regjeringen milliardkontrakten om nye NH90-helikoptre, 20 år etter at avtalen ble inngått.

Tirsdag sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at basen for maritim helikopterving likevel fremdeles skal ligge på Bardufoss, og at de nå ser på midlertidige løsninger for å erstatte helikoptrene til noe fast er kommet på plass.

– Dersom det har vært diskusjon rundt hvor basen skal være, så kan jeg så langt som råd legge tvilen til side og si at den kommer til å fremdeles være her på Bardufoss, sier Gram.

Målet er å få på plass en midlertidig løsning hos nære allierte, til helikoptrene er på plass på Bardufoss.

Senest mandag var det møte mellom norske og amerikanske myndigheter, der helikopter-situasjonen var tema.

Ansatte kan få tilbud om midlertidig utstasjonering hos allierte eller andre steder i Norge.