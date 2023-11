Forsvarsministeren åpner for å bestille flere ubåter

UBÅTTOKT: Den operative tilgjengeligheten på norske ubåter stuper. Nå åpner forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) for å øke antallet nye ubåter. Her om bord på ubåten KNM «Utstein». Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Ubåter spiller en viktig rolle, rett og slett for å holde tilbake de russiske marinestyrkene.

Fra kontoret på Haakonsvern kan sjefen for ubåttjenesten i Marinen, Jim Robertsen, se ned på kaien hvor det denne oktoberdagen ligger en tysk ubåt.

– Aktiviteten i nord har definitivt endret seg. Både på russisk og alliert side har interessen for nordområdene økt vesentlig, sier Robertsen.



GAMLE: Norske ubåter må stadig bruke mer tid på vedlikehold, samtidig som det blir vanskeligere å få tak i reservedeler. Det går ut hardt over den operative tilgjengeligheten. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Får konsekvenser

Men for å henge med i svingene, mener Robertsen at det nå er på tide med et langt høyere ambisjonsnivå for ubåtflåten.

– Det er Russland som danner vårt fiendebilde. Og det er oppe i nord Russland har sine strategiske ubåter. Med atomvåpen.

For å beskytte egne ubåter har Russland derfor relativt store og operative maritime styrker i nord. Og det får konsekvenser for Norge, forklarer den tidligere ubåtkapteinen.

SJEF UBÅT: Norge har seks ubåter, men sjeldent er fire av dem operativt tilgjengelig samtidig. – Det begrenser mengden oppdrag vi kan gjøre, sier Jim Robertsen, sjef for ubåtvåpenet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vi må vise at vi har kontroll ved å være til stede.

– Det viktigste for Norge, dersom vi kommer i en konflikt, er evnen til å motta forsterkninger fra Nato og allierte. Det kommer ikke noen om ikke havnene våre er sikret og tilgjengelige. Det er vår jobb å sørge for at linjene holdes åpne, sier Robertsen.



Færre og færre ubåter



Norske ubåter er i dag den enheten i Sjøforsvaret som gir mest avskrekking. Ingen annen enhet har større slagkraft i form av tungvektstorpedoer – som kan sette hvilken som helst fartøy ut av spill.



TORPEDO: De norske ubåtene er utrustet med tungvekts torpedoer. En av disse er nok til å senke et hvilket som helst fartøy. Hver ubåt kan ha opp til 14 torpedoer. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Men de seks norske ubåtene i Ula-klassen er nå over 30 år gamle. Da ubåtene var nye, var typisk fire av de seks operative til enhver tid.

– I dag er dette lavere uten at jeg skal gå inn på hvor mange vi har tilgjengelig, sier Robertsen.

Norge har bestilt fire nye ubåter fra Tyskland, og byggestarten ble markert 12. september. Prislappen er på nær 50 milliarder kroner og den første ubåten skal leveres i 2029.

Minimum seks

Men fire nye ubåter er ikke nok, sier sjefen for ubåttjenesten.

– Min vurdering er helt soleklart at vi trenger flere ubåter, minimum seks, sier Robertsen.

– Forskjellen på seks og fire er at seks ubåter ville gitt Forsvaret dobbelt så mye operativ tilgjengelighet og dermed doblet den avskrekkende effekten, sier Robertsen.

Åpner for flere ubåter

På nesten speilblank sjø bryter den norske ubåten havoverflaten i fjorden utenfor Sotra.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har tatt turen til Vestlandet for å få enda bedre kjennskap til det norske ubåtvåpenet, og Marinens ellers aldrende flåte.

OM BORD: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram om bord i KNM «Utstein». – Ubåtvåpenet er viktig fordi de kan operere skjult og har stor militær slagkraft. Det gir Norge en stor avskrekkende effekt, sier Gram. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

De siste årene har Forsvaret måtte bruke store summer for å forlenge levetiden til de norske ubåtene i påvente av de fire nye fartøyene fra Tyskland.



Da forsvarssjef Eirik Kristoffersen i sommer la frem sitt fagmilitære råd, var også han klar på at antall ubåter måtte økes.

Og at en økning fra fire til seks ubåter måtte bli prioritert høyere enn en økning av antall fregatter.

FLERE UBÅTER: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Haakonsvern da Sjøforsvaret fikk ny sjef tidligere i oktober. Nå får han kanskje viljen sin rundt ønsket om flere ubåter. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Neste år kommer fasiten, når regjeringen skal legge frem langtidsplanen for Forsvaret. Men hittil har det vært stille fra forsvarsministeren.



– Men Sjøforsvaret blir et av hovedtemaene, sier Gram til TV 2.

– Forsvarssjefen har ønsket seg seks ubåter og ikke fire, slik som er bestilt. Åpner du for dette?

– Ja. Det er noe vi skal vurdere i arbeidet med ny langtidsplan. Og se om det er mulig å øke antall ubåter, sier Gram.

VISIT: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram var på besøk på Haakonsvern marinebase, og var blant annet med på dykk om bord i ubåt. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Høy aktivitet



I fredstid er norske ubåters fremste oppgave å avskrekke, samt å støtte pågående operasjoner.



Ubåtsjef Robertsen sier at seks ubåter også ville gitt Norge muligheten til å operere i to separate områder kontinuerlig.

Med fire vil man bare kunne operere i ett, og med dagens kapasitet har Marinen til enhver tid mindre enn fire ubåter ute.

SPESIALOPERASJONER: En viktig oppgave for ubåttjenesten er å støtte spesialoperasjoner, ved å sette inn eller hente ut spesialstyrker. Ubåtene samarbeider jevnlig med spesialstyrker, forteller Robertsen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vil du si at vi seiler for lite i dag?

– Jeg skulle sett at vi seilte mer, sier Robertsen.

– Har vi fått oss noen overraskelser, med tanke på den russiske ubåtaktiviteten i nord?

– Hva kan jeg si … Viljen fra russisk side til å være offensiv har jo i enkelte perioder vært overraskende. Derfor er det også viktig at vi og våre allierte nå gjør enda mer for å følge med på de russiske styrkene.