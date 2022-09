Forsvarsekspert: – Opp fra asken etter ydmykelsen

Fredag arrangerer Putin en storslått markering på den røde plass. Forsvarsekspert er tydelig på hva annekteringen vil bety for Russland.

KLAR FOR FEST: Putin er selv til stede under den storslåtte seremonien på den røde plass i dag, der det markeres annekteringen av de fire ukrainske regionene. Foto: Alexei Nikolsky/ AP

Fredag morgen ble en humanitær bilkolonne truffet av russiske raketter da de var på vei ut av det annekterte fylket Zaporizjzja.

Guvernør Oleksandr Starukh i Zaporizjzja-fylket på Telegram at minst 25 sivile ble drept og 50 såret i angrepet.

Angrepet skjer bare noen timer før Russland arrangerer en storslått seremoni på den røde plass. Der skal de markere annekteringen av Zaporizjzja-fylket og tre andre ukrainske regioner – den største annekteringen i Europas historie siden Adolf Hitler.

DØDELIG ANGREP: Minst 25 mennesker skal være drept og 50 såret etter et angrep mot det som beskrives som en humanitær kolonne i Zaporizjzja i Ukriana. Foto: Kateryna Klochko / AFP / NTB

Får tilgang til flere soldater

Det er mange som nå spør seg hvorfor Russlands president, Vladimir Putin, annekterer de fire ukrainske regionene.

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener svaret er sammensatt.

FLERE SOLDATER: Professor Tormod Heier sier at annekteringen betyr at betyr at Putin kan ta ut mye mer systematisk bruk av menneskelige og materielle ressurser. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

– Jeg tror at et av de viktigste forholdene til at Putin nå gjør dette er innenrikspolitisk. Nå kan Putin vise befolkningen at det er store slaviske grupper som, tilsynelatende, ønsker å bli del av det store russiske riket som reiser seg opp fra asken etter å ha blitt ydmyket i så mange tiår, sier Heier til TV 2.

Forsvarseksperten tror at annekteringen vil være en veldig etterlengtet politisk gevinst for Putin, som endelig kan vise sin egen befolkning en seier.

– Et annet aspekt er det juridiske, at rent formelt juridisk er nå disse fire regionene innlemmet i Russland. Da får de russisk lov og orden og de kan utøve russisk jurisdiksjon. Det betyr at de kan ha en mye mer systematisk bruk av de menneskelige og materielle ressursene som er i disse områdene, sier Heier.

I tillegg mener professoren at det også er et rent sikkerhetspolitisk aspekt. Annekteringen setter et mye større press utad utenfor Russiske grenser.

– Når Ukraina eventuelt skal forsøke å frigjøre sine egne områder, så vil det bli sett på som et angrep på moder Russland. Det kan føre til økt mobilisering innad i Russland, uten at det da vil være så lett å være en kritisk motstemme i Russland, sier han.

Fordømmes av verden

Resten av verden fordømmer annekteringene. FNs generalsekretær, António Guterres, er blant dem som bruker svært sterke ord.

– Enhver beslutning om å gå videre med annektering av regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraina vil være uten juridisk verdi og fortjener fordømmelse. Det må ikke aksepteres, sa Guterres torsdag.

– Kan Putin bare gjøre dette? Hva slags verktøy har Vesten i verktøykassen nå? Er det bare snakk om enda flere sanksjoner?

– Ja, jeg tror Vesten bare kommer til å fortsette som de har gjort de siste seks-sju månedene. De kommer til å forsyne Ukraina med flere våpen og opprettholde en bred oppslutning om at dette er en ulovlig anneksjon som ikke har folkerettslig grunnlag.

Russlands fortrinn

Heier mener vi må se på annekteringen først og fremst som et innenrikspolitisk trekk fra Putin. Den russiske presidenten kan nå øke legitimiteten og legaliteten, og dermed fortsatt kunne mobilisere egne ressurser i eget land for å vinne fram i krigen.

Han er klar på at missilangrepet fredag morgen viser at krigen ikke er over.

– Selv om Ukraina er Europas nest største land, så kjemper de en krig mot verdens aller største land, med 142 millioner mennesker og utrolige materielle og naturmessige ressurser. Dette er ett av Russlands komparative fortrinn, at de kan mobilisere mange flere ressurser og holde på denne krigen i veldig lang tid, sier Heier.