Forsvaret risikerer å miste kritisk personell

Svært mange instruktører vurderer å slutte i Forsvaret på grunn av et seks år gammelt stortingsvedtak. Det kan i verste fall føre til at de nye kampflyene blir stående på bakken.

KAN MISTE KRITISK PERSONELL: Flere frykter at forsvaret mister kritisk personell dersom Luftforsvarets tekniske skolesenter flyttes fra Kjevik i Kristiansand til Værnes i Trondheim. Foto: Terje Frøyland / TV 2

I en hangar på Luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik i Kristiansand inspiserer Martin Fjær Jacobsen elevene mens de arbeider på et F16 jagerfly. Når disse elevene er ferdige med utdannelsen så vil de spille en viktig rolle i Luftforsvaret.

VEILEDER ELEVER: Instruktør Martin Fjær Jacobsen ved Luftforsvarets tekniske skolesenter, Kjevik Foto: Terje Frøyland / TV 2

–Veldig fint, bare husk å gjøre det kontrollert, sier instruktøren mens elevene forsøker å montere et utskytingssete i jagerflyet.

Jacobsen har vært instruktør på skolesenteret på Kjevik i åtte år men nå er han en av svært mange som vurderer å slutte.

VELFUNGERENDE SKOLESENTER: I en militær hangar på Kjevik får elevene teknisk opplæring på blant andre F16 jagerfly og andre flytyper. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Flyttevedtak

Årsaken er at Stortinget i 2016 vedtok å flytte skolesenteret fra Kjevik til Værnes i Trondheim. Flyttingen skulle skje innen 2025 og bakgrunnen var at man ønsket samlokalisering av flere militære enheter.

Samtidig ble det hevdet at man vil spare en milliard kroner over de neste 20 årene ved en flytting. Siden vedtaket har ingenting skjedd sett bort fra noen få støttefunksjoner som er lokalisert på Værnes.

Over 80 prosent av instruktørene svarer i en undersøkelse at de ikke vil bli med på flyttelasset.

VURDERER Å SLUTTE: Martin Fjær Jacobsen er en av mange instruktører som vurderer å slutte dersom flytteplanene opprettholdes. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Jacobsen er en av dem som vil slutte dersom skolen flyttes. Han mener den jobben de gjør på Kjevik i dag ikke vil være mulig å gjøre på Værnes på grunn av manglende ressurser. Han sier det ikke er noe gøy å være med på et prosjekt som er dømt til å gå dårlig uansett.

–Hva er alternativet for dere instruktører?

–Ledelsen i Luftforsvaret har vært veldig klar over at det er tre muligheter. Pendle, flytte eller slutte. På grunn av de dårlige forutsetningene er det mest aktuelt å slutte.

VIKTIG UTDANNELSE: Flere hundre elever får hvert år teknisk utdannelse på Luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik i Kristiansand. Foto: Terje Frøyland / TV 2

-F35 kan bli stående på bakken

Dersom Norge skulle bli angrepet av et annet land så vil de nye kampflyene, F35 spille en sentral rolle i å forsvare landet. Så langt er 42 av 52 fly levert og Forsvaret er godt i gang med opplæring på de høyteknologiske flyene.

Det er ikke bare pilotene men også teknisk personell som er avgjørende for å ha flyene i luften.

Stortingsvedtaket fra 2016 kan føre til krise for Luftforsvaret og den operative delen av de nye bombeflyene dersom de fleste flyinstruktørene på Kjevik slutter.

Hovedtillitsvalgt for Norges Offisers- og spesialistforbund i Luftforsvaret, NOF, Preben Eikenes mener signalene fra både instruktørene og andre fagmiljøer i Luftforsvaret må lyttes til. Han mener politikerne må reversere stortingsvedtaket og slippe flytteplanene.

– Forutsetningen for å flytte skolesenteret fra Kjevik til Værnes er endret og de er endret i så stor grad at flytting ikke lenger kan forsvares, sier Eikenes.

VIL STANSE FLYTTING: Hovedtillitsvalgt Preben Eikenes i Norges offisers og spesialistforbund, NOF, i Luftforsvaret mener flyttingen av skolesenteret fra Kjevik til Værnes må stanses. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Eikenes sier at mange flyinstruktører vil slutte ved en flytting og dermed er det stor fare for at systemer kan havne på bakken.

– Hvorfor det?

– På grunn av teknikermangel blant annet.

– Mener du at de nye kampflyene, F35 kan bli stående på bakken?

– Ja, F35 flyene kan bli stående på bakken. Det er NOFs bekymring.

Frykter at flere slutter

Ledelsen ved Luftforsvarets tekniske skolesenter innrømmer at de frykter mangel på kvalifiserte instruktører ved en flytting.

– Jeg frykter for at flere vil slutte ja.

Paul-Håvard Sørensen er oberst og sjef for Luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik.

MANGLER RESSURSER: Paul-Håvard Sørensen, Oberst, sjef Luftforsvarets tekniske skolesenter, Kjevik sier det mangler ressurser til å gjennomføre flyttingen til Værnes. Foto: Terje Frøyland / TV 2

–Er du redd for at flere instruktører søker seg til sivile jobber nå framover etter hvert som denne datoen kommer nærmere og nærmere?

– Ja, vi ser at vi har mistet flere instruktører de siste årene og det er vanskelig å rekruttere til Kjevik når vi er rødmerket og skal flytte til Værnes. Det er en stor utfordring, sier Sørensen.

–Så det kan bli mannskapsmangel om noen år?

–Ja, vi har jo mannskapsmangel i dag.

Obersten forholder seg til stortingsvedtaket, men innrømmer at en flytting vil være krevende. Han sier det må investeres mer på Værnes om planene skal gjennomføres.

–Er det realistisk å flytte innen 2025 når det ikke er avsatt tilstrekkelige midler til det?

–Det er Forsvarsdepartementet som må si noe om investeringsrammen.

–Vil Kjevik være egnet til fremtidens tekniske utdannelse dersom et flyttevedtak ble reversert?

–Jeg forholder meg til stortingsvedtaket. Skolesenteret på Kjevik fungerer godt i dag og det er ikke noe som tilsier at det ikke vil fungere i fremtiden, men som sagt så forholder jeg meg til de politiske beslutningene som til enhver tid gjelder.

–Direkte uforsvarlig å flytte

ENGASJERT: Stein Borgersen, Tidligere sjef for Heimevernet avdeling Agder er sterkt engasjert i kampen om å bevare Luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Stein Borgersen er tidligere oberstløytnant og sjef for Heimevernet i Agder og har engasjert seg sterkt for å kansellere flyttingen. Han er i dag pensjonist og sier han ikke har noen egenvinning ved engasjementet.

–Å gjennomføre en flytting vil være direkte uforsvarlig og direkte løsing. Luftforsvaret vil miste enda mer personell, sier Borgersen.

Borgersen kjenner Forsvaret svært godt etter mange år i tjenesten.

–Hvor kritisk kan en flytting være for Forsvaret ut fra din kunnskap til saken?

-Det vil være svært kritisk. Det er helt klart at F35 kan stå på bakken og det er derfor jeg engasjerer meg sånn i dette. Kjevik er i tipp topp stand og det er meningsløst å legge ned der, sier Borgersen.

Regjeringen vurderer flytteplanene

TV 2 har bedt Forsvarsdepartementet om å svare på en rekke spørsmål rundt flytteplanene. Både når det gjelder økonomien i prosjektet, spredningsprinsippet og faren for å miste kritisk personell i en tid der Russland har gått til krig mot Ukraina. Departementet svarer skriftlig: