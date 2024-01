– Vi er helt avhengig av en sivil helseberedskap, slår forsvarssjef Eirik Kristoffersen fast.

Han er opptatt av at et sterkt helsevesen ses som en viktig del av Norges beredskap.

– Når det nå skal legges en ny plan for funksjonsfordeling og sykehusstruktur i de tre nordligste fylkene – hva er da viktig å ha i mente i beredskapssammenheng?

– Det er ikke Forsvaret alene som skal forsvare Norge. For Forsvaret sin del så er også helseberedskap viktig.

Helse Nord-saken Denne uken har et ampert styremøte i Helse Nord preget dagsorden. Styret lyktes ikke å bli enige om å sende en plan for ny oppgave- og funksjonsfordeling i helseforetaket ut på høring. En svekkelse av akuttfunksjonen ved sykehuset i Narvik og Lofoten har vært blant de mest omstridte forslagene i planen. Nå vil administrasjonen komme tilbake med en revidert plan som et nytt styre vil ta stilling til. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) oppnevner et nytt styre mandag 15.januar i alle helseforetakene.

– Har ikke eget helsevesen

Kristoffersen understreker hvor viktig det er å vurdere helseplaner i et beredskapsperspektiv.

– Det å legge fram en helhetlig plan for både Forsvaret, men også for den totale beredskapen, det er viktig, sier forsvarssjefen og peker på regjeringens langtidsplan for Forsvaret som et naturlig sted for dette.

NY PLAN: I år kommer en ny langtidsplan for Forsvaret fra regjeringen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Så da bør helse være en del av dette?

– Helt opplagt. Forsvaret har ikke et eget helsevesen. Forsvaret er avhengig av sivilhelsetjenesten. Vi har Forsvarets sanitet, og så er vi avhengig av en sivil helseinfrastruktur for å behandle pasienter videre, sier Kristoffersen.

Tirsdag holdt han et innlegg på seminaret Fremtidens Nord-Norge for over hundre nordnorske samfunnstopper i Oslo, om hvordan Forsvaret skal skape trygghet i usikre tider – samme dag som Helse Nord holdt sitt styremøte.

Sp: – Viktig for vår holdning

Parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad, mener Kristoffersens poenger understreker viktigheten av å ikke svekke eksisterende akuttberedskap.

– Jeg synes det Forsvarssjefen sier er veldig klokt. Forsvaret har ikke et eget helsevesen, sier Arnstad og legger til:

– Det er god beredskap at akuttkirurgien skal opprettholdes på de sykehusene som har dette i dag.

Arnstad, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener det er på høy tid at Helse Nord-debatten breies ut.

VIL BREIE UT DEBATTEN: Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet mener det er på tide og også vektlegge beredskap i Helse Nord-debatten. Foto: Terje Pedersen /N TB

– Hittil har dette vært diskutert utelukkende i et helseperspektiv. Nå må vi få inn totalberedskapen i diskusjonen også. Vi står fast på akuttkirurgien i Lofoten og Narvik bør bestå. Det forsvarssjefen tar opp her er viktig bakgrunn for vår holdning, sier Arnstad.

– Sett pengene i arbeid

Tirsdagens høydramatiske styremøte i Helse Nord endte med at administrerende direktør Marit Lind trakk hele saken, og vil komme tilbake til et nytt styre med en revidert plan.

Forslag om å svekke akuttilbudet ved lokalsykehusene i Lofoten og Narvik, er blant forslagene som har skapt sterkest reaksjoner.

Før det lå det an til at et flertall i styre ville sende kun deler av planen ut på høring, mens de mest omstridte endringene ble foreløpig stoppet.

– Det er positivt at et flertall i styret uttrykker den samme bekymringen som vi har løftet, sier Arnstad.

AMPERT MØTE: Det ble tidvis høy temperatur på det ekstraordinære styremøtet i Helse Nord på tirsdag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hun forventer nå en kursendring fra administrasjonen i helseforetaket.

– Dette bør føre til at en går videre med drøftinger om endringer som ikke omfatter å legge ned sykehus. Det er fullt mulig å rekruttere flere og beholde mer helsepersonell uten å legge ned akuttsykehus. Det bør Helse Nord nå konsentrere seg om. De har også fått 240 millioner til nettopp dette. Så det er bare å sette de pengene i arbeid, sier Sp-toppen.