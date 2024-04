– Forsvaret fremstår kanskje litt for strengt og skummelt

Samtidig som Forsvaret øker antall vernepliktige og ruster opp i en urolig tid, er under halvparten av unge motivert for militærtjeneste.

Det viser tall fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).

– Vi har en egenerklæring vi sender ut til hele årskullet, der vi spør om motivasjon. Da svarer 40 prosent av guttene og 20 prosent av jentene at de er motivert, sier oberst og FPVS-leder Pål Svarstad til TV 2.

– Er det gode tall?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det kan være mange grunner til at de svarer dette, enten manglende kunnskap om Forsvaret eller andre ting, så det er vanskelig å vite, sier han.

Den siste uken ble det kjent at hele en av fire unge oppgir at de har for dårlig helse til å gjennomføre førstegangstjenesten.

ØKNING: Slike vil Norge ha flere av - rekrutter som avtjener verneplikt. Her fra tirsdagens pressekonferanse der regjeringen slapp nyheten om at flere vernepliktige skal gjennomføre førstegangstjeneste. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Flere unge TV 2 har snakket med, sier de vet om mange som svarer uærlig på helsespørsmålet i egenerklæringen for å slippe å bli kalt inn til sesjon.

– Interessert hele livet



Det gjelder ikke ungdommene TV 2 treffer i mingleområdet på Elverum videregående skole.

Flere av dem er vokst opp med militærleirene Rena og Terningmoen i nærheten.

For dem er det en selvfølge å avtjene verneplikten.

– Jeg kommer jo fra en forsvarsfamilie, så jeg har vært interessert hele livet. Det ser jo spennende ut med nye utfordringer, sier Elias Heem.

FORBEREDT: Elev Elias Heem ved Elverum videregående skole sier det er mange i nærområdet som har vokst opp med familie og venner i Forsvaret. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Han sier de fleste av dagens unge er fullt klare over den alvorlige situasjonen i Europa, med et særlig blikk på Russlands invasjon av Ukraina.

– Med den sikkerhetspolitiske situasjonen i vårt nærområde, hva tenker du om å dra inn i Forsvaret?

– Jeg syns det er viktig at mange unge får militær opplæring, slik at man har mulighet til å bidra hvis det virkelig trengs. Det som skjer i nabolandene er synd, og det er viktig å være i beredskap, sier Heem.

– Farlig og strengt

Også medelev Jonas Finstad skal snart inn i militæret.

Han tror Forsvaret må ta noen grep for å gjøre seg mer attraktive overfor de som ikke er motivert til tjeneste.

– Forsvaret fremstår muligens som litt farlig, strengt og skummelt. Kanskje man kunne ufarliggjort det litt, og kommunisert at de har muligheter for alle?

I juli skal elevene Alina Øien og Maja Kroken rykke inn og ikle seg den grønne uniformen.

Selv er Øien topp motivert for tjenesten, men vet om flere som ikke vil inn. Noen av dem begrunner det med at de tror de er i for dårlig form.

KLARE: Alina Øien og Maja Kroken er to av elevene på Elverum videregående skole, som begge er motiverte for førstegangstjenesten. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Der kan Forsvaret gjøre en bedre jobb med å inkludere flere, mener Øien.

– Det er sikkert mange som hadde hatt godt av denne opplevelsen selv om de ikke er i fysisk god form, sier hun og fortsetter:

– I tillegg mener jeg at Forsvaret også kan tilrettelegge bedre for de som faktisk vil, men som ikke får lov grunnet dårlig hørsel, syn eller lignende. Kanskje man bør opprette flere stillinger for disse?

Kaller inn flere

Nå har Forsvaret i alle fall sjansen til å favne om flere unge.

Tirsdag varslet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at antall vernepliktige skal økes med 50 prosent.

Dagens 9000 årlige vernepliktige skal økes til 13.500 soldater.

I tillegg skal det investeres i nye bygg og kaserner. Finansministeren trakk frem krigen i Ukraina som en viktig grunn til opprustningen.

– Russland går til angrep på et naboland. Vi er et annet naboland av Russland. Derfor må vi bruke penger på å trygge Norge, trygge deg og meg, sånn at en russisk leder ikke kan tulle med Norge, sier Vedum.

BESØK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte rekrutter ved Terningsmoen leir tirsdag. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Enig i oppfordring

Elevene på Elverum videregående frykter selvsagt krig i fremtiden, men sier det ikke endrer på ønsket om å avtjene militærplikten.

– Det er skremmende, men at vi blir rekruttert til Forsvaret er en positiv og fin erfaring man kan ta med seg videre i livet. Vi må styrke oss, og vi går ikke inn for krig, men fred, sier Øien.

Vernepliktssenter-leder Svarstad er enig i at Forsvaret har en jobb med å motivere flere unge til tjeneste.

– Ja, Forsvaret er jo en bedrift med masse muligheter, og de må vi bli flinkere til å reklamere for. Vi må være tidlig ute og motivere de unge til førstegangstjeneste så tidlig som mulig, sier han.

IKKE BEKYMRET: Oberst Pål Svarstad er fungerende sjef for Forsvarets personell- og vernepliktstjeneste. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Har nok soldater

Enn så lenge er det ingenting som tyder på soldatmangel.

Obersten opplyser at av dagens årskull på 61.000, kalles 24.000 inn til sesjon.

Av disse er det 9000 som blir kalt inn, mens 8000 øvrige kvalifiserte slipper tjeneste fordi Forsvaret ikke har behov for dem.

– Akkurat nå er vi godt forspent med soldater, og er forberedt på en økning, sier Svarstad.