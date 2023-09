Forsvarernes DNA-ekspert: – Det forundrer meg

Den viktigste uka i ankesaken mot Johny Vassbakk, som tidligere i år ble dømt for drapet på Birgitte Tengs, er i gang.

Før rettssaken startet i Gulating lagmannsrett i Stavanger, ble det kjent at forsvarerteamet henter inn sin egen DNA-ekspert.

DNA-ekspert Ate Kloosterman fra Universitetet i Amsterdam har forsket på rettsmedisin og DNA siden 1970-tallet. Han medvirket blant annet i «Baneheia – Kampen for sannheten»-dokumentaren i 2021.

– Jeg er ikke enig i at det er ugyldig



Nederlenderen er til stede i rettssalen i Stavanger sammen med sju andre sakkyndige, fra Norge, Danmark, Storbritannia og Østerrike.



Tirsdag tok han for første gang ordet, under Walther Parsons forklaring for retten. Parson ved GMI-instituttet er ansvarlig for DNA-treffet på Johny Vassbakk i 2019.

– Jeg vil trekke fram en forskningsartikkel av Peter de Knijff, begynner Kloosterman.



MØTTES I AMSTERDAM: Uka før ankesaken startet i Stavanger, dro forsvarerne til Amsterdam for å ha flere møter med DNA-ekspert Ate Kloosterman. Nå er han på plass i retten. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Forskningsartikkelen, som TV 2 har lest, tar for seg bruken av Y-profiler i kriminalsaker. Knijff fastslår at det er en kraftig metode, men advarer mot bruken av databaser.

Kloosterman viser til en sak fra landsbygda nord i Nederland, hvor 16 år gamle Marianne Vaatstra ble funnet voldtatt og drept i 1999.

Metoden, som Knijff kaller et dragnett, ble brukt på en lokal database med om 7600 menn og fikk et treff som matchet blant de hundre første. Men mannen var ikke gjerningspersonen.

Likevel førte samme metode til at den faktiske gjerningspersonen ble funnet og senere dømt etter å ha tilstått.

– Jeg er ikke enig i at det er ugyldig å bruke metoden vi har brukt, svarer Parson.

Fikk ikke treff på profiler rundt DNA-treffet

Deretter viser Kloosterman til egne undersøkelser ved Netherlands Forensic Institute (NFI). Utklippet, hvor det ble funnet treff på Vassbakk, ble nemlig sendt dit.

VERDENSLEDENDE: Walther Parson er en anerkjent DNA-ekspert, og er ansatt ved Institut für Gerichtliche Medizin Innsbruck. Han deler ikke Kloostermans synspunkt om at metoden han har brukt kan være ugyldig. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Eksperten påpeker at da NFI undersøkte områder like ved stedet hvor Vassbakks DNA er påvist, fant de ikke samme profil.

– Det forundrer meg, sier Kloosterman.

Hans kollega fra instituttet i Innsbruck deler ikke samme oppfatning.



– Det er en liten mengde DNA. Jeg er ikke overrasket over at en profil ikke ble funnet i området rundt treffet, svarer Walther Parson.

Aktor Thale Thomseth sier til TV 2 at hun forventer at den innkalte matematikeren Mikkel Andersens vitnemål vil oppklare bruk av databaser i sammenheng med Y-profiler.