Forsvarerne fikk flere avslag før ankesaken

Den tidligere vaktsjefen på fregatten KNM Helge Ingstad godtar ikke at han skal sitte med skylden for kollisjonen med tankskipet Sola TS, 8. november 2018.

15. mai i år ble han dømt til 60 dagers betinget fengsel, men anket dommen.

Førstkommende mandag 23. oktober er det duket for en ny rettsrunde om en av norgeshistoriens største militærulykker til sjøs.

Denne gangen kommer forsvarerne til å velge en litt annen inngang enn sist.

– I tingretten ble det veldig mye fokus på vaktsjefen som person, og hans personlige ansvar. Nå har vi flere sakkyndige vitner som vil løfte denne saken opp på systemnivå og bidra til å forklare hvordan ulykken kunne skje, sier forsvarer Christian Lundin.

Dette kritiserer forsvarerne

Lundin sier tiltalte og forsvarerne ser fram til å prøve saken i lagmannsretten, men de er misfornøyde med noen ting:

At den latviske kapteinen på Sola TS slipper å møte i retten. At lagmannsretten har avslått forespørselen om befaring på sjøen i mørket. At aktoratet skal vise den samme visualiseringen av kollisjonen som i tingretten. Forsvarerne mener at aktoratet bruker mye ressurser på å protestere på bevisene tiltalte ønsker å føre.



I tingretten slapp den latviske kapteinen å møte, fordi man ikke fikk tak i den omreisende offiseren.

Aktoratet mener det ikke er nødvendig at han møter i ankesaken heller, og der har lagmannsretten gitt medhold i. Dette er forsvarerne uenige i.

– Vi mener det hadde vært nødvendig med hans forklaring for å få tegnet hele bildet. Kapteinen på Sola TS har kun avgitt forklaring ulykkeskvelden, sier Lundin.

SKADET: Slik så tankeren Sola TS ut, bare timer etter kollisjonen. Til høyre kan man skimte skadene fra sammenstøtet med KNM Helge Ingstad. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Helt konkret hadde forsvareren ønsket å spørre kapteinen om ansvarsfordelingen på broen, hvem som gjorde hva, og hva som ble gjort på radaren.

Lundin understreker likevel at de tar rettens beslutning til etterretning.

Statsadvokat Benedikte Høgseth skriver i en e-post til TV 2 at det ikke er noe oppsiktsvekkende at tankskip-kapteinen ikke kalles inn i ankerunden.

– Dette skyldes blant annet en nøktern vurdering av behovet for hans forklaring tatt i betraktning det objektive faktum i saken partene er enige om, samt hvilke øvrige vitner som skal belyse den samme tematikk, skriver Høgseth.

– Partene har hatt en grundig prosess rundt dette med lagmannsretten.

Ønsket befaring i mørket

Videre ønsket forsvarerne at rettsaktørene skulle få oppleve en befaring på fregatt i mørket, slik at alle kunne få oppleve livet og samspillet på broen under navigering og fart.

– Heller ikke dette ønsker lagmannsretten, og tiltalte finner dette underlig, da han mener at det er viktig for retten å oppleve dette for å få saken tilstrekkelig opplyst. Rettens beslutning må bare tas til etterretning, sier Lundin.

ILLUSTRASJON: Havarikommisjonen sin gjengivelse av mannskapet på Helge Ingstad-broen, som ser lys i mørket de tror stammer fra land. Foto: Politiet

Statsadvokat Høgseth svarer at det ikke er behov for denne befaringen heller.

– Jeg ser ikke grunn til å gå inn i detaljene på dette, men minner om at også tingretten kom til samme konklusjon ved behandlingen i første instans.

TV 2 har fått innsyn i lagmannsrettens beslutning om den avviste vitneinnkallingen og befaringen.

Der skriver dommeren blant annet at samspillet på broen ble tilstrekkelig belyst av navigatør Vincent Haugland, som vitnet under tingrettssaken.

Dommeren mener også at hendelsesforløpet på Sola TS er fullgodt belyst i den forrige rettssaken, særlig gjennom vitnemålet til losen.

BEFARING: Under tingrettssaken dro retten på befaring på KNM Roald Amundsen, for å få et innblikk i rutinene på broen. Dette var på dagtid, men forsvarerne ville helst ut på sjøen i mørket. Foto: Geir Olsen / NTB / POOL

Kritiserer visuell fremstilling

Det tredje kritikkpunktet til forsvarerne, er at aktoratet ønsker å vise den samme visualiseringen av sammenstøtet mellom skipene som i tingretten.

Dette var en fremvisning som kombinerte animasjon og kart, som viste hvor de ulike skipene var i tiden rundt sammenstøtet.

– Vi har fått veldig mange reaksjoner på denne, og vi reagerte også. Visualiseringen tegnet kun et bilde av hvordan det kunne se ut den natten, men ikke hvordan det faktisk så ut, sier Lundin.

Han utdyper at visualiseringen hadde pålagt tekst, merkelapper på de ulike båtene i farvannet, radarinnstillinger og teksting av uklare radio-oppkall.

– Hvis man kun ser denne fremstillingen, så ser alt greit og oversiktlig ut, og det er ikke et riktig bilde av hvordan det faktisk så ut den natten. Nå sitter vi her med fasiten i hånd, men den hadde ikke vaktsjefen den natten.

Merk: Videoen under er ikke den visuelle fremstillingen det skrives om. Den er en del av aktoratets materiale.

Aldri ment som rekonstruksjon

Til dette svarer statsadvokat Høgseth at visualiseringen aldri var ment å vise hvordan situasjonen kunne se ut fra tiltaltes ståsted.

– Visualiseringen er, litt forenklet beskrevet, et forsøk på å etablere et mest mulig saksrelevant, tidsmessig korrekt og etterprøvbart hendelsesforløp hvor personer/objekter er plassert riktig i «tid og sted». Den er en komprimert oversikt over informasjon fra en rekke ulike kilder og er ikke ment å skulle stå alene, men ses i sammenheng med sakens øvrige opplysninger, skriver Høgseth.

Hun legger til at aktoratet ikke finner Lundins beskrivelse eller innvending mot visualiseringen spesielt treffende.

– Tiltaltes «ståsted» vil naturlig nok også vil bli belyst, blant annet gjennom «rekonstruksjon» (analyse) av navigasjonsdata fra Helge Ingstad og den gjennomførte observasjonsseilas, skriver hun.

AKTORAT: Statsadvokat Benedikte Høgseth sammen med kollega Magne Kvamme Sylta under Helge Ingstad-rettssaken i tingretten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Misfornøyd med protester

For det fjerde mener forsvarerne at statsadvokatene bruker store ressurser på gjentatte protester mot bevisene tiltalte ønsker å føre.

Under tingrettssaken reagerte statsadvokatene blant annet på at forsvarerne kalte inn vitner som ikke hadde noen direkte tilknytning til Helge Ingstad-ulykken.

– Med henvisning til påtalemyndighetens objektivitetsplikt, reagerer tiltalte på de stadige protestene, og det skaper bare et unødvendig støy i saken. For tiltalte er dette en meget viktig sak, og det er viktig for han å kunne føre de bevisene han ønsker for å belyse sitt syn på saken, sier Lundin.

Forsvareren understreker at det er lite rettspraksis rundt personlig ansvar ved storulykker. Lundin sier vaktsjefen hadde all grunn til å forvente en normal, ansvarlig opptreden fra de andre aktørene – Sola TS og Fedje VTS.

– Når disse sviktet totalt, vil det være et sentralt moment i favør av at han har opptrådt forsvarlig. Han gjorde så godt han kunne.



REAGERER: Forsvarer Christian Lundin sier hans klient reagerer på at aktoratet protesterer mot bevisene han ønsker å legge frem. Her med forsvarer Tom Sørum. Foto: Frode Hoff / TV 2

Avviser hindring

Statsadvokat Høgseth avviser at aktoratet prøver å hindre tiltalte i å føre de bevisene han vil. Høgseth mener det er en tendensiøs vinkling at aktoratet skulle ønske dette.

– Som tidligere opplyst herfra, dreier dette seg om et forsøk på å skape en ryddig ramme for alle parter på hvilken bevisførsel som er egnet til å opplyse retten basert på de problemstillinger retten skal ta stilling til. Alle de øvrige aktørers rolle i hendelsesforløpet vil bli belyst også under ankesaken og da fortrinnsvis gjennom direkte vitnemål fra de involverte.

Høgseth mener tvert om at forsvarerne og tiltalte har fått forholdsvis romslige rammer til å presentere uavhengige vitners vurdering av hendelsesforløpet.

– Men siden dette er i kjernen av nettopp det lagmannsretten selv skal vurdere, tilsier nødvendigvis både omfang og relevans en viss begrensning. Dette er også i tråd med lagmannsrettens signaler i forberedende rettsmøter og de vurderinger/beslutninger de hittil har truffet. Dette kalles planlegging og prosessledelse.

VITNEMÅL: Førstkommende mandag er det igjen duket for nye runder i retten med en av norgeshistoriens største militærulykker til sjøs. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

«Triangel av skyld»

Når ankesaken starter mandag 23. oktober, er frifinnelse og fritak av skyld det eneste den tidligere vaktsjefen ønsker.

– Han holder fast på at han ikke skal straffedømmes, fordi han ikke kan klandres i tilstrekkelig grad for at han ble værende i en uriktig situasjonsforståelse for lenge. Det er så mange andre medvirkende årsaker til at kollisjonen inntraff at han ikke kan klandres i tilstrekkelig grad for å bli straffet, sier Lundin.

I tingretten sa forsvarerne at ulykken skyldes et «triangel av skyld», der vaktsjefen sine feil ble kombinert med manglende varsling fra trafikksentralen på Fedje og for lite handling på broen til Sola TS.

Begge påstandene ble avvist av både trafikksentralen og tankskip-aktørene.

KART: Trafikksentralen på Fedje var én av tre som hadde skyld i kollisjonen, mente forsvaret. Dette ble tilbakevist av trafikksentral-lederen i retten. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Førstnevnte hevdet de ikke har verken ansvar eller mulighet til å passe på at hvert enkelt skip unngår kollisjon til enhver tid.

Sola TS ble fritatt for skyld, blant annet med grunn i at det var komplett umulig for et så stort tankskip å stoppe eller snu på de få minuttene dramaet utspant seg.

I etterkant av ulykken ble staten, ved forsvarsdepartementet, ilagt en foretaksstraff med bot på 10 millioner kroner. Både tiltalte og forsvarerne har hele veien ment at rettssystemet burde nøyd seg meg dette.