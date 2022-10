Forsvareren retter sterk kritikk mot Økokrim

OSLO TINGRETT (TV 2): Under sin prosedyre retter Berit Reiss-Andersen sterk kritikk mot at Økokrim har bidratt til medieomtale av skattesaken mot John Carew.

– Denne saken burde gått som en tilståelsessak, sier forsvarer Berit Reiss-Andersen da hun starter sin prosedyre torsdag.



Reiss-Andersen startet med å stille spørsmål rundt om dette er blitt en rettssak fordi Carew er kjent.

Skal ikke bidra til medieomtale

– Man kan stille seg spørsmålet: Hadde dette vært en mer anonym pensjonist som bodde i Spania som ikke forsto omfanget av opplysningsplikten, hadde saken blitt kjørt i samme omfang, spør Reiss-Andersen retorisk.

Forsvareren tar opp dagen da Økokrim gikk til aksjon mot flere av Carews adresser 2. juni 2021. Reiss-Andersen reagerer sterkt på at Økokrim ga ut en pressemelding om aksjonen samme dag.

HARDT UT: Forsvarer Berit Reiss-Andersen er kritisk til Økokrim. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det jeg stiller meg kritisk til er at påtalemyndigheten ikke skal bidra til presseomtale av en som er siktet, sier Reiss-Andersen.

Reiss-Andersen understreker samtidig at forvaret ikke vil hevde at medieomtale skal påvirke straffeutmålingen.

Skuespiller og tidligere fotballspiller John Carew er tiltalt for grovt skattesvik mellom årene 2014 og 2019. Skatteunndragelsen er beregnet til rundt 5,4 millioner kroner. Han har erkjent dette, men nekter for å ha gjort det med vilje.

Økokrim har lagt ned en påstand om at Carew bør dømmes til 2 års fengsel, samt en bot på 540.000 kroner.

Retter kraftig kritikk mot Økokrim

Reiss-Andersen fortsetter med å rette kritikk mot hvordan Økokrim har ført saken i retten.

Hun mener Økokrim i retten har antydet at Carew ikke har samarbeidet i etterforskingen. Det er hun sterkt uenig i, ettersom han har vært i avhør seks ganger, samt opphevet taushetsplikten til advokatene sine.

– Påtalemyndigheten har brukt veldig mye tid på å legge en sterk negativ valør på alt Carew har sagt og gjort i den perioden han har handlet grovt uaktsomt, sier Reiss-Andersen.

Hun stiller også spørsmål rundt om Carew blir brukt av Økokrim for å statuere et eksempel fordi han er et forbilde for mange.

– Jeg synes likebehandling innebærer nettopp likebehandling, sier Reiss-Andersen.