Forsvarer til Tana-siktede: – Det finnes ingen beviser

Politiet får bistand fra Kripos i den omfattende drapsetterforskningen i Tana øst i Finnmark.

Mandag ble en mann i 30-årene funnet død i et terreng som er så krevende at politiet ennå ikke har fått hentet ham ut fra åstedet.

En mann i 20-årene er siktet i saken, på bakgrunn av at politiet ikke tror på hans forklaring.

Domstolen er enig med påtalemyndigheten i at siktedes forklaring fremstår som «usammenhengende og lite troverdig».

«Samlet sett, basert på opplysningene om kommunikasjon og teledata, og siktedes stadig endrede forklaringer og feilaktige opplysninger om natten fornærmede forsvant, finner retten at det foreligger skjellig grunn til mistanke», heter det i en kjennelse fra tingretten.

– Jeg hører de sier det, men husk på at mange er skrudd sammen slik at man ikke husker alle detaljer, sier hans forsvarer, advokat Trond Pedersen Biti.

PREGET BYGD: Mange av dem TV 2 har snakket med i området, beskriver saken som ubehagelig og sjokkerende. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Kritiserer domstolen

Lørdag ble siktede varetektsfengslet i fire uker, med brev og besøksforbud.

Påtalemyndigheten begrunner behovet for fengsling med fare for bevisforspillelse.

Kjennelsen er anket til Hålogaland lagmannsrett, som vil behandle anken som såkalt kontorforretning.



Det vil si at partene ikke møtes fysisk i retten, men at dommerne skriver ut en kjennelse basert på sakens dokumenter og partenes synspunkter på dem.

Bakgrunnen for anken er at siktede nekter enhver befatning med dødsfallet og at de mener grunnlaget for varetekt ikke er til stede.

SENTRAL: Etterforskningen ledes fra politihuset i Kirkenes, sør-øst for Tana. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Peker på to ting

Forsvareren trekker frem to grunner til hvorfor han mener det ikke er grunnlag for fengsling.

– For det første kan vi ikke se at det er bevis som knytter ham til at savnede er gått bort. Det er ingen tekniske bevis og det er ingen observasjoner. Det man har av dokumentasjon er altfor tynt, sier han, og fortsetter:

KRIMTEKNISK: Kripos' krimteknikere er fremdeles på plass i området, tirsdag ettermiddag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det andre vilkåret er at vi mener politiet har alle bevisene tilgjengelige: Man har siktedes bil, alle elektroniske spor og man har funnet den savnede. Det er ikke en gang en teoretisk mulighet for at siktede kan påvirke bevis.

Advokaten legger også til at det tok halvannen uke fra avdøde ble meldt savnet, til han ble funnet.

– Det vil si at han uansett hadde hatt mulighet til å forspille bevis over mange dager, sier Biti.

Tidligere dom ikke tema

Politiet bekrefter overfor TV 2 at det er en relasjon mellom siktede og avdøde. Forsvareren ønsker ikke å gå inn på hva slags relasjon dette skal ha vært snakk om.

Ifølge Biti er hans klient sjokkert over at han er pågrepet og siktet i saken.

– Han har det tungt. Dette er vanskelig, ikke minst med full isolasjon.

TANA BRU: Den karakteristiske brua i Tana ligger midt i sentrum. I bygda er folk svært opptatt av det som har skjedd. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Ifølge TV 2s opplysninger er siktede domfelt ved én tidligere anledning. For 12 år siden fikk han en betinget dom for å ha kjørt en bil mens han var påvirket av alkohol.

Dette har ikke vært tatt opp i avhør, opplyser Biti.

– Det har ikke vært et tema, og det er selvfølgelig ikke relevant i det hele tatt, sier forsvareren.

– Mange spørsmål

Ordfører i Tana, Helga Pedersen (Ap), sier saken preger kommunens snaue 3000 innbyggere. Hennes tanker går først og fremst til de pårørende, forklarer hun.

ORDFØRER: Helga Pedersen (Ap) er ordfører i Tana. Hun forteller at lokalbefolkningen sitter igjen med mange spørsmål. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Dette er en ubehagelig situasjon for Tana-samfunnet. Man har jo veldig mange ubesvarte spørsmål, som vi håper den videre etterforskningen til politiet vil gi svar på, sier ordføreren.

Pedersen forteller at det er naturlig at det oppstår rykter og spekulasjoner på en plass der det ikke bor veldig mange mennesker, og kommer med en oppfordring:

– Det er viktig at en avventer politiets etterforskning før man trekker konklusjoner. Ikke minst av hensyn til de pårørende, sier hun.

Ordføreren opplyser om at kommunens kriseteam har satt stab og følger opp dem som trenger hjelp.