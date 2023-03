Forsvarer: – Ti år de aldri kunne sett for seg

TERRORSIKTET: De to søstrene fra Bærum er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. I går kveld ankom de Gardermoen sammen med sine tre døtre. Foto: Erik Edland / TV2

– Blir det tatt ut en tiltale er de innstilt på en rettsrunde, sier søstrenes forsvarer, Geir Lippestad til TV 2.

I natt landet de to terrorsiktede søstrene fra Bærum på Gardermoen med sine tre barn.

Tre jenter, to på åtte og en på seks år.

PÅ NORSK JORD: De to terrorsiktede søstrene og deres tre døtre ankom Gardermoen i går kveld. Der ble de pågrepet av PST. Foto: Erik Edland / TV2

– Det er viktig nå at barna får trygge og gode rammer rundt seg og at dette skjer i samarbeid med mødrene. Mine klienter er opptatt av å ha en god dialog med myndighetene som nå skal ta vare på barna, sier Lippestad.

De siste årene har søstrene oppholdt seg i al-Roj-leiren i Syria.

– Det har vært helt grusomme forhold i leiren.

I dag skal han ha lange samtaler med søstrene, som dro til Syria for ti år siden. Han sier at de er veldig opptatt av at de vil forklare seg for politiet om hva de har opplevd disse årene.

FORSVARER: Geir Lippestad forsvarer de to terrorsiktede søstrene. Han sier de har levd under umenneskelige forhold i leiren i Syria. Foto: Aage Aune / TV 2

– Ti år som de aldri kunne sett for seg

– Dette ble ti år som de ikke i sin villeste fantasi kunne sett for seg da de reiste til Syria. Da de dro var situasjonen i landet kaotisk, det var ikke et klart bilde av hvem som var fiende eller hvem som var venn. De opplevde ting som jeg tror er vanskelig å forestille seg.

I 2013 dro søstrene fra Bærum til Syria. Da var de 16 og 19 år.

Kvinnene, som ifølge Lippestad nå er 25 og 28 år gamle, er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

TERRORSIKTET: De to søstrene fra Bærum er nå siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Foto: Interpol.

Kvinnene ble pågrepet av PST ved ankomst til Oslo lufthavn natt til onsdag. Det bekrefter PST på Twitter.

– De er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), jamfør straffeloven paragraf 136 a, sier kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken til NTB.

Ifølge Geir Lippestad erkjenner de ikke straffskyld.

– De mener de ikke har gjort noe straffbart, sier han og viser til saken der en norsk kvinne ble dømt for deltagelse i IS.

I dommene kom det frem at hun var offer for menneskehandel.

– Vi ser for oss at dette også blir sentralt i denne saken, sier advokaten.

Skal treffe familien

Søstrene har ikke sett familien sin i Norge siden de dro til Syria i 2013.

– Det beste for dem ved å komme hjem blir å treffe familien sin igjen og vi legger opp til at det skal skje ganske snart, sier han.

Lippestad sier at søstrenes familie vil bli viktig også for de tre små jentene som nå har kommet til Norge for første gang.

– Nå har de kommet hjem, og barna skal vokse opp her.

I løpet av dagen vil det bli avklart om de to søstrene samtykker til fengsling eller ikke.

– Faren er glad

I 2016 kom forfatter Åsne Seierstad med boka «To søstre». Nå har hun snakket med søstrenes far som hun samarbeidet tett med da boka ble skrevet.

– Han er så glad nå. Han ville bidra i boken fordi han gjennom deres historie ville advare andre.

Seierstad sier at hun gjorde gjentatte forsøk på å komme i kontakt med søstrene da hun jobbet med boka, men at de ikke svarte på noen av hennes henvendelser.

I dag er det mye hun er nysgjerrig på, spesielt hvorfor de ville dra hjem til Norge nå.

– De kunne dratt hjem mye tidligere. Myndighetenes holdning har hele tiden vært at de ikke gir bistand til noen som ikke ber om hjelp. Man kunne ikke tvinge dem og man ville heller ikke hente barna hjem uten mødrene. Det at de har brukt så mange år og latt barna bo der i så mange år, de eldste er jo nå i skolealder.... Det blir spennende å høre hvordan de har tenkt rundt dette.

PST har varslet en pressekonferanse torsdag kl. 11 og at det også vil bli avholdt et fengslingsmøte torsdag.