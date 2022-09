Forsvarer Røkke-flytting

INGEN BETYDNING: Nina Jensen mener det ikke har store konsekvenser for klimaprosjektet REV-Ocean at Røkke forlater landet. Foto: Heiko Junge/NTB

Kjell Inge Røkkes flytting har fått blandede reaksjoner her til lands. Men Nina Jensen, sjefen for Røkkes hav-prosjekt REV-Ocean, mener flyttingen kan være positiv.

– REV-Oceans ambisjoner ligger fast, så det har ingen betydning for oss eller meg. Om noe så er ambisjonene forsterket, ettersom Kjell Inge ønsker å bruke mer tid på filantropi og havet fremover, skriver hun i en sms til TV 2.

Jensen sier hun er imponert og stolt over det han har fått til, og mener flere bør la seg inspirere.

– Jeg skulle også ønske at flere milliardærer ville bidra til samfunnet på en tilsvarende måte som han har gjort.

– Spiller ingen rolle

Også administrerende direktør i Aker avviser at Røkkes nye bostedsadresse vil ha noen betydning for selskapet fremover.

– Om Kjell Inge ringer meg fra Asker eller Sveits spiller ingen rolle. Det viktigste for meg er at han fortsatt vil ivre for å bygge arbeidsplasser, verdier og teknologi i Aker i Norge, sier Eriksen til TV 2.

Aker-sjefen erkjenner likevel at selskapet vil dra nytte av at Røkke forlater landet.

– Konsekvensen er at ekstrautbyttet som Aker måtte ha betalt for å dekke skatt for han og andre eiere, nå blir forvaltet av Aker og investert i Akers fremtidige industriutvikling. Det tror jeg er bra for Røkke og bra for Norge.

Eriksen får støtte fra sjef for Aker Asset Management og tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad.

– Vi har en jobb å gjøre, og vi har en eier som er en god eier uavhengig av hvilket land han vil bo i, sier han til TV 2.



– Ugreit

Flere har den siste uken vært kritiske til at Røkke velger å flytte til Sveits, som har helt andre skatteregler enn Norge.

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes er én av dem. Han mener Røkkes utflytting er et tegn på at skattereglene bør endres.

– Jeg tror de fleste ser at store verdier som skapes her i landet også bør beskattes i Norge, ikke tas ut til et annet land der det omtrent ikke er skatt.

Jonas Gahr Støre (Ap) sa onsdag til TV 2 at han ikke vil kommentere enkeltsaker.

– Men det temaet som har kommet i debatten om at man flytter ut av Norge for å ikke betale skatt, det syns jeg er ugreit, sier Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har også vært kritisk. Hun peker blant annet på at Røkke har vært en viktig industriarbeider i Norge.

– Desto mer skuffende er det da at Røkke på sine gamle dager ser det som sin viktigste oppgave å fylle frakkeforet med mest mulig penger å rømme landet. Sveitseren Røkke har valgt å rive ned industribyggeren Røkke, sa hun til TV 2.