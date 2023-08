Forsvarer reagerer: – Bildet er helt feil

– Her har man i folkedomstolen konkludert allerede etter et par dager. Det synes jeg er veldig trist, for det er ikke sånn det skal være, sier Jon Anders Hasle.

Han representerer Frp-politikeren som ble varetektsfengslet fredag i forrige uke, siktet for fem lovbrudd:

Seksuelt krenkende atferd

Forsøk på kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Trusler

Narkotikalovbrudd

Kjøp av alkohol til mindreårige

Han nekter straffskyld for alle anklagene mot ham. Fredag ble han varetektsfengslet i inntil fire uker.

Saken har fått bred medieomtale, og mandag formiddag ble det kjent at mannen er fratatt medlemskapet i Fremskrittspartiet.

– Feil

Forsvareren mener både politiet, partiet og folk flest vet altfor lite til å konkludere med noe som helst.

– Jeg mener det er feil og veldig trist å foreta en sånn forhåndsdømming etter bare noen dager.

Han sikter til bildet som er tegnet i media siden saken ble kjent søndag kveld.

Forsvareren trekker særlig frem at det i NRK og Dagbladet har stått at mannen er siktet for å ha betalt unge jenter for nakenbilder. TV 2 har skrevet det samme, men rettet opp feilen.

For fengslingskjennelsen og det vi vet om siktelsen sier noe annet:

Lokalpolitikeren er siktet for forsøk på kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige. En nyanse forsvareren mener er svært viktig.

Også NRK har rettet feilen.



Erkjenner å ha mottatt bilder

I fengslingskjennelsen står det også at mannen i retten erkjente at han har mottatt «et par» nakenbilder.

KRITISK: Jon Anders Hasle mener man må være forsiktig med å forhåndsdømme. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

TV 2 kjenner ingen flere omstendigheter rundt dette, utover at mannen nekter straffskyld for alle anklager mot ham.

– Dette er en sak som det tar lang tid å etterforske, slik som alle andre straffesaker. Nå har man allerede endt opp med spekulasjoner i tillegg til den usikkerhet. Det gjør at bildet som er tegnet åpenbart er helt feil, sier han.

Forsvareren er også frustrert fordi det er politiet som styrer informasjonsflyten. Sakens dokumenter er klausulert, og Hasle har derfor ikke anledning til å gå inn i hva politiet mener har skjedd, og hvilke bevis som foreligger.

Han skulle ønske politiet gikk ut og sa noe mer om saken.

Politiet vil ikke si mer

Det er politiadvokat Pia Klafstad som er ansvarlig for etterforskningen. Hun ønsker ikke å si noe om hva som er grunnlaget for siktelsen som er tatt ut.

POLITIADVOKAT: Pia Klafstad er påtaleansvarlig i saken mot den siktede lokalpolitikeren. Her er hun avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– På nåværende tidspunkt så kan jeg ikke gå noe nærmere inn på grunnlaget i siktelsen, av hensyn til etterforskningen, sier Klafstad.

– Er de fornærmede avhørt?

– Av hensyn til etterforskningen så kan jeg ikke svare konkret på det.

– Er siktede avhørt?

– Av hensyn til etterforskningen så kan jeg ikke svare på om han er avhørt.

– Kan du hjelpe meg litt med hvorfor det er skadelig for etterforskningen å svare på det?

– Vi er i en innledende og sårbar fase. Det er helt avgjørende at vi får oversikt over saken. Da er det viktig for oss å styre informasjonsflyten. Derfor kan jeg ikke svare deg på det spørsmålet heller, sier politiadvokaten.

Fratatt medlemskapet

Tidligere mandag ble det avholdt et møte i Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg. Der ble man enig om å frata mannen medlemskapet i partiet.

Lederen av utvalget, Anni Skogmann, sier til NRK at alle skal være trygge i møte med folk fra Fremskrittspartiet.

– Derfor er det veldig viktig for oss å reagere raskt og tydelig når vi får varsler om en sak som dette. Selv om ingen er skyldig fram til det er tilstrekkelig bevist, kan vi basert på saken ikke ha tillit til at vedkommende skal representere partiet. Forhold som kommer fram i denne saken, aksepteres overhodet ikke, sier Skogman.

Skogman forteller til statskanalen at de tar saken svært alvorlig.

– Vi tenker på de som er berørt og tar sterkt avstand fra de handlingene vi er kjent med. Det er viktig for oss å være tydelig på at varslet omtaler handlinger som gjør at vi ikke kan ha tillit, sier Skogman.

Videre sier hun at det nå er opp til politiet og domstolen å ta stilling til saken. Fremskrittspartiet skal derfor ikke ta nærmere stilling til saken, ifølge NRK.