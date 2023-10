Forsvarer raser mot podkast: – Han visste ikke at de gjorde opptak

Natt til onsdag publiserer podkasten «Avhørt» et intervju med 32-åringen som er siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. 32-åringens forsvarer hevder klienten hans ikke visste at han ble intervjuet.

Ifølge skaperne av podkasten, ble intervjuet gjort tidlig i forrige uke, før 32-åringen ble pågrepet.



Allerede før episoden er publisert, får podkasten kraftig kritikk.

Både fra politiinspektør Odd Skei Kostveit og 32-åringens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle.

Begge er svært kritiske til «Avhørt» sine metoder.

– Svært betenkelig

Forsvarsadvokat Jon Anders Hasle hevder at hans klient aldri ble informert om at «Avhørt» intervjuet ham.

– Han opplevde ikke dette som et intervju. Han var heller ikke kjent med at det ble tatt opptak av disse samtalene, sier han og legger til:

– Han har heller ikke fått høre det selv og fått mulighet til å korrigere eventuelle detaljer som kan være feil.

Den erfarne advokaten understreker at han, i likhet med sin klient, ikke har hørt intervjuet når TV 2 snakker med ham.

Også politiinspektør Odd Skei Kostveit er kritisk til at «Avhørt» publiserer et intervju med 32-åringen.

– Jeg er usikker på hvilke vurderinger de gjør når de jobber med dette, sier politiinspektøren, som av hensyn til etterforskningen helst skulle sett at intervjuet aldri fant sted.

– Hvorvidt det er presseetisk riktig, får andre vurdere, sier Kostveit.

Den siktede 32-åringen har også snakket med VG før han ble pågrepet. Forsvarer Hasle sier at hans klient her opplevde det som tydelig at samtalen var et intervju, og reagerer derfor ikke på dette.



Avhørt vil ikke intervjues

Tirsdag ettermiddag kontaktet TV 2 skaperne av podkasten for å forelegge dem kritikken fra både Hasle og Kostveit.

«Tidlig i forrige uke tok Helge Moldver i Batong Media kontakt med 32-åringen som nå er siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen og presenterte seg som journalist fra podkasten Avhørt, hvorpå 32-åringen valgte å snakke med oss om saken.», skriver Lars Christian Nygaardstrand i en tekstmelding til TV 2.

Produsenten skriver videre:

«Vi hadde en ny samtale med vedkommende dagen før pågripelsen. I lys av drapssiktelsen har vi vurdert det dit hen at det er riktig å publisere deler av disse samtalene hvor 32-åringen er anonymisert. Vi har ingen kommentarer utover dette.»

TV 2 har også stilt «Avhørt» flere andre spørsmål:

Visste 32-åringen ble intervjuet?

Kan dere dokumentere at han visste at dette var et intervju?

Hvilke premisser ble lagt før samtalene?

Visste han at det ble gjort opptak av samtalene? Disse spørsmålene ønsker de ikke å svare på.

– Formulerer seg annerledes

Etter at den drapssiktede 32-åringen ble pågrepet av politiet lørdag kveld, har han vært i lange samtaler med advokatene sine.

Han nekter straffskyld for drap eller medvirkning til dette. Han har fortsatt ikke forklart seg om saken til politiet.

– Han er i utgangspunktet villig til å forklare seg, men vi må ha grundige samtaler først i en så alvorlig sak. Det blir nok avhør etter hvert, har advokat Jon Anders Hasle tidligere sagt til TV 2.

Om intervjuet med «Avhørt» sier Hasle at enhver person åpenbart vil formulere seg ulikt basert på premissene og konteksten for den enkelte samtale.

– Man formulerer seg veldig annerledes for eksempel når man ikke vet at samtalen blir tatt opp, kontra i en samtale som man vet at kan bli brukt som bevis i en straffesak, sier forsvareren og legger til:

– Dette har ikke bare presseetiske sider, men også en side opp mot å ivareta rettssikkerheten i en straffesak.