Forsvarer om Jan Helge Andersen: – Forventer at siktelsen blir henlagt

At påtalemyndigheten vil frifinne Viggo Kristiansen (43), betyr ikke samtidig at det er grunnlag for å reise ny tiltale mot Jan Helge Andersen (41), påpeker Andersens advokat Svein Holden.

SISTE AVHØR: Her er Jan Helge Andersen (41) i forbindelse med et avhør på politihuset på Grønland i Oslo i juni. Avhøret var det siste av en rekke omfattende avhør i den nye etterforskningen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Etter min vurdering er det klart at bevisene i saken ikke gir grunnlag for å konstatere utover rimelig tvil at Jan Helge Andersen er skyldig i drapet og falsk forklaring, skriver Holden til TV 2.

– Jeg forventer derfor at siktelsen mot Jan Helge Andersen vil bli henlagt på bevisets stilling, skriver han.

Første uttalelse

Dette er første gang Holden, på vegne av Andersen, uttaler seg etter at Riksadvokaten fredag gikk inn for å frifinne Kristiansen. Like etter beslutningen sa Holden kun at Andersen «tar avgjørelsen til etterretning».

FORSVARER: Advokat Svein Holden tok over som Jan Helge Andersens forsvarer i forbindelse med Oslo-politiets nye etterforskning av Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

I forbindelse med den nye etterforskningen av Baneheia-saken har Andersen blitt siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) – et drap han ble frikjent for i retten for 20 år siden.

Samtidig har politiet, i en begjæring til retten, uttalt at det kan bli aktuelt å straffeforfølge Andersen for falske anklager.

Kristiansen anmelder

I helgen varslet også Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, at Kristiansen selv vil anmelde Andersen for dette.

– Vi mener det er nødvendig å ta dette steget, sa Sjødin til TV 2 lørdag.



Uriktige anklager har en foreldelsesfrist på fem år, men Sjødin sier til TV 2 at de mener at forbrytelsen aldri opphørte.



Sagt på en annen måte: De mener at Andersen gjennomgående siden pågripelsen for 22 år siden har gjentatt sin forklaring.



– Derfor mener vi at anklagene fra Andersen må bli sett på som ett sammenhengende forhold, sier Sjødin.