Forsvarer om hovedbeviset: – Ren spekulasjon

* 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

* Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

* 1. september i fjor pågrep politiet Johnny Vassbakk (52) på Haugalandet og siktet ham for drapet på Birgitte. Vassbakk siktes også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siste siktelsen frafaller politiet 31. oktober i år.

* Nye undersøkelser av DNA-materiale i den 27 år gamle saken peker mot 52-åringen.

* 17. oktober i år offentliggjøres tiltalen mot Vassbakk. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt.

* 4. november frifinner Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs i erstatningssaken.

* Rettssaken mot Vassbakk startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november.

* Det er satt av åtte uker til rettssaken.

* Den tiltalte 52-åringen har hele tiden opprettholdt at han nekter straffskyld.

Kilde: NTB / TV 2