Forsvarer: Én detalj ville blankt frifunnet klienten

34-åringen har selv forklart at han var sekunder unna å bli slått i hodet med en jernstang, da han stakk en kniv i brystet på Yusuf i en leilighet på Tøyen i Oslo 15. mai i fjor.

Mannen hevder han handlet i nødverge og anket dommen til Borgarting lagmannsrett, etter å ha fått samme straffeutmåling i Oslo tingrett.

Ankesaken ble behandlet i september, og dommerne i ankesaken er ikke enige i om vilkårene for nødverge er oppfylt.

Et flertall bestående av fem dommere mener vilkårene ikke er oppfylt, mot et mindretall på to.

– Kjempeskuffet

Rettens flertall mener den domfelte sin erkjennelse av at det var han som utførte knivstikket teller som formildende. Det betyr at han får noe lavere straff enn hva som er normalt i denne typen drapssaker.

Lagmannsretten dømmer, i likhet med tingretten, mannen til ni års fengsel.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien varsler at dommen på ni års fengsel vil bli anket. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Klienten er kjempeskuffet over resultatet, sier forsvarer Øyvind Bratlien til TV 2.

Mannen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til de etterlatte.

– Han finner en mager trøst i at et mindretall på to, inkludert en fagdommer ville frifinne på grunn av nødverge, og også frifinne ham for krav om erstatning. I tillegg var det dissens hos flertallet.

Anker dommen

Bratlien mener utfallet hadde vært annerledes dersom det ikke var 34-åringen som var tiltalt.

– Hadde det vært John fra statene, Gaute fra Molde, Carl Philip fra Bærum eller til og med Johnny fra Stovner som hadde vært tiltalt, og ikke Hassan fra Somalia, så er jeg hundre prosent sikker på at han hadde blitt blankt frifunnet.

STATSADVOKAT: Aktor i saken, Johan Øverberg, er fornøyd med at retten har lagt til grunn samme hendelsesforløp som påtalemyndigheten, Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han legger til at dommen vil bli anket. Aktor i saken, statsadvokat Johan Øverberg, sier at han ikke vil kommentere Bratlien.

– Vi er fornøyd med at retten har lagt til grunn samme hendelsesforløp som påtalemyndigheten og at flertallet er enig med oss i at dette ikke var en frifinnende nødvergehandling.

Statsadvokaten sier de tar til etterretning at dommen er varslet anket.

«Det svartnet for meg»

Den tiltalte mannen var ute på helgepermisjon fra en rusinstitusjon i Oslo da drapet skjedde.

Til tross for en omfattende politijakt tok det et døgn før tiltalte ble pågrepet.

LAGMANNSRETTEN: Borgarting lagmannsrett har dømt 34-åringen til fengsel i ni år. Foto: Berit Roald / NTB

Den domfelte mannen nektet i første avhør for å ha drept noen, men la kortene på bordet i en samtale med en psykolog.

«Det svartnet for meg. Det var forsvarsinstinkt. Jeg mistet kontrollen», sa han til psykologen, ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett.

I retten var tiltalte åpen om sine rusproblemer, som begynte allerede i ungdomsårene. Mannen kom til Norge uten foreldre da han var i barneskolealder.

Han falt tidlig ut av skolen, har ikke kommet inn i arbeidslivet, er i dag ufør og diagnostisert med PTSD.

Han er heller ikke ukjent for politiet fra tidligere. I 2014 ble tiltalte dømt til fengsel i åtte måneder for vold.