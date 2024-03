Forsvarar frikjent mann: – Han blir framleis hetsa

RUNDE 2: To blei dømde og éin frikjent for gruppevaldtekta i Bergen. No skal ankesaka opp i Gulating lagmannsrett. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Politiet meinte dei hadde å gjere med ein gutegjeng som likar dyre bilar og hadde gruppesex med jenter som hobby.



Det sa statsadvokat Benedicte Hordnes då rettssaka om tre ulike overgrepssaker starta i Hordaland tingrett i fjor.

Så eksploderte den i sosiale medium.

Forhandlingane kom ut av kontroll. Namn på tiltalte og fornærma vart delt. Ein av dei tiltalte la sjølv ut bilete og videoar.

Den enorme eksponeringa gav strafferabatt.

– Sjukmeld

No skal gruppevaldtektssaka opp i lagmannsretten.

To menn på 24 og 25 år vart dømd i tingretten, medan tredjemann (27) vart frikjent.

Dei dømde anka dommen, medan påtalemakta anka frikjenninga. Advokat Erik Johan Mjelde forsvarar den frikjende 27-åringen.

– Tida før rettssaka i fjor, og ikkje minst etter, har vore svært tung for han. Han har vore sjukmeld frå jobben sin i lange periodar. Grunna identifiseringa og hets på sosiale medium, både før og etter rettssaka, har han ikkje kunna vore sosial. Han har halde seg heime, seier Mjelde til TV 2.

Forvirring og feil

Det var eigentleg tre ulike overgrepssaker som blei behandla i ein og same rettsforhandling i fjor; gruppevaldtekta, grov seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og ei sovevaldtekt.

Ein så kompleks rettsforhandling skapte ein god del forvirring. Det florerte med rykte og regelrette feil på Jodel, TikTok og Instagram.

– Alle trur at vi fem har bunde fast ein 15-åring og gjengvaldteke henne. Eg forstår at folk reagerer på det, men det er jo ikkje sant. Førehandsdømminga har vore ekstrem, sa den no dømde 24-åringen oppgitt i tingretten.

Det er altså berre gruppevaldtektssaka som no skal i Gulating lagmannsrett for runde 2. TV 2 følgde store deler av forhandlingane i tingretten i fjor.

Her kjem seks spørsmål og svar om det du treng å vite om saka:

ANKESAK: Desse møter for runde to av gruppevaldtektssaka i Bergen. Grafikk: Helge Birk Knudsen / TV 2

1: Kva er mennene tiltalt for?

Gruppevaldtekt av ei kvinne i starten av 20-åra. Ho politimelde dei tre mennene, som no har fylt 24, 25 og 27 år, den 5. januar 2021.

Valdtekta skal ha skjedd under ein fest i leilegheita til den tiltalte 25-åringen, natt til 3. januar. Kvinna fekk hendene bundne fast med eit belte.

Ho måtte støtte seg på underarmane i senga og hadde ein mann framfor seg, ein bak seg og ein på sidan av henne.

Så skal mennene ha valdteke ho, slått ho og ropt kommandoar til ho.

– Eg hugsar dei drog av meg strømpebuksa og skreik at eg skulle slenge meg rundt. Ei hand tok hardt i bakhovudet mitt. Det var brutalt. Slaga var så harde, sa kvinna i tingretten i fjor vår.



Ho matcha først med den 24 år gamle mannen på Tinder månaden før. Etter å ha snakka saman på Snapchat, møttest dei og hadde sex.

Den aktuelle kvelden var ho interessert i å bli betre kjent med 24-åringen og spurte om å få komme på festen. Utpå natta gjekk dei saman inn på eit soverom i leilegheita. Ho ønskte å ha sex med han.

– Det neste eg hugsar er at det var tre gutar der inne. Alt var veldig overveldande. Det var akkurat som om dei visste kva skulle skje, medan eg ikkje ana noko.

2: Kva seier mennene om det som skjedde?

Alle dei tre tiltalte seier dei oppfatta den seksuelle omgangen som frivillig.

Ingen nektar for at dei var i rommet. Men dei har ein heilt anna versjon av det som skjedde.

– Ho sette seg på sengekanten og bad oss vera dominante. Ho tok armane sine ut og bad om å bli bunden. Ho sa «bind meg» fleire gonger. Det var ingen teikn på at ho sa nei til noko, forklarte 24-åringen.

– Eg hadde ikkje tenkt å bidra eigentleg, men ho var veldig med på det, sa 25-åringen, som også fortalde retten at dei gav seg då kvinna ikkje svara på eit spørsmål om ho ville ha sex.

27-åringen har fortald at han trudde han avbraut noko då han opna døra til soverommet.

– Då eg prøvde å lukke døra, sa dei: Nei, kom inn, sa 27-åringen ifølge BT.

Forsvarar: – Glad for at lagmannsretten tek grep Advokat Maria Hessen Jacobsen forsvarar den 25 år gamle mannen som vart dømt i tingretten. – Det har vore ei tung tid for han etter hovudforhandlinga i tingretten. Men no ser han fram til å få saka behandla i lagmannsretten. – Det har vore god dialog mellom lagmannsretten og aktørane på førehand. Det er tryggande at lagmannsretten har tatt uroa på alvor og innført fleire tryggingstiltak. Så er det nok også viktig for ramma rundt at gruppevoldtektssaka no blir behandla for seg, og ikkje saman med fleire andre slik som i tingretten, seier Jacobsen til TV 2.

3: Kva blei dommen i tingretten?

24-åringen og 25-åringen vart begge dømd for gruppevaldtekta.

«Han var klar over det overrumplande i situasjonen og tempoet det skjedde i. Han tok seg ikkje tid til å avklare med fornærma om ho ønska eller var villig til det som skjedde», konkluderte retten om 24-åringen og dømde han til 5,5 års fengsel.

Straffa inkluderte domfelling for «sex etter tur» med ei då 15 år gamal jente, året før gruppevaldtekta.

25-åringen vart dømd til fem års fengsel for å ha medverka i valdtekta av kvinna. Retten meiner han var «bevisst at fornærma ikkje hadde gitt nokre signal om at ho var villig til å ha gruppesex».

27-åringen, derimot, blei frikjent.

4: Kvifor vart han frikjent?

Fordi dommarane la til grunn at han kom inn på soverommet seinare enn dei andre.

Dei kan ikkje utelukke at mannen trudde det var frivillig gruppesex som gjekk føre seg i senga då han kom inn.

«Ut frå dette kan ikkje retten sjå vekk frå at NN [ …], var ukjent med det i situasjonen som gjorde fornærma ute av stand til å motsette seg overgrepet», meiner retten.

Han gjekk også ut av rommet då han fekk nei.

– Han håpar sjølvsagt at lagmannsretten skal sjå hans rolle i hendinga og frikjenne han slik ein samrøystes tingrett gjorde i fjor, seier forsvarar Erik Johan Mjelde.

TØFT: Advokat Erik Johan Mjelde forsvarar 27-åringen som blei frikjent i tingretten. Han seier klienten hans har vore sjukmeld i lange periodar grunna netthets og identifisering, sjølv om tingretten frifann han. Foto: Frode Hoff / TV 2

5: Kva skjedde i dei andre sakene?

Det var altså totalt tre overgrepssaker, med ulike fornærma og ulike tiltalte.

To av dei fem tiltalte var involvert i to saker kvar, noko som truleg var med å forvirre folk kraftig.

Grov seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år:

Tre personar dømd for å ha hatt «sex etter tur» med ei då 15 år gamal jente. Ein av dei var den 24 år gamle mannen som også blei dømd for gruppevaldtekta. Dommen vart ståande.

Sovevaldtekt

Ein mann (25) blei i tingretten dømd for ei sovevaldtekt sommaren 2018. Han var også ein av dei tre som vart dømd i saka om den 15 år gamle jenta.

Mannen blei i tillegg hengt ut som «pedofil voldtektsmann» på Instagram av artisten Kamelen.

Han måtte betale ei bot for uthenginga. Ei veke seinare vart den 25 år gamle mannen frikjent for sovevaldtekta i Gulating lagmannsrett.

All omtalen i sosiale medium fekk konsekvensar. I tingretten fekk alle dei dømde strafferabatt i form av at 10 prosent av fengselsstraffa blei på vilkår.

Altså at dei slepp å sone deler av straffa i fengsel.

AKTOR: Konstituert statsadvokat Are Nygård Bergh er aktor i ankesaka. Her som politiadvokat i forbindelse med ei anna krimsak. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

6: Korleis blir ankesaka gjennomført?

I Gulating lagmannsrett er det sett av sju dagar til forhandlingane.

Den første dagen blir det opningsprosedyrar ved alle partane, før den fornærma kvinna skal gi si forklaring om gruppevaldtekta. Totalt ni personar skal vitne.

– Som i tingretten blir det viktig å få sett lys på kva den enkelte har gjort og kva den enkelte har forstått. Utover det er det ikkje riktig av meg å gå nærare inn på kva vi ønskjer å få belyst under ankeforhandlinga, seier konstituert statsadvokat Are Nygård Bergh.

Gulating lagmannsrett gjer også grep for å sikre at det ikkje blir like kaotisk som i tingretten. Det blir til dømes ikkje lov å fotografere eller ta opptak i rettssalen eller i fellesareala, med mindre ein har særskild tillating til dette.

– Vi har stor merksemd kring dette. Vakthaldet er styrka i og rundt rettssalen for å unngå uheldige episodar, seier direktør Kari Tepstad Utvær i Gulating lagmannsrett.