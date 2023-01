Førstestatsadvokat måtte vitne i retten

Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna fikk ikke medhold i at førstestatsadvokat Berit Sagfossen skulle avskjæres fra å vitne om hva som skjedde da påtalemyndigheten ville frifinne Torkel (53) for å ha kidnappet sin egen datter i forrige runde i retten.

FORTVILET: Torkel (t.v) kjemper for frifinnelse i Fredrikstad denne uken. Her avbildet sammen med forsvarer Morten Engesbak. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det er ikke hver dag at en førstestatsadvokat og en politiadvokat blir innkalt som vitne i en straffesak i retten.

Men det skjedde onsdag, når det nå nærmer seg slutten av andre runde i tingretten mot småbarnsfaren Torkel (53) som igjen er tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros i 2017.

I flere år har Torkel og hans eks kranglet om hvem som har foreldreretten til deres datter, og om hun er norsk eller kypriotisk.

Moren til barnet har fått flere rettslige kjennelser på at det er hun som har foreldreretten, og at datteren er kypriotisk.

Torkel har hele tiden fastholdt at moren til datteren lyver, og at hun har skaffet de rettslige kjennelsene fordi hun har løyet og forfalsket en rekke dokumenter.

Morens bistandsadvokat, Sol Elden, følger saken sammen med sin klient på Kypros. I en SMS til TV 2 forrige uke skrev hun at både mor og datter opplevde kidnappingen og tilbakeholden som dramatisk og traumatiserende, og at de nå håper at de snart kan få lagt dette bak seg ved at det kommer en endelig dom.

Elden har så langt ikke besvart TV 2s henvendelse om saken onsdag.

BLE TRODD: Torkel ble frifunnet i tingretten, men statsadvokaten besluttet å anke. Foto: Simen Askjer / TV 2

TV 2 har besluttet å kun omtale Torkel med fornavn av hensyn til datteren.

I sju år har han kjempet for å bli hørt i Norge.

Førstestatsadvokat måtte vitne

I september 2021 ble Torkel hørt og trodd. Da la politiadvokat Håvard Tafjord, i samråd med statsadvokat Berit Sagfossen, ned påstand om at småbarnsfaren Torkel (53) måtte frifinnes for kidnapping av sin egen datter. Så anket statsadvokat Jeanette Westlund Hegna frifinnelsen, til tross for at påtalemyndigheten altså la ned egen påstand om frifinnelse.

I RETTEN: Statsadvokat Jeanette Westlund i retten Fredrikstad onsdag. Foto: Simen Askjer / TV 2

I dag måtte både Håvard Tafjord og Berit Sagfossen møte i retten for å vitne.

– Vi ønsker å finne ut hva som egentlig skjedde da påtalemyndigheten la ned påstand om frifinnelse i forrige runde, sier Torkels forsvarer, Mette Yvonne Larsen til TV 2.

Ville hindre sjefen fra å vitne

Da rettssaken startet forrige uke ønsket statsadvokat Jeanette Westlund Hegna å avskjære både Tafjord og Sagfossen fra å vitne i saken.

Det var ikke Søndre Østfold tingrett enige i, og avslo begjæringen.

I beslutningen fra tingrettsdommer Tina Bergstrøm står det:

«Tingretten er kommet til at begjæring om bevisavskjæring ikke skal tas til følge, verken hva gjelder vitner som skal forklare seg om det underliggende sivile forhold eller vitnene politiadvokat Tafjord og førstestatsadvokat Sagfossen.»

– En raritet

Forsvarer Mette Yvonne Larsen innledet sin utspørring av politiadvokat Tafjord med å si at det er en raritet at hun kaller inn møtende aktor som i forrige rettsrunde la ned påstand om frifinnelse som vitne i en ny sak straffesak.

TILBAKE I RETTEN: Politiadvokat Håvard Tafjord var onsdag tilbake i retten, men denne gangen for å vitne. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det kom opp en del forhold i saken som gjorde at jeg var i tvil, sa Tafjord fra vitneboksen og la til:

– Som møtende aktor hadde jeg mulighet til å frafalle tiltalen, men jeg ønsket at retten skulle vurdere det som hadde kommet frem, derfor la jeg ned påstand om frifinnelse, sa Tafjord.

– Ble du konferert da dommen ble anket av statsadvokaten?, spurte forsvarer Mette Yvonne Larsen

– Ja, svarte Tafjord.

– Hva var ditt syn på det?, spør Mette Yvonne Larsen?

– Jeg syns jo ikke det var så gøy, for jeg hadde stått i saken, sa Tafjord og legger til:

– Jeg hadde ikke tenkt at den skulle ankes. Jeg var i tvil og jeg anbefalte ikke at den skulle ankes.

Tafjord sier til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken utover det som som kom frem i retten.

– Kjenner ikke saken

Etter Håvard Tafjord var ferdig var det den svært rutinerte førstestatsadvokaten Berit Sagfossen sin tur til å vitne.

– Jeg har aldri behandlet saken, sa Sagfossen i retten.

Sagfossen forklarer at hun satt i et avdelingsmøte da Håvard Tafjord ringte henne og ønsket å konferere med henne om han skulle legge ned påstand om frifinnelse.

– Jeg visste ikke hva han stod i, og sa til han at du kan ikke rådføre deg med meg, fordi jeg kan ikke noen ting om saken, fortsetter Sagfossen

FORSVARET: Den tiltalte barnefaren Torkel (i midten) sammen med sine forsvarere Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak. Foto: Simen Askjer / TV 2

Til retten forteller Sagfossen at hun fortalte Tafjord at han måtte vurdere utfallet i saken selv.

– Hvis han var i tvil, så skal han legge ned påstand om frifinnelse. Det er jobben hans, sa Sagfossen.

Førstestatsadvokat Berit Sagfossen skriver i en SMS til TV 2 at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna sier til TV 2 at hun ikke ønsker å kommentere den løpende bevisførselen.

Sterke følelser

Tre av Torkels nærmeste venner og kollegaer vitnet også i retten i dag. De forklarte seg om forholdet mellom Torkel og hans tidligere ektefelle, og om deres felles datter.

– Jeg blir så innmari lei meg og litt sint av å sitte her. At vi må gå gjennom dette enda engang er meningsløst, sa en av vennene mens han gråt.

STERKE FØLELSER: Flere venner av den tiltalte vitnet i Fredrikstad onsdag. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Datteren er like norsk som det jeg er. Og hun får ikke treffe faren sin. Det har preget oss i lang tid, sa en annen av vennene.

– Det har vært tøft for Torkel. Helsa hans har blitt merkbart dårligere. Og det har forskjøvet hans rett til å se datteren sin med to år. Det gjør noe med han, sa en tredje venn.