Førsteamanuensis støtter Kjerkol: – Ikke alvorlig plagiat

Thomas Laudal ved Universitetet i Stavanger anbefaler at folk leser hele masteroppgaven til helseministeren.

Sandra Borch (Sp) gikk av som høyere utdanningsminister fredag, etter E24 avslørte at hun hadde kopiert over 20 prosent av masteroppgaven sin fra andre studenter.

Dagen derpå ble der kjent at masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) også inneholder flere passasjer som er identiske med andre oppgaver.

Kjerkol har hele tiden nektet for å ha plagiert andre tekster i oppgaven, som hun leverte sammen med en medstudent før valget i 2021.

Hun får støtte av Thomas Laudal, førsteamanuensis ved UiS, som selv har vært sensor og veileder av lignende oppgaver i 12 år:

– Dette er ikke plagiat av alvorlig type etter min bok, sier han til TV 2.

Nord universitet møtte pressen mandag ettermiddag:

Var skeptisk til informant-avsnitt

Førsteamanuensen omtalte saken på sin egen Facebook-side natt til mandag. Han har også blitt intervjuet av Dagbladet.

Laudal var i utgangspunktet svært kritisk til Kjerkols oppgave, forklarer han.

– Jeg var overbevist om at hun ikke kunne fortsette som statsråd, fordi hun tilsynelatende hadde kopiert sitater som gikk på hva hennes egne informanter sa, sier førsteamanuensen.



Et av avsnittene om informantfunn i Kjerkols oppgave var nemlig helt likt som et avsnitt fra en annen oppgave fra 2015.

TV 2 har vært i kontakt med forfatterne av den sistnevnte oppgaven. De ønsker ikke å kommentere saken.

I HARDT VÆR: Flere har ropt om Kjerkols avgang fra statsrådsrollen etter plagiatsaken ble kjent. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Helseministeren har selv forklart at avsnittet hadde blitt stående fra en tidligere versjon av oppgaven, og at hun og medforfatteren glemte å fjerne det.

Denne forklaringen har fått kritikk av blant annet jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen, som overfor TV 2 mente at forklaringen var «lite troverdig».

Thomas Laudal forteller at han endret mening etter å ha lest hele oppgaven.

– Det som står neste avsnitt er i kontrast til det som skal ha blitt kopiert. Det tyder på at forklaringen til Kjerkol er riktig, nemlig at sitatene var en del av et lengre avsnitt som ble fjernet, sier han til TV 2.

Laudal sto på listene til Arbeiderpartiet Stavanger under kommunevalgene i 2007 og 2011, men har vært medlem av MDG de senere årene.

Anbefaler å lese oppgaven

Laudal mener at masteroppgaven som helhet viser at Kjerkol og medstudenten hadde god forståelse av både temaet og metoden de brukte.

– Det er nok et mindretall av de som har uttalt seg om dette som faktisk har lest hele oppgaven. Jeg anbefaler alle å lese den, da får man et helt annet inntrykk, sier han til TV 2.

Dessuten inneholder masteroppgaven til Kjerkol funn fra informanter som ikke er nevnt i noen andre oppgaver, understreker førsteamanuensen.

– De har 240 minutter med utskrift fra informantene, og de har ikke brukt alle dataene i oppgaven. Det er veileder som har ansvar for at som presenteres i oppgaven, faktisk er sant, sier Laudal.

Nord universitet har varslet at de vil gjennomgå masteroppgaven til Kjerkol, men har opplyst at arbeidet vil ta tid.

UNDERSØKER: Nord universitet undersøker påstandene om plagiat i helseministerens masteroppgave. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Mindre kopiering enn Borch



Thomas Laudal trekker også frem at det så langt er blitt påvist langt mindre plagiat i Kjerkols tekst sammenlignet med masteroppgaven til Sandra Borch.

Ifølge VG er det snakk om 2,47 prosent kopiering uten kildehenvisning i Kjerkols oppgave, mot over 20 prosent i oppgaven til Borch, ifølge E24.

Førsteamanuensen tror neppe at Kjerkols oppgave hadde skapt like mye blest dersom det ikke hadde vært for den første avsløringen:

– Sett i lys av Borch-saken blir man nok enda mer sjokkert over at det er enda en som har gjort dette, sier han.

Laudal understreker det er jurister, og ikke forskere, som nå må ta stilling til om hvorvidt kopieringen i masteroppgaven til Kjerkol faktisk bryter plagiatreglene.

– Men etter min mening er ikke dette nok til å underkjenne oppgaven. Jeg hadde blitt veldig opprørt dersom det skjer, basert på hva som er avdekket så langt, legger han til.

Mandag ettermiddag kom Dagens Næringsliv med tre nye eksempler på tekstlikheter i oppgaven. Det endrer imidlertid ikke standpunktet til Laudal.

– Det øker mengden slurv, men det bryter ikke med de prinsipper jeg mener må brytes for å underkjenne en oppgave, sier han til TV 2.



Takknemlig

Helseministeren skriver i en uttalelse til TV 2 at hun er takknemlig for støtten fra Laudal.

– Jeg er glad for at noen faktisk leser hele oppgaven på 121 sider. Jeg står inne for oppgaven vår, og det er godt å se at dataanalysen vår oppfattes som solid og godt forklart, skriver Kjerkol.

I løpet av helgen sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut en tekst fra det som skal være en av informantene i oppgaven. Der bekreftet vedkommende at hen kjente seg igjen i sine egne bidrag.

Stjørdal kommune har også bekreftet overfor NRK at fire av helselederne deres ble brukt som informanter i oppgaven, og at minst én av dem kjenner seg igjen i det som står der.

Denne bekreftelsen er også Kjerkol glad for.

– Det har vært krevende å forholde seg til påstander om informanter som ikke finnes, skriver hun til TV 2.