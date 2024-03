Forsøkte å voldta Marta (90): – Svært sjokkerende

– Ufattelig trist at en gammel dame skulle oppleve noe så traumatisk på slutten av livet, skriver familien til TV 2.

Natt til søndag 11. juli lå 90 år gamle Marta Sandal og sov i sin egen seng.

Plutselig, klokken 05.00, ble hun vekket av en naken mann som kom inn på soverommet hennes.

«Han gikk til fysisk angrep på henne i sengen og prøvde å dra av henne dynen og nattkjolen», står det i tiltalen.

Ifølge politiet prøvde mannen å forgripe seg seksuelt på den 90 år gamle kvinnen. Han skal ha tatt grep rundt halsen hennes, og truet flere ganger med å drepe henne hvis hun ikke lystret ham.

– Denne saken er særdeles hensynsløs, sier statsadvokat Kristine Herrebrøden, og fortsetter:

– Vi ser at straffene kan skjerpes når det skjer lovbrudd mot svært unge. Da kan det også bli skjerpende i den andre enden av skalaen, når fornærmede er eldre mennesker som er betydelig skjørere enn andre.

AKTOR: Statsadvokat Kristine Herrebrøden i Hordaland, Sogn og Fjordane Statsadvokatembete fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Herrebrøden er aktor i rettssaken. Ifølge tiltalen klarte Sandal å gjøre såpass kraftig motstand at hun fikk avverget voldtektsforsøket.

Sjokkerende for familien

Mandag 18. mars starter rettssaken mot den 33 år gamle gjerningsmannen i Sogn og Fjordane tingrett.

Saken er spesiell, både grunnet kvinnens høye alder, og fordi hun døde i september - kun tre måneder etter voldtektsforsøket.

Forklaringen hennes er spilt inn på video, og vil bli avspilt i retten.

Bistandsadvokat Ingrid Aksnes representerer fornærmede, og sier saken er brutal.

– Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig tiltale som jo gjelder angrep på en 90 år gammel kvinne, i hennes eget hjem, nattestid. Kvinnens høye alder gjør henne spesielt sårbar, sier hun.



Flere av kvinnens familiemedlemmer skal vitne under rettssaken.

– Dette har vært en svært sjokkerende hendelse for hennes nære, og det er selvfølgelig vondt for familien at en gammel mor opplever noe slikt, sier Aksnes.

BISTANDSADVOKAT: Ingrid Aksnes representerer den fornærmede kvinnen i saken, som døde i fjor høst. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med Marta Sandal (90) sin nærmeste familie. De vil naturlig nok vente til rettssaken med å snakke om hendelsen, men skriver følgende i en epost:

«Det var helt utenkelig at noe slikt kunne skje i en liten og trygg bygd på Vestlandet, og ufattelig trist at en gammel dame skulle oppleve noe så traumatisk på slutten av livet.»

Familien skriver videre:

«Nå setter vi vår lit til det norske rettsvesenet, og må bli ferdig med rettssaken før vi kan uttale oss ytterligere.»

Kom fra Østlandet

Statsadvokat Herrebrøden sier dette er en svært alvorlig sak, som handler om tryggheten i eget hjem.

– Uansett om man er ung eller gammel, så skal man kunne føle seg trygg i sin egen seng, sier hun.

LIVSGLAD: Blid, sosial og «en ekte lady» - det er slik familien minnes moren Marta. Foto: Privat

Under rettssaken er det ventet at tiltalte vil forklare hvorfor han brøt seg inn og prøvde å begå seksuelt overgrep.



Mannen har bosted på Østlandet, men voldtektsforsøket skjedde på Vestlandet. Tiltalte har forklart til politiet at han var der i forbindelse med arbeid.

– Det gjaldt visst et arrangement i nærheten, sier Herrebrøden.

Hun sier politiet ikke har noen grunn til å tro at overgrepet var planlagt.

TV 2 har gjennom flere uker prøvd å komme i kontakt med tiltaltes forsvarer, Abdelilah Saeme, men har ikke lyktes med dette.

Det er satt av tre dager til rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett.