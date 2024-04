Forsøkte å voldta Marta (90) - nå er dommen klar

– Mamma tok denne hendelsen med seg inn i døden, sa den ene datteren under rettssaken.

Familien har hele veien vært klare på at selv om moren Marta døde av naturlige årsaker tre måneder etter voldtektsforsøket, slet hun mye med stress og vonde tanker i etterkant.

– Det som skjedde ødela en god del av hverdagen min. Jeg trodde jeg skulle dø den natten, sa Marta Sandal (90) selv i tilrettelagte video-avhør som ble spilt av under rettssaken.

Hardere dom enn aktors krav

Etter en tre dager lang rettssak før påske, har Sogn og Fjordane tingrett nå kommet med sin dom.

Der er det klart at retten tror på Sandal sin forklaring om at hun ble utsatt for voldtektsforsøk natt til 11. juni i fjor.

Retten velger å dømme den tiltalte mannen til fengsel i tre år. Det er to måneder lengre enn aktors krav.

– Jeg syns det er en svært grundig og god dom, der jeg ser at retten fester full lit til fornærmedes forklaring. Jeg er også fornøyd med at retten har gått utover straffepåstanden til aktor og dømt til hele tre års fengsel, sier bistandsadvokat Ingrid Aksnes til TV 2 etter at dommen kom.

FORNØYD: Ingrid Aksnes er bistandsadvokaten som representerer avdøde Marta Sandal. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Kjempet for sitt liv

– Denne saken er særdeles hensynsløs, sa statsadvokat Kristine Herrebrøden til TV 2 før rettssaken startet, med særlig henvisning til offerets høye alder.

Selv fortalte 90-åringen i video-avhørene at hun lå og sov i sengen sin da hun bråvåknet av en naken mann som gikk til angrep på henne. Klokken var da rundt 05.00.

– Han dro vekk dynen, og rev og slet i nattkjolen min for å få den av meg. Dette var det mest skremmende jeg har opplevd i hele mitt liv, sa hun.

Sandal forklarte at hun valgte å kjempe for sitt liv, og beit, slo og sparket etter mannen. Deretter skal hun ha klart å utløse voldsalarmen og skrike ut av vinduet slik at hun fikk hjelp.

– Ditt svin, tenkte jeg. Jeg ga ham et spark der han tålte minst, slik at han hylte. Han sa at han ville drepe meg. Kanskje det var det som gjorde at jeg fikk uante krefter, sa hun i avhøret.



RASENDE: I sin egen forklaring sa Marta Sandal (90) at hun ble redd, men samtidig rasende da hun oppdaget mannen på soverommet. Bilde med tillatelse fra familien. Foto: Privat

Hevder han var offeret

Den tiltalte 35-åringen avviste beskyldningene i retten, og sa han bare prøvde å finne et hus der han kunne få hjelp.

Ifølge mannen skal han ha blitt angrepet på en fest i nærheten, og tatt seg inn i huset til Sandal fordi han var i nød. Han sa også at han trodde han var tilbake på hotellet.

– Det lignet. Målet mitt var uansett å gjemme meg for folkene som var ute etter meg.



Et av vitnene på festen sa de ikke var voldelige mot ham, men at de prøvde å få ham vekk fra stedet fordi han var «klengete og tafsete».

Mannens forsvarer Abdelilah Saeme har på vegne av sin klient hele veien vært klar på at 35-åringen ikke prøvde å voldta Sandal.

Krevde frifinnelse

– Hvis dette skal ha vært et voldtektsforsøk, hvorfor ble ikke forsøket fullbyrdet? Er det grunnet motstand, eller fordi man har tredd tilbake selv? Har man frivillig trådt tilbake fra et forsøk, så skal man frifinnes.



Han kritiserte også politi-avhørene, og mente de hadde flere ledende spørsmål.

Statsadvokaten hadde liten tro på 35-åringens forklaring, som hun mente var endret flere ganger.

– Tiltalte har gjennom denne rettssaken prøvd å fremstille seg selv som offeret, men det er Marta Sandal som er fornærmet her, sa hun i sitt avslutningsforedrag.

Etter at dommen ble kjent torsdag, gav Herrebrøden følgende kommentar til TV 2:

– Dommen er grundig og god, og i tråd med påtalemyndighetens anførsler.

Det har ikke lyktes TV 2 å få kommentar fra tiltaltes forsvarer, Abdelilah Saeme.