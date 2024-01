Forskningsminister Borch går av

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borchs masteroppgave inneholder ifølge E24 flere passasjer som er identiske med tidligere leverte oppgaver.

– Jeg har i dag gitt statsministeren og min partileder beskjed om at jeg trekker meg som forsknings- og høyere utdanningsminister. Jeg har hentet tekst fra andre oppgaver uten å angi andre kilder. Det er jeg veldig lei meg for, innrømmer Borch på en pressekonferanse fredag kveld.

Hun sier videre at for hun statsråd for høyere utdanning har vært viktig å sikre det hun kaller et godt regelverk for gjennomføring av eksamener.

– Jeg ser at denne feilen ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket.

Hun vedgår at hun ikke har full oversikt over hvor lik teksten hennes er med de andre oppgavene.

– Det kan være flere eksempler enn hva E24 har lagt frem, sier hun.

– Feilen, den er min. Og den tar jeg det fulle og hele ansvaret for. Det har vært et stort privilegium å være statsråd i denne regjeringen.



Ifølge næringslivsavisen er til og med enkelte stavefeil kliss like andre oppgaver. Avsløringen kommer dagen etter at en konto på X/Twitter som viste frem flere av de samme passasjene i oppgaven hennes.



Borch leverte sin masteroppgave i rettsvitenskap i 2014, ved Universitetet i Tromsø.

E24 skriver at de har funnet flere passasjer i oppgaven som er helt like som teksten i masteroppgaver skrevet av to andre studenter. Tanja Charlotte Øistad, som leverte sin oppgave i 2005 ved UiO, og Alexander Danielsen, som leverte sin ved UiB i 2009.

Ingen av dem er oppgitt som kilder i Borchs oppgave. Ved å sammenligne Borchs oppgave med studentenes med programmet Copyleaks, har E24 funnet likheter i dokumentene.

Sp-politikeren var først vararepresentant for Troms på Stortinget mellom 2009 og 2013, før hun så i to perioder etter hverandre, sist for 2021 til 2025, er valgt inn på Stortinget for Troms.



Hun har hatt to statsrådposter i Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen. Først i to år som landbruks- og matminister, så fra i fjor sommer som kunnskapsminister.